Abiturientinnen am Rathaus Reinickendorf

Eilantrag Abi-Bälle in Berlin weiterhin nur bis 150 Gäste

Berlin. Eigentlich sollte der Abend als einer der schönsten ihrer gemeinsamen Schulzeit und als Abschluss für die bestandene Abi­turprüfung in ihrer Erinnerung bleiben. Gut ein Jahr lang haben die Abi­turienten des Hildegard-Wegscheider-Gymnasiums in Grunewald an der Planung dieses für sie besonderen Abends gearbeitet, eine Planungsagentur beauftragt und bereits mehrere Tausend Euro dafür ausgegeben.