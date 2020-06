„Hotel Indigo Berlin Kudamm“: Wo die Kunst zu Hause ist

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt.

Sind Sie an Kunst und Kultur interessiert? Dann bietet Ihnen das „Hotel Indigo Berlin Kudamm“ – gegenüber der Kunsthochschule, in einem lebendigen Kulturbezirk – genau das richtige Ambiente. Inspiriert von Licht und Atmosphäre der nahe gelegenen Kunstateliers ist das Hotel in einem hellen, modernen Design gestaltet, das eine starke Verbindung zu dem Viertel symbolisiert. Das Thema Kunst ist in allen Zimmern präsent, mit einer Wandgestaltung, die von der Umgebung beeinflusst wurde und einer geschmackvollen Inneneinrichtung. Die Lobby des Hauses stellt eine Hommage an die moderne Kunstszene, die direkt vor der Tür zu Hause ist, dar. Sie übernachten in einem Zimmer der Deluxe Kategorie und Ihnen stehen sowohl die Minibar als auch zwei Fahrräder pro Tag kostenlos zur Verfügung.

Hotel Indigo Berlin Kudamm Hardenbergstraße 15, 10623 Berlin. Reservierungen mit dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“ unter der Telefonnummer 030 26021187 oder per Mail an reservations.indigoberlin@ihg.com. Buchbar im Zeitraum vom 22. Juni bis zum 31. August. Eine Nacht 118 Euro, zwei Übernachtungen 209 Euro und sieben Übernachtungen 649 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.