AfD-Politiker klagt gegen Berliner Pop-up-Radwege

Der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Frank Scholtysek, hat durch seinen Anwalt eine Klage gegen die Pop-up-Radwege, die in der Corona-Krise an vielen Hauptstraßen eingerichtet wurden, beim Berliner Verwaltungsgericht eingereicht.

Sie richtet sich gegen die Senatsverkehrsverwaltung unter Senatorin Regine Günther (Grüne). Sämtliche Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen sollten entfernt werden. Die verbreiterten temporären Radverkehrsanlagen seien „nicht durch Allgemeinverfügungen angeordnet“, sondern „durch Realakte ohne Regelungswirkung angebracht“ worden. Dadurch, dass die Radwege sich auf Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr befänden und Autofahrern der Gebrauch dieser Fahrstreifen untersagt sei, wird argumentiert, bildeten sich lange Staus. Autofahrer kämen nur noch langsam voran, und für den ruhenden Verkehr bedeute es eine Beschränkung des Parkraums. „Der Antragsteller kann sich daher nicht in der gewohnten Weise durch das Stadtgebiet bewegen“, heißt es in der Klageschrift weiter. Dadurch werde er in seinem Grundrecht auf Fortbewegungsfreiheit „in unzulässiger Weise“ eingeschränkt, heißt es weiter.

„Einrichtung der Radwege eindeutig rechtswidrig“

Scholtysek hatte bereits Anfang Juni die Verwaltung aufgefordert, die Pop-up-Bikelanes umgehend wieder zu entfernen. „Die Einrichtung der Radwege ist eindeutig rechtswidrig“, sagte er. „Es ist untragbar, dass Kraftfahrern durch politische Willkür die Nutzung von Straßen verwehrt wird.“

Am Freitagnachmittag demonstrierten in der Nähe des Savignyplatzes etwa 50 Rad-Aktivisten um den Initiator des Rad-Volksbegehrens Heinrich Strößenreuther dafür, die provisorischen Radstreifen dauerhaft zu erhalten. Dazu sollte die Parkspur in eine Radspur umgewandelt werden. Im Februar hatte ein Raser nahe dem Savignyplatz einen Radfahrer getötet.