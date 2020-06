Diese Berliner Karstadt-Filialen werden geschlossen

Bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen mehr als ein Drittel der 172 Filialen in Deutschland geschlossen werden.

Am Freitag hat die Geschäftsführung die Belegschaft informiert, welche Standorte in Berlin geschlossen werden. Das ist die Liste.

Berlin. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof mehr als ein Drittel seiner 172 Filialen schließen will. Auch diese Berliner Standorte sind betroffen.

Wilmersdorfer Straße

Gropiuspassagen

Ringcenter

Müllerstraße

Hohenschönhausen

Tempelhofer Damm

600 Mitarbeiter von 2100 in Berlin sind von den geplanten Schließungen betroffen, in Brandenburg soll das Haus in Cottbus offen bleiben, Potsdam hingegen soll geschlossen werden.

Bundesweit schließt der Konzern 62 von 172 Warenhäusern mit insgesamt 6000 Arbeitsplätzen. Für die Betroffenen soll es eine Transfergesellschaft zur Beschäftigung und Qualifizierung geben.

Mehr in Kürze