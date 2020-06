LADG: Geisel weist Kritik von Kollegen zurück

In der Debatte um Berlins Antidiskriminierungsgesetz und die gegenseitige Unterstützung durch Polizeieinheiten hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit Unverständnis auf Kritik aus anderen Bundesländern reagiert. Er habe ja bereits kürzlich erklärt, „wer lesen kann, ist im Vorteil“, sagte Geisel am Montag. Einige Innenminister hätten das Gesetz offenbar nicht gelesen. „Im Paragrafen 8 ist geregelt, dass sich Ansprüche nach LADG ausschließlich gegen das Land Berlin richten und alle anderen Bundesländer von solchen Ansprüchen befreit sind.“ Das habe er immer wieder erklärt.

Geisel sagte weiter: „Ich habe jetzt den Ministern aus den anderen Ländern das Gesetz geschickt. Ich habe einen Brief an Herrn Seehofer geschickt, in dem das erläutert ist. Und ich werde das natürlich auch nochmal auf der Innenministerkonferenz darstellen.“ Man müsse diese Kritik aus anderen Ländern eben auch immer einordnen: „Im Vorfeld der Innenministerkonferenz gibt es eben immer etwas politische Folklore.“

Zuletzt hatten die Innenminister von Bayern und Baden-Württemberg angekündigt, sie wollten juristisch prüfen lassen, ob das Berliner Antidiskriminierungsgesetz (LADG) Nachteile für ihre Polizisten bei Einsätzen in der Hauptstadt bringe. Sollte das so sein, sollten keine Polizisten mehr zur Unterstützung von Großeinsätzen nach Berlin fahren.

„Fast schon eine Umkehrung des Rechtsstaats“

Man werde ernsthaft prüfen, ob es weiterhin verantwortbar sei, Kollegen nach Berlin in Einsätze zu schicken, sagte Baden Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag in Stuttgart. Baden-Württemberg helfe zwar insbesondere den Berliner Kollegen traditionell und gerne. Aber die neue Gesetzgebung sei für ihn „fast schon eine Umkehrung des Rechtsstaats, indem jetzt Polizeibeamte auf einmal ihre Unschuld beweisen müssen“. Deshalb gebe es wie in Bayern auch im Südwesten Überlegungen, ob man es noch verantworten könne, Berlin auch in Zukunft noch zu unterstützen.

Strobl ist auch CDU-Bundesvize. Er sagte, er wolle bei der am Mittwoch in Erfurt startenden Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern hören, was Berlins Innensenator Andreas Geisel dazu zu sagen habe. Davon werde auch abhängen, ob Baden-Württemberg künftig noch Beamte und Gerät nach Berlin schicke.

„Keine neuen Belastungen für unsere Beamten“

Ohne eine juristische Klarstellung will Bayern keine Polizisten mehr zur Amtshilfe in die Hauptstadt schicken. „Wir haben grundsätzlich eine gute Zusammenarbeit und wir wollen uns auch nicht davonstehlen. Aber um das fortsetzen zu können, erwarten wir glasklare Belege, dass sich jetzt keine neuen Belastungen für unsere Beamten ergeben“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München.

„Wir brauchen die gegenseitige Unterstützung, aber es darf nicht sei, dass dadurch neue Haftungsrisiken für die eingesetzten Beamten entstehen“, betonte Herrmann. Daher werde es nun auf der Konferenz darum gehen, dass die Gesetzesregelung nicht zu Problemen für den Einsatz Beamter aus anderen Ländern führe. „Das haben die beiden großen Polizeigewerkschaften ja auch thematisiert, das sollten wir ernst nehmen“, sagte er.

Das Berliner Landes-Antidiskriminierungsgesetz, kurz LADG, soll Menschen in Berlin vor Diskriminierung etwa wegen der Herkunft durch Behörden schützen. Es soll Klagen - zum Beispiel gegen Polizisten oder bei einer Fahrkartenkontrolle in der U-Bahn - erleichtern.

Thürinen will weiter Polizisen nach Berlin schicken

Die gegenseitige Unterstützung der Länder in der Polizeiarbeit hat eine lange Tradition in Deutschland und gilt gerade bei Großlagen mit vielen Einsatzkräften oder über längere Zeiträume als unverzichtbar.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) weiterhin Polizisten zu Einsätzen nach Berlin schicken. „Es ist Teil unseres föderalen Systems, dass wir uns gegenseitig unterstützen und das wird von mir nicht in Frage gestellt“, sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur. Man werde daher selbstverständlich weiterhin Polizisten nach Berlin schicken.

Allerdings sei er nicht „vollends davon überzeugt“ bei der Frage, ob ein ähnliches Gesetz auch für Thüringen sinnvoll sei. Maier verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass es in Thüringen eine Minderheitsregierung gibt, die auf Stimmen der CDU angewiesen sei.