Galeria Karstadt Kaufhof - Diese Filialen in Berlin sollen schließen

In Berlin sollen sechs von elf Filialen des Warenhauskonzerns schließen - und Karstadt Sports am Kranzler Eck. Das ist die Liste.

Berlin. Nach dem angekündigten Aus von bundesweit 62 Karstadt- und Kaufhof-Warenhäusern drohen nun auch tiefe Einschnitte bei Karstadt Sports. Nach Informationen unserer Redaktion sollen 20 von den bundesweit 30 Sport-Filialen geschlossen werden, darunter auch die Karstadt Sports-Filiale am Kranzler Eck.

Nach Informationen aus dem Unternehmensumfeld sollen außerdem folgende Standorte geschlossen werden: Bremen, Braunschweig, Essen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Hamburg-Harburg, Hamburg-Mönckebergstraße, Frankfurt am Main, Hanau, Kaiserlautern, Karlsruhe, Köln, Kiel, Lübeck, München, Stuttgart, Wiesbaden und Rosenheim. Wie der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet, soll auch die Hauptverwaltung von Karstadt Sports in Essen schließen, hier würden bis zu 150 Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren.

Am Freitag war bekannt geworden, dass in Berlin sechs von elf Filialen des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof geschlossen werden. Außerdem soll die geplante Filiale in Tegel gar nicht erst öffnen. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) bestätigte am Freitagnachmittag gegenüber der Berliner Morgenpost die Pläne.

Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin: Diese Standorte sollen schließen

Wilmersdorfer Straße (Charlottenburg)

Gropiuspassagen (Neukölln)

Ringcenter (Friedrichshain / Lichtenberg)

Müllerstraße (Wedding)

Hohenschönhausen

Tempelhofer Damm (Tempelhof)

In Brandenburg soll die Potsdamer Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale schließen, das Haus in Cottbus hingegen ist nicht betroffen. Insidern zufolge sollen außerdem rund 20 Filialen von Karstadt Sports schließen. Davon könnte auch die Filiale am Kranzler Eck in Charlottenburg betroffen sein.

Bundesweit sind die Arbeitsplätze von 6000 der insgesamt 28.000 Mitarbeiter in den Karstadt Warenhäusern oder bei Galeria Kaufhof gefährdet. Der Gewerkschaft Verdi zufolge stehen in Berlin rund 1000 von etwa 2100 Jobs auf dem Spiel. Der Handelsriese war durch die Schließung aller seiner Filialen im Zuge der Corona-Pandemie in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Galeria Karstadt Kaufhof rechnet durch die Pandemie und den durch sie ausgelösten Konjunkturabschwung bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen in Höhe von bis zu 1,4 Milliarden Euro.

Verdi zu Karstadt-Schließungen: "Das ist ein Kahlschlag"

Die Gewerkschaft Verdi zeigte sich in einer ersten Reaktion entsetzt von den Plänen: „Das ist ein Kahlschlag“, sagte die Landesfachbereichsleiterin Handel für Berlin und Brandenburg, Erika Ritter. Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger kündigte an, mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen zu wollen. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) berzeichnete die Schließungen als „schweren Schlag“. „Die Filialen sind von zentraler Bedeutung für die Nahversorgung und sind oftmals Lebensmittelpunkt der Stadtquartiere“, teilte er am Freitag auf Twitter mit. „Der Senat wird sich in weiteren Gesprächen für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze und für den Warenhaus-Standort Berlin einsetzen.“

Berlins Handelsverbands-Chef Nils Busch Petersen zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung: „Das ist für den Berliner Einzelhandel, Karstadt Kaufhof selbst und die Beschäftigten ein schmerzhafter Einschnitt und eine große Herausforderung für die weitere Gestaltung des innerstädtischen Handels“, erklärte er. Busch-Petersen kündigte an, sich noch am Abend mit Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) beraten zu wollen. Auch Verdi werde an dem Gespräch teilnehmen, hieß es.

