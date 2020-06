Corona-Newsblog in Berlin: 7368 Infektionen, keine neuen Todesfälle

Corona-Newsblog in Berlin 47 Neu-Infektionen in Berlin, keine weiteren Todesfälle

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 7368 Menschen infiziert. 208 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 6656 Patienten gelten als genesen.

18.52 Uhr: 47 Neu-Infektionen in Berlin, keine weiteren Todesfälle

In Berlin ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Montagabend mit. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 208. 47 neue Infektionen wurden bestätigt, 40 gab es am Tag zuvor. 475 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 457 waren es am Sonntag. 6685 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 43. Das ist eine Person mehr als Sonntag. Insgesamt liegen 136 Menschen in Krankenhäusern, 6 mehr als Sonntag.

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 778 (0) 730 Friedrichshain-Kreuzberg 572 (0) 536 Lichtenberg 367 (0) 314 Marzahn-Hellersdorf 400 (+4) 370 Mitte 1.062 (+25) 985 Neukölln 863 (+6) 728 Pankow 735 (+1) 675 Reinickendorf 564 (+3) 501 Spandau 370 (0) 305 Steglitz-Zehlendorf 567 (0) 534 Tempelhof-Schöneberg 721 (+1) 664 Treptow-Köpenick 369 (+7) 343 Summe 7368 (+47) 6685

Die Reproduktionszahl - einer der drei Indikatoren des Ampelsystems zur Bewertung der Corona-Lage - lag am Montag bei 1,22 (Vortag: 1,11). Somit stehen alle drei Ampeln - auch die wöchentlichen Neuinfektionen und der Anteil belegter Intensivbetten mit Covid-19-Patienten - auf Grün.

17.32 Uhr: Neuköllner Wohnhaus wegen 54 Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt

In Berlin-Neukölln ist ein Wohnhaus mit vermutlich mehreren Hundert Bewohnern wegen 54 Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden. Das sagte Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) am Montag. „Bild“ und „B.Z.“ hatten zunächst darüber berichtet. Die genaue Bewohnerzahl sei unbekannt. „Ich habe keine Idee, wie viele Menschen dort tatsächlich leben“, so Liecke. Alle Details zum Corona-Ausbruch in einem Neuköllner Wohnblock lesen Sie hier.

15.45 Uhr: Bürgermeister von Frankfurt (Oder) zeigt sich selbst an

Nachdem er seinen Amtskollegen bei der Grenzöffnung von Polen nach Deutschland umarmte, hat sich der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) nach Angaben der Stadt selbst wegen Nichteinhaltung des Abstandsgebotes angezeigt. René Wilke (Linke) und sein Amtskollege Mariusz Olejniczak aus der Nachbarstadt Slubice hätten sich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend eigentlich auf der Oderbrücke nur per Ellenbogenkontakt begrüßen wollen, teilte die Stadt am Montag mit. Trotz ihres guten Vorsatzes seien sich die beiden Stadtoberhäupter in die Arme gefallen. Zuvor war die Grenze nach Polen drei Monate lang für Ausländer geschlossen, mit wenigen Ausnahmen.

„Die Geste war nicht geplant, aber wichtig. Allerdings war sie auch ein Regelverstoß, für den ich einzustehen habe“, sagte Wilke. Er habe beim städtischen Gesundheitsamt darum gebeten, den Vorgang ohne Ansehen der Person zu prüfen.

Das Bild der Umarmung sei als Symbol der Wiedersehensfreude nach harten Lockdown-Maßnahmen durch die Medien gegangen, hieß es von der Stadt. Bei der zigfach abgebildeten Umarmung handele es sich jedoch um einen objektiven Verstoß gegen das geltende Abstandsgebot. Eine Entscheidung über die rechtliche Einschätzung der Selbstanzeige werde noch in dieser Woche erwartet.

René Wilke (l, Die Linke), Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder), umarmt Mariusz Olejniczak, Bürgermeister von Slubice, auf der Stadtbrücke zwischen dem polnischen Slubice und Frankfurt (Oder) anlässlich der Grenzöffnung und dem Wegfall der Grenzkontrollen.

Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

15.35 Uhr: Hochschulen planen im Winter auch wieder Präsenzbetrieb

Die Berliner Hochschulen wollen auch im Wintersemester auf eine Mischung aus Präsenzbetrieb und digitalem Unterricht setzen. „Es ist den Berliner Hochschulen ein wichtiges Anliegen, Präsenzlehre zu ermöglichen und den Hochschulstandort Berlin in ausgewählten Bereichen wieder vor Ort erfahrbar zu machen“, teilten die Berliner Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten (LKRP) und die Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung am Montag mit.

