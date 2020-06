„Extinction Rebellion“ in Berlin: Wegen Corona keine Straßenblockaden

Die Aktivisten von „Extinction Rebellion“: Annemarie Botzki (v.l.), Frederike Schmitz und Tino Pfaff bei einer Pressekonferenz am 12. Juni 2020 in Berlin.

„Extinction Rebellion“ will bis zum 21. Juni mit Aktionen für den Klimaschutz kämpfen - wegen der Pandemie gibt es geänderte Planungen

In rund 45 Städten in Deutschland, darunter Berlin, wollen die Aktivisten von „Extinction Rebellion“ bis zum 21. Juni Protestaktionen für mehr Klimaschutz und einen politischen „Wandel“ abhalten. Geplant seien auch Aktionen des „zivilen Ungehorsams“, sagten Vertreter von „Extinction Rebellion“ am Freitag bei der Vorstellung der Protestwoche mit dem Titel „Rebellion Wave“.

"Extinction Rebellion": Wegen Pandemie Planungen geändert

Wegen der Corona-Pandemie habe man allerdings die Planungen geändert. „Es wird diesmal keine Straßenblockaden mit Tausenden Menschen geben“, sagte Sprecherin Annemarie Botzki. Als Beispiel für Städte nannte sie neben Berlin Hamburg, München, Dresden, Leipzig und Göttingen. „Wir brauchen eine Neuausrichtung der Politik und ein klares Bekenntnis zum Wandel.“

Bereits am Donnerstag hatten Mitglieder von „Extinction Rebellion“ das Wasser der Spree im Berliner Regierungsviertel und in Zerre in der Lausitz sowie die Rur im nordrhein-westfälischen Düren grün gefärbt. Das sollte ein Zeichen gegen die Verschmutzung von Flüssen durch den Kohleabbau sein.

„Extinction Rebellion“ trat zuletzt immer wieder mit aufsehenerregenden Aktionen in Erscheinung. In Berlin hatten sich Anfang Oktober mehrere Tausend Menschen an einer Aktionswoche mit sogenannten Flashmobs, Fahrraddemonstrationen und Brücken- und Straßenblockaden beteiligt.