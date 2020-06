Berliner Mieten seit einem Jahr unterm Deckel

Für die einen ist es die Rückkehr zur ruinösen sozialistischen Staatswirtschaft, für die anderen der rettende Befreiungsschlag: Das bundesweit umstrittene „Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln), der sogenannte Mietendeckel. Vor einem Jahr, am 18. Juni 2019, verabschiedete der rot-rot-grüne Berliner Senat die Eckpunkte des Gesetzes, mit dem die Mieten von fast 1,5 Millionen Berliner Bestandswohnungen in Berlin für fünf Jahre eingefroren werden. Zudem ist dieses Datum der Stichtag, ab dem die Mieten in Berlin nicht mehr erhöht werden dürfen, auch wenn das Gesetz selbst erst am 23. Februar 2020 in Kraft getreten ist. Deshalb sind die Auswirkungen des Mietendeckels schon heute spürbar.

Nach einer aktuellen Analyse des Internetportals Immowelt sind die Angebotsmieten in Berlin binnen eines Jahres um acht Prozent gesunken. Vor einem Jahr wurden für den Quadratmeter noch im Durchschnitt elf Euro verlangt, aktuell sind es 10,10 Euro. Insgesamt gehen laut Immowelt in 19 von 23 untersuchten Bezirken die Mieten zurück. Selbst in den beliebtesten und dadurch auch hochpreisigen Gegenden sinken demnach die Preise. Im teuersten Berliner Bezirk Friedrichshain gehen die Quadratmeterpreise um fünf Prozent auf 14 Euro zurück. In Mitte kosten Mietwohnungen im Mittel elf Prozent weniger. Schöneberg (-16 Prozent) und Charlottenburg (-13 Prozent) weisen laut der Analyse sogar noch größere Rückgänge auf.

Jeder achte Vermieter befürchtet Einnahmeverluste

Was die Wohnungssuchenden freut, bedeutet für die Vermieter herbe Einnahmeverluste. Jeder achte Berliner Vermieter befürchtet laut einer aktuellen Umfrage finanzielle Verluste durch den Mietendeckel, und 78 Prozent gaben an, auf Sanierungen und Modernisierungen künftig verzichten zu wollen. An der von Engel & Völkers Commercial und der Skjerven Group beauftragten anonymisierten Befragung, die am Dienstag vorgestellt wurde, beteiligten sich 171 Berliner Vermieter, darunter 139 Privatpersonen, 16 Kapitalgesellschaften und drei kommunale Wohnungsunternehmen.

Das Gros der Teilnehmer vermietet kleinere beziehungsweise mittlere Bestände zwischen ein bis 49 (40 Prozent) und 50 bis 99 Wohnungen (23 Prozent). 13 Teilnehmer bieten mehr als 5000 Wohnungen zur Miete an. 84 Prozent der befragten Vermieter gaben zudem an, ab 23. November – neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes – Mieten absenken zu müssen. Denn das Gesetz friert die Mieten nicht nur ein, sondern räumt Mietern, die überhöhte Mieten zahlen, ab diesem Datum zudem einen Absenkungsanspruch ein.

In einer Baualterstabelle des Gesetzes ist festgelegt, welche Mietpreise Berliner Vermieter je nach Fertigstellungsdatum des Wohngebäudes, Ausstattung, Lage und Modernisierungsstand maximal verlangen dürfen. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der befragten Vermieter geht dabei von einem maximalen Korrekturbedarf von 30 Prozent für einzelne Wohnungen aus. Neubauten mit einem Baujahr ab 2014 fallen nicht unter den Mietendeckel.

Mindereinnahmen zwischen zehn und 20 Prozent erwartet

Nur 16 Prozent der befragten Vermieter werden keine Mieten absenken müssen. Zehn Prozent der Vermieter müssen in einzelnen Wohnungen die Miete um bis zu 50 Prozent reduzieren. Die Mehrheit (61 Prozent) der Umfrageteilnehmer rechnet mit Mindereinnahmen zwischen maximal zehn und 20 Prozent. Bei 13 Prozent der Befragten werden sich Mieteinnahmen voraussichtlich nicht verändern. Ebenso viele erwarten, durch den Mietendeckel in die Verlustzone zu rutschen. Dem entspricht, dass fast 78 Prozent der Vermieter bei Modernisierung und Sanierung sparen wollen.

