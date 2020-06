Eine Demonstration von Verschwörungstheoretikern und Gegnern der Corona-Maßnahmen am 16. Mai 2020 auf dem Alexanderplatz in Berlin.

Diese Zeit hat viele verändert und geprägt: Berliner berichten, was ihnen in der Corona-Pandemie widerfahren ist.

Pandemie in Berlin Die sonderbaren Corona-Wochen in Berlin

Berlin. Das Leben der Berliner hat sich in den vergangen vier Monaten sehr gewandelt. Wir haben neun Menschen dieser Stadt gefragt, wie sie mit den Wochen der Pandemie in Berlin umgegangen sind, was sich verändert hat und sich vielleicht für immer ändern wird. Aufgezeichnet von Sören Kittel.