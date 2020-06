Bildung in Berlin Streit um Probejahr des Gymnasiums in der Corona-Pandemie

Berlin. Im Berliner Koalitionsausschuss war am Donnerstag auch das Probejahr am Gymnasium ein Thema. Trotz Corona-Pandemie ist schon jetzt klar, dass wieder einige Schüler nach der siebten Klasse das Gymnasium verlassen müssen, weil sie das Probejahr nicht bestanden haben. „Abschulen“ heißt dafür der unschöne Terminus – der Vorgang ist schon in coronafreien Zeiten umstritten. Doch dieses Jahr glauben viele Politiker der Berliner Regierungsparteien, dass die Schüler keine faire Chance hatten, weil das zweite Halbjahr kaum noch regulär verlief. Die Bildungspolitikerinnen Marianne Burkert-Eulitz (Grüne) und Regina Kittler (Linke) hatten schon auf Twitter von einer „Farce“ gesprochen. Man müsse das Probejahr in diesem Jahr aussetzen, schließlich stünde im Schulgesetz lediglich, dass die Probezeit „in der Regel ein Jahr“ betrage.