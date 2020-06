Berlins Friseuren fehlt die Laufkundschaft

Rima Omeirat führt den kleinen Salon „Geheimtipp Rima“ in Charlottenburg. Die 30-Jährige hat viele Stammkunden.

Viele Salons sind in ihrer Existenz bedroht. Besitzer berichten, dass die Kundenzahlen nach dem anfänglichen Ansturm wieder deutlich zurückgehen.

Berlin. Tarik Yakar glaubt, dass sich das Verhalten seiner Kunden in fünf Wochen verändert hat. Der 33-Jährige aus Prenzlauer Berg betreibt den Barbier- und Friseursalon „Berlin Barbers“ in Charlottenburg. Seit einer Woche darf er sogar wieder Bärte schneiden – mit Schutzvisier oder FFP2-Maske. Das Geschäft laufe aber eher schleppend an.