Nachbarschaftsstreit Was Nachbarn dürfen - und was verboten ist

Berlin. Die Telefone standen nicht still bei der Telefonaktion zum Thema Nachbarschaftsstreit, den die Berliner Morgenpost mit den Experten des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer e.V. (VDGN) am Sonnabend veranstaltet hat. Dabei zeigte sich, dass die angesprochenen Probleme zwar sehr unterschiedlich waren – allerdings durchaus auch jeweils eine Vielzahl von Anrufern beschäftigten. Um all denen dennoch eine Antwort auf ihre drängenden Fragen zukommen zu lassen, die es am Sonnabend leider nicht geschafft haben, persönlich mit Peter Ohm, Hagen Ludwig oder Ulf Mätzig vom VDGN zu sprechen, veröffentlichen wir eine Auswahl der meistgenannten Anliegen.