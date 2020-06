In Berliner CDU-Hochburgen entstehen kaum Wohnungen

Klassische Verdichtung in Mitte: Über einem Supermarkt an der Fürstenberger Straße entstehen bis zum Jahr 2022 117 Neubauwohnungen.

Berlin. Der Bestand an Wohnungen ist in Berlin im Jahr 2019 um ein Prozent oder 19.063 gestiegen. Insgesamt stehen in der Stadt nun 1.968.315 Wohnungen zur Verfügung. Die meisten neuen Einheiten, nämlich 16.887, entstanden 2019 in neuen Gebäuden, der Rest wurde zusätzlich in bestehenden Bauwerken geschaffen, etwa durch Dachgeschossausbauten oder Nutzungsänderungen. Insgesamt gibt es derzeit in Berlin 100.642 oder 5,4 Prozent mehr Wohnungen als noch im Jahr 2010.