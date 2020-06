Schüler der Grundschule am Brandenburger Tor, der bislang einzigen Schule im Regierungsviertel.

Bis 2030 sollen rechnerisch 16 neue Schulen im Bezirk entstehen. Derzeit ist aber nur die Hälfte in der Planung.

Schulen in Berlin-Mitte

Berlin. Etwa 55 Prozent der Gesamtfläche des Bezirks Mitte ist im kommunalen Besitz. Diese Zahl stellte Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) am Donnerstag vor. Angesichts dieses Ergebnisses dürfte es Gothe zufolge eigentlich kein Problem sein, genügend Plätze für Kindertagesstätten und Schulen im Bezirk zu finden. Dennoch sagte er: „Wir laufen in den nächsten Jahren in ein Defizit.“