Wetter in Berlin: Gewittergefahr gebannt - Es bleibt bedeckt - Ab Sonntag heiterer

Vorhersage Wetter in Berlin: Erst am Sonntag wird es wieder heiter

Berlin/Potsdam. Nach Tagen mit Sonnenschein und Wärme ist das Wetter am Donnerstag in Berlin und Brandenburg ungemütlich geworden. Nachdem zunächst warme und zu Gewittern neigende Luft in Brandenburg und Berlin wetterbestimmend war, wird am Freitag eine kühlere Luftmasse in die Region fließen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Gewittergefahr scheint in Berlin zunächst gebannt. In der Nacht zum Freitag ist es stark bewölkt bis bedeckt, örtlich gibt es Schauer. Vor allem von der Prignitz bis zum Fläming erwarten die Wetterexperten noch lokale Gewitter, teils mit Starkregen und Windböen. Vereinzelt gibt es Unwettergefahr durch heftigen Starkregen um 30 l/qm pro Stunde. In den übrigen Regionen bestehe jedoch nur sehr geringe Gewitterwahrscheinlichkeit, erklärt der DWD.

Die DWD-Vorhersage für die nächsten Tage im Detail:

Freitag : Am Freitag bleibt es bedeckt, gebietsweise Regenschauer. Mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Gewitter oder kräftigere Schauer mit Starkregen um 20 l/qm und Windböen. Höchstwerte um 20 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonnabend erst bedeckt und regnerisch, vereinzelt letzte Gewitter.

Sonnabend : Am Sonnabend stark bewölkt und lokal noch leichter Regen, im Tagesverlauf Auflockerungen und zunehmend trocken. Höchstwerte um 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonntag weitere Auflockerungen, nur im Osten Brandenburgs dichtere Bewölkung und gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte zwischen 14 und 12 Grad.

Sonntag: Am Sonntag wolkig, teils heiter und trocken. Im Osten weiterhin stark bewölkt mit etwas Regen, am Nachmittag auch dort Bewölkungsrückgang. Höchstwerte zwischen 21 und 23 Grad. Schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Montag wolkig oder gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 14 und 11 Grad. Schwachwindig.

Unwetter in Deutschland und Berlin - Mann vom Blitz getroffen und tödlich verletzt

Am vergangenen Wochenende war es in ganz Deutschland zu einem heftigem Unwetter mit Sturm und Starkregen gekommen. Ein Mann wurde dabei von einem Blitz getroffen und dabei tödlich verletzt.

Auch über Berlin zog am Wochenende ein Unwetter hinweg. Die Hauptstadt kam allerdings glimpflich davon: Es kam zu vereinzelten Störungen der S-Bahn, zudem stürzten Bäume um. Die Schäden waren laut Feuerwehr überschaubar.