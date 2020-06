Schauspieler Raund Taleb wirbt in der Miniserie "Das Netz" für die S-Bahn Berlin.

Mit der Miniserie „Das Netz“ will die S-Bahn Berlin ihr Image verbessern. Rauand Taleb aus „4 Blocks“ spielt die Hauptrolle.

Berlin. Alim, Mitglied einer Neuköllner Großfamilie, hat einen Traum: Er will Karriere als App-Entwickler machen. Doch zunächst einmal muss er in der Bäckerei seiner Familie aushelfen – und dafür das Süßgebäck Baklava quer durch die Stadt liefern. Und so fährt er mit der Berliner S-Bahn von Spandau nach Bernau und Buch und immer weiter.