Ganz anders als auf der Vermieterseite fällt die Bewertung des Mietendeckels auf Mieterseite aus. „Positiv schlägt dabei vor allem zu Buche, dass Mieterhöhungen auch nach Modernisierung im Moment praktisch keine Rolle spielen. Die Vermieter halten sich mindestens zu 95 Prozent an das gesetzliche Verbot beziehungsweise halten sich mit Modernisierungen zurück. Das hat zu einer Entlastung für Mieter geführt“, sagt Reiner Wild vom Berliner Mieterverein (BMV).

Mieterverein: 80 Prozent der Vermieter verlangen eine „Schattenmiete“

Während bei den Mieterhöhungen die Wirkung des Mietendeckels schon zufriedenstellend sei, stehen Wohnungsuchende, die einen Mietvertrag abschließen wollen, oft vor schwierigen Entscheidungen. Denn geschätzt 80 Prozent aller Vermieter verlangen bei neuen Verträgen zwei Mieten, eine mietendeckelkonforme Miete und eine hohe Miete, die zu zahlen sei, falls der Deckel verfassungswidrig ist oder das Gesetz ausläuft. „Da für die hohe Miete zumeist auch keine Mietpreisbremse angenommen wird, liegen oft große Differenzen von bis zu 100 Prozent zwischen den beiden Mietforderungen“, so Wild weiter. Der Mieterverein hält die nicht deckelkonforme Miete - auch Schattenmiete genannt – für nicht zulässig. Maßgebliche Landgerichtsurteile liegen dazu aber noch nicht vor.

Im November muss dann der nächste Schritt des Mietendeckels, die Absenkung überhöhter Mieten, erfolgen. „Der Mieterverein geht davon aus, dass hier deutlich weniger Vermieter von sich aus die gesetzlichen Regelungen erfüllen werden“, sagt Wild. Daher sei es wichtig, das Mieter auch selbst prüfen, ob ein Senkungsanspruch bestehe. Der Mieterverein hat dazu einen internetgestützten Rechner entwickelt, der auf einer eigens eingerichteten Internetseite (www.mietendeckel.jetzt/ ) genutzt werden kann.

Monatelanges juristisches Tauziehen erwartet

Ob der Mietendeckel allerdings Bestand haben wird, werden erst die Verfassungsrichter entscheiden. Das Gesetz ist mittlerweile zur Prüfung beim Bundesverfassungsgericht sowie beim Berliner Verfassungsgerichtshof. Die Verfassungsrichter werden sich im Wesentlichen mit der Frage beschäftigen, ob das Land Berlin überhaupt die die Gesetzgebungskompetenz hat und der Mietendeckel mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

„Berliner Vermieter eine nicht unerhebliche Zeitspanne mit der vollen Wirkung des Mietendeckelgesetzes in Berlin umgehen müssen. Denn Gesetze gelten zumindest faktisch so lange, bis ein Gericht sie für nichtig respektive für rechtswidrig erklärt hat oder sie außer Kraft treten“, erläutert Uwe Bottermann, Rechtsanwalt und Partner bei Bottermann Khorrami. Mit dem Mietendeckel sei eine Art rechtliche Schizophrenie in Berlin eingezogen, denn es führe zu einer Parallelität von Mietrecht nach Bürgerlichem Gesetzbuch und Berliner Mietpreisrecht. „Diese für die meisten Anwender des MietenWoG schwer nachvollziehbare Situation führt dazu, dass Vermieter auch weiterhin Mieten vereinbaren können, die über den Tabellenwerten des MietenWoG liegen, und zwar auch dann, wenn sie sie derzeit nicht annehmen dürfen.“ Mit einer endgültigen Entscheidung sei erst in gut zwei Jahren zu rechnen.