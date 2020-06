Junge Lehrer sind in Berlin gerade besonders gefragt.

Berlin will mit einem neuen Sonderprogramm das Lehramtsstudium attraktiver machen. Bis 2020 werden gut 15 Millionen Euro investiert.

Berlin. Berlin will für angehende Lehrkräfte attraktiver werden, denn die Stadt braucht dringend mehr von ihnen. So lautete die gemeinsame Botschaft des Regierenden Bürgermeisters und Wissenschaftssenators Michael Müller und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (beide SPD) am Donnerstag.