Unternehmen, Gesamtbetriebsrat und Verdi hatten sich bereits am Vorabend bundesweit auf einen Sozialplan und einen Interessenausgleich für Galeria Karstadt Kaufhof verständigt. Er sieht unter anderem vor, dass die gekündigten Mitarbeiter für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können. Als Erfolg wertete die Gewerkschaft, dass der vom Unternehmen ursprünglich geplante Abbau von zehn Prozent der Stellen in den verbleibenden Filialen vom Tisch sei. Außerdem bleibe der im Dezember 2019 vereinbarte Integrationstarifvertrag in Kraft.

Wirtschaftssenatorin Pop: "Dramatische Entscheidungen"

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) nannte die Pläne „dramatische Entscheidungen“. „Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen treibt die Sorge um ihre Zukunft um, wir werden mit dem Insolvenzverwalter und den Beschäftigten das Gespräch suchen, um Wege zur Rettung von Standorten und Arbeitsplätzen auszuloten“, so Pop.

Der FDP-Abgeordnete Sebastian Czaja sagte, die angekündigten Filialschließungen des Konzerns würden eine Lücke im Berliner Stadtbild reißen. Darauf müsse die Politik vorbereitet sein und entsprechend reagieren. „Wenn der Markt für große Warenhäuser und Shoppingmalls nicht mehr da ist, bringt es auch nichts, mit ihnen weiterhin Stadtplanung zu betreiben. Der Raum, der jetzt entsteht, kann Entlastung für den Wohnungsmarkt bringen“, sagte Czaja weiter. Alte Kaufhäuser könnten auch zu studentischem Wohnen oder Coliving-Spaces umgebaut werden, so der Berliner Oppositionspolitiker weiter.

CDU-Fraktion: "Wir bedauern diese Entscheidung"

Das Aus der Filialen werde schwerwiegende Auswirkungen auf die künftige Stadtentwicklung und den Handel in vielen Quartieren haben, teilte auch die CDU-Fraktion mit. „Wir bedauern diese Entscheidung und fragen uns, welche Angebote der Senat zum Erhalt der Standorte und Arbeitsplätze unterbreitet hat“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher, Christian Gräff.

Berlins Linken-Vorsitzende Katina Schubert teilte kurz nach Bekanntwerden der Pläne mit: “Das ist ein harter Schlag für die Betroffenen und für den Berliner Arbeitsmarkt. Offenkundig will die Signa-Holding des österreichischen Immobilien-Investors René Benko im Schatten der Corona-Krise jetzt lange gehegte Umstrukturierungen auf dem Rücken der Beschäftigten realisieren. Wir fordern, dass die Schließungspläne für jeden einzelnen Standort noch mal überprüft werden.“

Charlottenburg-Wilmersdorfs Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) sagte in einer ersten Stellungnahme zur Schließung der Filiale in der Wilmersdorfer Straße: "Dies ist eine Hiobsbotschaft! Zuallererst für die engagierten, kompetenten Beschäftigten, zugleich aber auch für die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße als wichtigem Handels- und Wirtschaftsstandort. Ich bedauere sehr, dass auch meine intensiven Gespräche einschließlich eines Schreibens an die Vertreter der Eigentümer der Immobilie letztlich ohne den erhofften Erfolg geblieben sind."

"Dieser Schritt ist ohne Alternative"

„Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Letztlich gehe es darum, Galeria Karstadt Kaufhof und damit viele tausend Arbeitsplätze zu sichern.

Für die Schließungsfilialen bestehe angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive mehr, betonte Gleiwitz.

Zahl der Filialschließungen geringer als befürchtet

Die Zahl der Filialschließungen fällt allerdings etwas geringer aus als zunächst befürchtet. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung sogar signalisiert, dass im Zuge der Sanierung des ums Überleben kämpfenden Unternehmens bis zu 80 Filialen geschlossen werden könnten.

Die Gewerkschaft Verdi hofft jedoch, die Zahl der Schließungen noch weiter senken zu können. „Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, sagte das Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Hier sei auch die Politik gefordert.