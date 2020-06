Berlin. Eine 55-jährige Frau soll in der Nacht zu Freitag einen 34-jährigen Mann in einem Bus in Berlin-Spandau rassistisch beleidigt haben. Der Busfahrer hörte die nach Polizeiangaben rassistischen Beleidigungen und forderte die Frau zum Aussteigen auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er rief die Polizei, die die Personalien der Frau aufnahm. Weitere Details waren zunächst unklar.

