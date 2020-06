S-Bahn Berlin verdiente seit 2015 fast 300 Millionen Euro

Die Bahn-Tochter führt ihre Gewinne an den bundeseigenen Mutterkonzern ab. Die Krise 2009/10 sorgte aber auch für verlustreiche Jahre.

Berlin. Das Bundesverkehrsministerium hat vor Schwierigkeiten gewarnt, die ein Wechsel der Betreiber des Berliner Stadtbahn-Systems mit sich bringen könnte. In einem Bericht für den Verkehrsausschuss des Bundestages schreiben die Beamten von Minister Andreas Scheuer (CSU), dass „in der Anfangszeit betriebliche Probleme auftreten könnten, die auf mangelnde Erfahrung in einem Netz zurückzuführen seien“. In der Regel spielten sich die betrieblichen Prozesse aber nach einer Eingewöhnungsphase ein. Technische Risiken seien „aus fachlicher Sicht“ nicht zu erwarten: „Dies gilt unabhängig von der Anzahl der mit dem Betrieb der S-Bahn beauftragten Unternehmen.“