City-Ticket der Deutschen Bahn gilt künftig in ganz Berlin

Berlin. Fast drei Jahre ist es her, dass der Berlin-Brandenburger Fahrgastverband „Pro Bahn“ erstmals forderte, das von der Deutschen Bahn angebotene City-Ticket müsse in ganz Berlin gelten, nicht nur im Tarifbereich A, also der Innenstadt bis zum S-Bahn-Ring. Jenes City-Ticket ist bei Fahrkarten im Fernverkehr von über 100 Kilometern inklusive und ermöglicht die kostenlose An- und Weiterfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln – in Berlin bislang aber eben nur in einem Teil der Stadt. Das wird ab 14. Juni anders: Dann umfasst das City-Ticket auch den Tarifbereich B und damit das gesamte Stadtgebiet. Er habe fast nicht mehr damit gerechnet, dass es noch dazu komme, sagte Peter Cornelius, Landesvorsitzender von „Pro Bahn“. Umso zufriedener zeigte er sich, dass das Ziel nach vielen Gesprächen doch noch erreicht worden ist.

Auch Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), verwies darauf, dass lange Verhandlungen notwendig gewesen seien, um zu einer Einigung zu kommen. Beteiligt waren daran auch die Senatsverkehrsverwaltung und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Hintergrund ist, dass die Deutsche Bahn für die Gratisfahrten, die Fernverkehrskunden mit Bussen oder Bahnen in der Stadt machen können, einen Ausgleichsbetrag an die Berliner Verkehrsunternehmen zahlt. Dieser wird entsprechend höher, wenn das City-Ticket nicht nur für das Berliner Zentrum, sondern die gesamte Stadt gilt. Wieviel nun aufgrund der Ausweitung zusätzlich gezahlt wird, sagte Henckel nicht. Für die Kunden soll die neue Regelung in jedem Fall zu keinen höheren Preisen führen.

Touristen sollen von neuer Regelung profitieren

Durch die Erweiterung ist Berlin laut Henckel nun das größte City-Ticket-Gebiet in Deutschland; bundesweit gibt es das Angebot in 130 Städten. Auch Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther betonte, die Einigung sei eine gute Nachricht für alle Bahnfahrer. „Gerade für Fahrgäste aus den Berliner Außenbezirken ist das ein Gewinn und ein zusätzlicher Anreiz, entspannt mit dem ÖPNV zum Bahnhof zu fahren“, erklärte Günther in einer Pressemitteilung.

Neben Berlinern sollen vor allem Touristen von der Erweiterung profitieren. Diese hätten gar nicht wissen oder verstehen können, dass sie in Berlin als einziger deutschen Stadt mit dem City-Ticket nur in einem beschränkten Bereich gratis fahren können, sagte „Pro Bahn“-Vertreter Cornelius. Wer etwa am ICE-Bahnhof in Spandau ankam, musste für die Weiterfahrt in die Innenstadt ein Anschlussticket kaufen. So seien Touristen immer wieder unfreiwillig zu Schwarzfahrern geworden.

Neben Fahrgästen, die mit Sparpreis- und Flexpreis-Fahrkarten im DB-Fernverkehr unterwegs sind, profitieren auch Besitzer der BahnCard 100. Sie können ab dem 14. Juni ebenfalls alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Stadtgebiet nutzen. Es sei ein gutes Signal, Bahnfahren nicht nur günstiger, sondern auch einfacher zu machen, sagte Bertold Huber, Vorstand Personenverkehr der Deutschen Bahn.