In welchem Umfang die Lehre vor Ort ab November stattfinden könne, sei noch unklar. „Wir wissen noch nicht, wie dann die Rahmenbedingungen sind“, sagte die Sprecherin der Technischen Universität (TU), Stefanie Terp, der Deutschen Presse-Agentur. Momentan gebe es viele Lockerungen hinsichtlich der Corona-Regeln. Ob dies im November noch der Fall sei, sei unklar. Der Präsident der TU, Christian Thomsen, ist derzeit Vorsitzender der LKRP.

Auch das derzeitige Sommersemester findet nicht gänzlich digital statt. Labor- oder Werkstattpraktika, künstlerischer Unterricht an Kunst- und Musikhochschulen oder auch Prüfungen in einzelnen Bereichen seien nicht digital möglich, hieß es.

15.07 Uhr: Eltern sehen ausgefallen Untersuchungen kritisch

Berlins Elternvertreter sehen die ausgefallenen Schuluntersuchungen für Tausende Kinder in diesem Jahr kritisch. Das Thema mache ihm schon etwas Bauchschmerzen, sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zum einen sei es die einzige Reihenuntersuchung für Kinder, die Rückschlüsse darauf ermögliche, wie es um ihre Gesundheit bestellt sei. Zum anderen sei es auch hilfreich für die Lehrkräfte zu wissen, worauf sie bei dem ein oder anderen Kind achten müssten.

Darauf zu verzichten, sei ein Risiko, sagte Heise. „Das ist ja auch eine Pflichtuntersuchung, bei der man feststellen könnte, ob es dem Kind gut geht und ob es etwas braucht.“ Wegen der Corona-Krise haben die Gesundheitsämter nur einen Teil der Berliner Kinder untersuchen können. Aktuell und bis zum Ende des Schuljahres gibt es gar keine Schuleingangsuntersuchungen mehr.

In der Frage, ob schulpflichtige Kinder zurückgestellt werden, gibt nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung bei Zweifelsfällen das zuständige Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ) eine Einschätzung ab. Dort arbeiteten aber eher Psychologen als Kinder- und Jugendmediziner, sagte Heise.

Manches könnten sicher auch Lehrkräfte gut einschätzen, etwa, ob ein Kind Sprachförderbedarf habe. Bei anderen Fragen, etwa zu Rückenproblemen oder zu Adipositas bei Kindern wäre aus Sicht des Elternsprechers eine Einschätzung von medizinischer Seite besser.

13.40 Uhr: "Hotel de Rome" öffnet mit Ständchen der Staatsoper

Eine besondere Aufführung gibt es zur Wiedereröffnung des Luxushotels "Hotel de Rome" am Bebelplatz in Mitte. Dort werden am 17. Juni ab 17 Uhr sich je ein Hotelfenster zum Bebelplatz öffnen und die acht Solistinnen und Solisten des Internationalen Opernstudios der Staatsoper Unter den Linden Renato Rascels "Arrivederci, Roma" und Paul Linckes "Berliner Luft" intonieren. Ab dem 18. Juni wird das Hotel dann wieder Gäste empfangen.

„Wir freuen uns sehr, dass nach der dreimonatigen Schließung nun wieder Leben in das Hotel einzieht und bedanken uns bei unseren Nachbarn und Freunden der Staatsoper Unter den Linden für diese emotionale Geste zum Re-Start unseres Hotels“, sagt Gordon Debus, General Manager des "Hotel de Rome".

13.29 Uhr: Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt im Ernst von Bergmann Klinikum

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung gegen drei leitende Mediziner und die inzwischen beurlaubte Geschäftsführung des Potsdamer Ernst von Bergmann Klinikums eingeleitet. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Das Gesundheitsamt Potsdam hatte die dort eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz am 7. April 2020 der Staatsanwaltschaft Potsdam vorgelegt, weil es Anhaltspunkte für das Vorliegen von Straftaten gegeben habe.

Laut Staatsanwaltschaft bestünden zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, dass sich Patienten währen ihrer stationären Behandlung in dem Krankenhaus "durch pflichtwidrige Versäumnisse der Beschuldigten mit dem SARS-CoV-2 Virus vermeidbar infiziert haben und ein Teil von ihnen infolge der hervorgerufenen Infektion an COVID-19 verstorben sind", heißt es weiter.

Während den Geschäftsführern vorgeworfen wird, organisatorische Maßnahmen entweder nicht oder nicht rechtzeitig ergriffen zu haben und strukturelle Defizite vorgelegen haben sollen, wirft die Staatsanwaltschaft den Ärzten im Wesentlichen vor, Erkrankuingen oder Verdachtsfälle pflichtwidrig nicht oder verspätet an das Gesundheitsamt gemeldet zu haben.

