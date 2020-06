Opposition wirft Ministerin Ernst Tatenlosigkeit vor

Potsdam. In einer erregten Debatte hat die Opposition im Brandenburger Landtag Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) Tatenlosigkeit in der Corona-Krise vorgeworfen. "Von den Schließungen Mitte März bis Ende April haben Sie keinen Vorschlag vorgelegt, wie es mit den Schulen weitergehen soll", warf der AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch der Ministerin am Mittwoch vor. "Und statt den Abschlussklassen hätten als ersten die Grundschüler zurück in die Schulen gehört, um die grundlegenden Fertigkeiten in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik zu erlernen."

Auch Linksfraktionschefin Kathrin Dannenberg hielt der Ministerin Zögerlichkeit vor. "Sie haben gewartet und gewartet und gewartet: bis Frau Merkel oder die Kultusministerkonferenz Beschlüsse gefasst haben", kritisierte sie. Die Entscheidungen zur Öffnung der Kitas am 15. Juni und der Schulen nach den Sommerferien seien stets zu spät gefallen und hätten den Einrichtungen nicht genügend Vorbereitungszeit gelassen. "Und noch immer bewegen wir uns in einem Wirrwarr von Entscheidungen und Verordnungen, das Eltern, pädagogisches Personal und Verwaltungen oft ratlos zurücklässt."