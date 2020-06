Corona-Newsblog in Berlin: 7321 Infektionen, keine neuen Todesfälle

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung soll in wenigen Tagen einsatzbereit sein. In Berlin zeigen sich die Bürger gespalten, ob sie sich die App herunterladen wollen.

Mit dem Coronavirus haben sich in Berliun nachweislich bislang 7321 Menschen infiziert. 208 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 6656 Patienten gelten als genesen.

Maskenpflicht, Lockerungen, Untersuchungsstellen: Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Corona-Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Montag, 15. Juni 2020

10.54 Uhr: IBB: Berlins Wirtschaft könnte um bis zu 10 Prozent schrumpfen

Berlins Wirtschaft wird von der Corona-Krise härter getroffen als andere Standorte. Denn der über Wochen lahmgelegte Dienstleistungssektor ist in der Stadt relativ gesehen viel stärker als in anderen Ballungsräumen. Die Berliner Investitionsbank IBB hat nun erstmals eine regionale Berechnung über die Auswirkungen der Krise vorgelegt. Demnach gehen die IBB-Volkswirte von einem Minus der Bruttowertschöpfung für das laufende Jahr 2020 zwischen 5,8 Milliarden bis knapp 12 Milliarden Euro aus. „Das entspräche einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 5 bis 10 Prozent“, heißt es in der Studie. Allein das Gastgewerbe, das 2019 allein 3,4 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung beigetragen habe, könnte 2020 dabei 1,2 Milliarden Euro verlieren, ein Einbruch um 35 Prozent. Damit würde die Berliner Gastronomie auf das Niveau von 2012 zurückfallen.

Auch auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt die Krise der Gastronomie tiefe Spuren. Allein im März, als der Lockdown begann, ist der Umsatz der rund 13.100 Unternehmen der Branche gegenüber dem Vorjahresmonat um 46,1 Prozent gefallen, so die IBB nach einer ersten Berechnung der Umsatzdaten des Statistikamtes. In den Monaten von März bis Mai mussten 64.267 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. Damit komme jeder sechste Berliner Kurzarbeiter aus dem Gastgewerbe. Zudem haben die Unternehmen im April und Mai bereits 5558 Menschen entlassen, das entspricht 16,8 Prozent der insgesamt 33.125 Neuzugänge in Arbeitslosigkeit in Berlin.

10.22 Uhr: Flugverkehr in Berlin zieht wieder etwas an

Der Wegfall der Reisewarnungen für die meisten europäischen Länder hat am Montag zu etwas mehr Betrieb an den Berliner Flughäfen geführt. Urlauber und Geschäftsreisende standen Schlange an den Sicherheitskontrollen. An beiden Flughäfen war aber weiterhin jeweils nur ein Terminal für An- und Abflüge geöffnet. Passagiere trugen die vorgeschriebenen Mund-Nase-Masken und hielten weitgehend Abstand voneinander, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden.

„Der überwiegende Anteil hat sich vorbereitet und hält sich an die Maßnahmen“, sagte ein Flughafen-Sprecher. Er riet Fluggästen, zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Den kompletten Artikel finden Sie hier.

09.16 Uhr: Buskorso am Mittwoch in Berlin erwartet

Reisebus-Unternehmen wollen am Mittwoch erneut in Berlin mit einer Sternfahrt demonstrieren. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit und warnte vor großen Einschränkungen im Stadtgebiet. Die Details lesen Sie hier.

9.00 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog zum Coronavirus in Berlin

Alle bisherigen Entwicklungen zum Verlauf der Corona-Pandemie in Berlin finden Sie in unserem bisherigen Newsblog.