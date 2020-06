Protestfahrt Spediteure protestieren mit Autokorso in Berlin

Berlin. Mit einem Lastwagen-Korso haben Transport- und Speditionsunternehmer am Freitag in Berlin gegen aus ihrer Sicht unfaire Frachtpreise und miserable Arbeitsbedingungen protestiert. Rund 100 Fahrzeuge, darunter Sattelzüge und Transporter, waren laut Veranstalter unterwegs, um ab dem Vormittag ausgehend von der Avus Raststätte in der Halenseestraße zum Rathenauplatz, Richtung Messedamm, weiter über den Kaiserdamm und über den Ernst-Reuther-Platz auf die Straße des 17. Juni und zum Brandenburger Tor zu fahren.

Die Situation für viele Lastwagenfahrer vor allem aus Osteuropa habe sich in der Corona-Krise noch verschärft, sagte Andreas Mossyrsch von der Initiative Camion Pro, die sich für die Belange der Fahrer einsetzt. Viele seien von ihren Speditionen schon zuvor schwarz bezahlt worden und hätten keine Sozial- oder Rentenversicherungsbeiträge eingezahlt.

In der Krise seien sie zunächst arbeitslos gewesen. Nun müssten sie für die Speditionen zu einem Bruchteil des ohnehin schon niedrigen Gehalts wieder fahren. „Die Politik hat das zu lange ignoriert“, sagte Mossyrsch. „Die Gesetze, die wir haben, sind in dieser Konstellation gar nicht durchsetzbar.“

Autokorso der Spediteure: Mindestpreis pro Kilometer gefordert

Die Dumping-Löhne führten zu Frachtpreisen, bei denen andere europäische Wettbewerber nicht mithalten könnten, sagte der Veranstalter. Dazu trügen auch die unterschiedlichen Mindestlohn-Niveaus in den einzelnen EU-Staaten bei.

Die Spediteure fordern unter anderem faire Preise in der Logistik und zum Beispiel einen Mindestpreis pro Kilometer bei Komplettladungen. Erst am Mittwoch hatten mehrere Demonstrationen und Sternfahrten für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.