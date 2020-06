Abbruch-Abstimmung: Wenig Interesse an Fußball-Verbandstag

Berlin. Nur ein spärliches Interesse gibt es bisher im Berliner Amateur- und Jugendfußball für umfassende Informationen rund um den richtungsweisenden außerordentlichen BFV-Verbandstag am kommenden Samstag. Lediglich bis zu 57 Nutzer beteiligten sich am Mittwoch an einer Video-Konferenz, auf der vom Berliner Fußball-Verband (BFV) die Anträge und Streitthemen rund um einen Saisonabbruch vorgestellt wurden. "Wir sind seit März in einer sehr schwierigen Phase", sagte Verbands-Präsident Bernd Schultz zu den Folgen der Corona-Pandemie.

Der beim Verbandstag zur Abstimmung stehende Hauptstreitpunkt dreht sich um den Abbruch der bisherigen Saison, die seit fast drei Monaten ruht. Die Mehrheit der Mitglieder habe sich in einer Reihe von Videokonferenzen für einen Abbruch der Spielzeit 2020/2021 ausgesprochen, teilte der BFV mit. Dies werde nun beim Verbandstag zur Abstimmung gebracht. Wenn sich eine Zwei-Drittel-Mehrheit der erwarteten 200 bis 400 Mitglieder für den Abbruch ausspricht, stehen drei Varianten zur Wertung der Saison 2019/20 zur Wahl.

Entweder wird die gesamte Saison annulliert, es gibt weder Auf- noch Absteiger. Oder die Aufsteiger werden nach der Hinrunden-Tabelle bestimmt. Es gibt keine Absteiger. Dritte Variante: Die Aufstiegs-Entscheidung fällt nach den aktuellen Tabellenständen zum 12. März 2020. Hier würde dann die Quotientenregelung greifen, wenn Teams eine unterschiedliche Zahl von Spielen absolviert haben. Absteiger entfallen auch in diesem Fall.