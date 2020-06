Abiturienten müssen wegen Corona unter sich feiern

Das Abitur steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Krise. Nach bestandener Prüfung stehen nun eigentlich die Feiern an, doch die drohen teilweise ganz auszufallen. Bei abgesagten Abibällen kann viel Geld auf dem Spiel stehen.

Berlin. Trotz Corona-Pandemie müssen Berlins Abiturienten nicht ganz aufs Feiern verzichten, sie bleiben aber wohl die meiste Zeit unter sich. Die Zeugnisse werden an den meisten Schulen auf den Pausenhöfen oder in der Aula vergeben. Die Eltern schauten dann über Livestream zu, sagte der Vorsitzende des Landeschülerausschusses, Miguel Góngora. Die Zeugnisfeiern finden demnach zwischen dem 18. und 24. Juni statt. Die Sommerferien beginnen am 25. Juni.

Die Feiern fallen nach Darstellung der Senatsbildungsverwaltung dieses Mal kleiner aus - mit weniger Teilnehmern und Mindestabstand. Die Prüfungen fanden nach Angaben des Schülerausschusses von April bis Juni in Berlin statt. Etwa 14 000 Schüler nahmen laut Verwaltung in diesem Jahr daran teil, freie Träger inklusive.

Partys in Clubs können in Berlin noch immer nicht gefeiert werden, Abibälle nach Angaben des Landesschülerausschusses aber schon. Allerdings seien die Teilnehmerzahlen auf 150 vor dem 29. Juni und auf 300 Teilnehmer ab dem 30. Juni beschränkt.

Der Ausschussvorsitzende Góngora macht nach eigenen Angaben ebenfalls in diesem Jahr sein Abitur. An seiner Schule, dem Hildegard-Wegscheider-Gymnasium, fällt der Abiball allerdings aus. Auch an anderen Schulen wurden die traditionellen Bälle abgesagt. Dabei lassen sie sich nicht immer kostenfrei stornieren.

Wie aus einem Brief von Schüler- und Elternvertretern an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hervorgeht, blieben die Abiturienten auf Stornogebühren von bis zu 6000 Euro sitzen. Es seien 40 solcher Fälle bekannt.

Die Schüler hoffen nun auf Hilfe vom Senat - etwa durch eine Richtlinie, die Stornierungen weiterer Bälle möglich macht, oder die Übernahme von Verlusten. Die Bezirkämter in Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf hätten zugesagt, Verträge zu prüfen. Es sei nicht die Aufgabe der Betroffenen, Eventagenturen zu retten, sagte Góngora.

Doch nicht nur die Abibälle drohen ins Wasser zu fallen, sondern auch die beliebten Abiturfahrten. Viele trauten sich nicht zu buchen, berichtete Góngora. Deshalb fielen die meisten Ausflüge aus. Mit Blick aufs neue Schuljahr sagte der Schülervertreter, dass Einschulungen gefeiert werden können. Allerdings gebe es auch hier Hygieneregeln. Die Einschulungsfeiern sind für den 15. August vorgesehen; der Unterricht beginnt am 17. August.

Vor kurzem hatte der Senat beschlossen, dass die Berliner Schulen nach den Ferien wieder in den Regelbetrieb gehen sollen - ohne die derzeit noch geltenden 1,5-Meter-Abstandsregeln. Die Sommerferien enden am 7. August.