13.06 Uhr: Mehr als 70 Ärzte für Einsatz an Corona-Notfallklinik

Für einen Einsatz in der Berliner Corona-Notfallklinik auf dem Messegelände haben sich Dutzende Mediziner bereiterklärt. Mit Stand vom 20. Mai seien 73 Ärztinnen und Ärzte gewonnen worden, teilte die Gesundheitsverwaltung in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Andreas Statzkowski mit. Demnach unterzeichneten 50 Mediziner bereits einen Vertrag, die anderen erhielten dafür einen Termin. Rund 70 weitere Bewerbungen würden noch bearbeitet. Für den Betrieb von 488 Betten in einer umfunktionierten Messehalle wird mit einem Bedarf von 100 Ärzten gerechnet.

„Spätestens Ende des Jahres“ sollen laut der Senatsantwort auch die für einen Teil der Betten bestellten Beatmungsgeräte ausgeliefert sein - bisher seien vor Ort zwei Stück für Schulungen verfügbar. Der Hersteller liefere angesichts der international hohen Nachfrage nur dorthin aus, wo die Geräte unmittelbar zum Einsatz kämen, begründet die Senatsverwaltung. Das Behandlungszentrum in der Jafféstraße sei bisher allerdings nur im „Bereitschafts- und Ausbildungsmodus“. Auch werde maschinelle Beatmung dort nur für einzelne Patienten benötigt.

Das Zentrum soll so lange bereitgehalten werden, „bis der Senat entscheidet, den Rückbau zu veranlassen“, hieß es. Eine Nutzung der dortigen Betten für Covid-19-Patienten ist nur für den Fall einer Überlastung der regulären Krankenhäuser vorgesehen.

12.50 Uhr: Alle Kitas in Brandenburg wieder geöffnet

In Brandenburg sind die Kindertagesstätten seit Montag wieder für alle Kinder geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie gab es in den Einrichtungen seit März nur eine Notbetreuung und zuletzt eingeschränkten Betrieb. Zum Auftakt seien keine Probleme bekannt geworden, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. Diese wären aber auch nicht meldepflichtig, da die Kita-Betreuung eine kommunale Aufgabe sei, hieß es. In den Einrichtungen gelte eine Ausnahme vom Abstandsgebot von 1,50 Meter zwischen Kindern und den Fachkräften. Eltern sollten weiter Abstand halten.

Vergangenen Mittwoch hatte das Ministerium per Mail die Sozialdezernenten in den Landkreisen, Träger der Kindertagesbetreuung, die Liga der freien Wohlfahrtspflege, den Städte- und Gemeindebund, den Landkreistag sowie den Landeskitaelternbeirat über die Lockerungen informiert.

12.17 Uhr: 561 Millionen Euro Corona-Soforthilfen in Brandenburg ausbezahlt

Das Brandenburger Corona-Soforthilfeprogramm ist beendet: 561 Millionen Euro wurden an rund 63.000 Selbstständige und Unternehmen ausgezahlt. Insgesamt seien bis zum 31. Mai bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) 75 799 Anträge eingegangen, 63 427 seien positiv beschieden worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit.

Er sei sehr froh, dass die allermeisten Unternehmen ihren Betrieb jetzt wieder aufgenommen hätten und sehr viele der freiberuflich und soloselbstständig Tätigen wieder ihrer Arbeit nachgehen könnten, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag in einer Mitteilung. Das Soforthilfeprogramm habe im Zusammenspiel mit weiteren Hilfen des Bundes und des Landes in den vergangenen Wochen mit dazu beigetragen, dass die Wirtschaft jetzt Schritt für Schritt wieder hochfahren könne.

12.16 Uhr: "Lorenz Adlon Esszimmer" öffnet wieder

Das Zwei-Sterne-Restaurant "Lorenz Adlon Esszimmer" im Hotel "Adlon" öffnet am 19. Juni wieder seine Türen. Zunächst werde man nur am Freitag und Sonnabend öffnen, teilte das Hotel mit. Ab dem 27. August käme auch der Donnerstag hinzu. Hendrik Otto hat anlässlich des 10. Jahrestages als Küchenchef ein 10-Gänge-Menü kreiert, das die Highlights der vergangenen Dekade enthält.

11.55 Uhr: Pachtbad-Betreiber schlagen Alarm

Angesichts der Corona-Krise bitten die Pächter von Berliner Bädern eindringlich um Unterstützung. „Lasst uns nicht baden gehen. Mieterlass, nicht Stundung!“, appellierten die Pachtbäder laut einer gemeinsamen Erklärung an den Senat. Die Pächter schildern, dass ein normaler Badebetrieb trotz der Lockerungen für Betreiber und Badegäste „schier unmöglich“ sei. Man habe mehr als drei Viertel weniger Gäste, aber keine Zusatzgeschäfte, stattdessen müssten zahlreiche Hygiene-Regelungen umgesetzt werden. An die Bürger appellierten die Pächter: „Kommt Baden! Seid geduldig, seid vernünftig, seid großzügig.“

Wie der Geschäftsführer des Strandbads Weißensee, Alexander Schüller, am Montag auf Anfrage sagte, ist eine Reihe von Pachtbädern allerdings weiter geschlossen, nachdem die Krise schon das Geschäft im April und Mai durchkreuzt habe. Die Pachtbäder lebten von einem Mischkonzept, zu dem auch derzeit nicht mögliche Veranstaltungen wie Partys gehörten.

