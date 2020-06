Corona-Pandemie Regelbetrieb in Berliner Kitas läuft langsam wieder an

Berlin. Es war der erste Tag, an dem wieder eine Art Regelbetrieb in den Berliner Kitas beginnen sollte – am Montag startete die „Übergangsphase“, wie Berlins Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) die nächste Zeit genannt hat. Spätestens ab dem kommenden Montag sollen dann alle Kinder zurück in der Kita sein und auch in der anspruchsberechtigten Länge betreut werden.