Berliner Grüne verteidigen das BVG-Zwangsticket

Nach Bekanntwerden der ÖPNV-Studie hatte es aus Wirtschaft und Opposition massive Kritik an den Ideen gegeben.

Nahverkehr in Berlin

Berlin. Die Grünen haben ihre Pläne zur Einführung eines verpflichtenden ÖPNV-Tickets für alle Berliner sowie einer City-Maut verteidigt. „Es ist eine Frage der Fairness: Wenn ich als Radfahrerin und Fußgängerin den Ausbau der A100 mitfinanzieren muss, dann darf das auch andersherum für den öffentlichen Nahverkehr gelten. Denn von einem guten ÖPNV-Netz profitiert ganz Berlin“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek der Berliner Morgenpost. Das Streckennetz des Schienenverkehrs in und um Berlin müsse an vielen Stellen noch massiv wachsen. Jedoch sei die Staatskasse wegen der Corona-Krise nicht mehr gut genug gefüllt, um stark in den weiteren Ausbau des Nahverkehrs zu investieren, sagte Kapek. „Es ist daher unsere Pflicht, eine dritte Finanzierungssäule neben den Tarifen und der staatlichen Finanzierung zu finden, damit wir nicht nur mehr Strecken bauen, sondern auch Takte erhöhen können“, ergänzte sie.