11.50 Uhr: Schuluntersuchungen für Tausende Erstklässler ausgefallen

Die vor der Einschulung üblichen Untersuchungen beim Amtsarzt sind für Tausende Berliner Kinder in diesem Jahr ausgefallen. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung seien die Schulleitungen schon Mitte April darauf hingewiesen worden, dass die Gesundheitsämter aufgrund der Corona-Pandemie bis zum Schuljahresende keine Schuluntersuchungen mehr durchführen könnten. Dabei werden unter anderem Hören und Sehen sowie die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder getestet, die im August in die Schule kommen.

„Es geht für uns vor allem um die Frage, wie mit Rückstellungsanträgen umzugehen ist, insbesondere wenn Eltern ihr Kind für nicht schulreif halten“, erklärte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Montag.

10.54 Uhr: IBB: Berlins Wirtschaft könnte um bis zu 10 Prozent schrumpfen

Berlins Wirtschaft wird von der Corona-Krise härter getroffen als andere Standorte. Denn der über Wochen lahmgelegte Dienstleistungssektor ist in der Stadt relativ gesehen viel stärker als in anderen Ballungsräumen. Die Berliner Investitionsbank IBB hat nun erstmals eine regionale Berechnung über die Auswirkungen der Krise vorgelegt. Demnach gehen die IBB-Volkswirte von einem Minus der Bruttowertschöpfung für das laufende Jahr 2020 zwischen 5,8 Milliarden bis knapp 12 Milliarden Euro aus. „Das entspräche einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 5 bis 10 Prozent“, heißt es in der Studie. Allein das Gastgewerbe, das 2019 allein 3,4 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung beigetragen habe, könnte 2020 dabei 1,2 Milliarden Euro verlieren, ein Einbruch um 35 Prozent. Damit würde die Berliner Gastronomie auf das Niveau von 2012 zurückfallen.

Auch auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt die Krise der Gastronomie tiefe Spuren. Allein im März, als der Lockdown begann, ist der Umsatz der rund 13.100 Unternehmen der Branche gegenüber dem Vorjahresmonat um 46,1 Prozent gefallen, so die IBB nach einer ersten Berechnung der Umsatzdaten des Statistikamtes. In den Monaten von März bis Mai mussten 64.267 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. Damit komme jeder sechste Berliner Kurzarbeiter aus dem Gastgewerbe. Zudem haben die Unternehmen im April und Mai bereits 5558 Menschen entlassen, das entspricht 16,8 Prozent der insgesamt 33.125 Neuzugänge in Arbeitslosigkeit in Berlin.

10.32 Uhr: Nur eine Neuinfektion in Brandenburg gemeldet

In Brandenburg ist eine neue Corona-Infektion gemeldet worden. Von Sonntag auf Montag wurde nur im Kreis Potsdam-Mittelmark eine neue Infektion erfasst, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Von Freitag auf Sonnabend waren sieben und von Sonnabend auf Sonntag drei neue Fälle hinzugekommen. Rund 70 Menschen in Brandenburg gelten derzeit als erkrankt, etwa 3090 Menschen werden in der Statistik als genesen geführt. Seit März wurden insgesamt 3324 Menschen in Brandenburg nachgewiesenermaßen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. 172 Corona-Patienten starben bisher, seit Sonnabend gab es keinen neuen Todesfall.

10.22 Uhr: Flugverkehr in Berlin zieht wieder etwas an

Der Wegfall der Reisewarnungen für die meisten europäischen Länder hat am Montag zu etwas mehr Betrieb an den Berliner Flughäfen geführt. Urlauber und Geschäftsreisende standen Schlange an den Sicherheitskontrollen. An beiden Flughäfen war aber weiterhin jeweils nur ein Terminal für An- und Abflüge geöffnet. Passagiere trugen die vorgeschriebenen Mund-Nase-Masken und hielten weitgehend Abstand voneinander, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden.

„Der überwiegende Anteil hat sich vorbereitet und hält sich an die Maßnahmen“, sagte ein Flughafen-Sprecher. Er riet Fluggästen, zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Den kompletten Artikel finden Sie hier.

09.16 Uhr: Buskorso am Mittwoch in Berlin erwartet

Reisebus-Unternehmen wollen am Mittwoch erneut in Berlin mit einer Sternfahrt demonstrieren. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit und warnte vor großen Einschränkungen im Stadtgebiet. Die Details lesen Sie hier.

