Berlin hat sein erstes Solarschiff

Berlins größte Reederei wird grün. Gemeinsam mit einem Partnerunternehmen hat Stern und Kreis nun das erste Solarschiff in Betrieb genommen.

Berlin. Die Solar Circle Line hat am Donnerstag Berlins erstes rein batteriebetriebenes Solar-Personenschiff in Betrieb genommen. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) taufte den 36,5 Meter langen Katamaran „SunCat 120“, der 180 Personen an Bord nehmen kann. „Wenn Qualitätstourismus emissionsfrei und schadstoffarm stattfindet, ist das ein Gewinn für die Stadt“, sagte Pop. Die Solar Circle Line ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Berlins größter Personenschifffahrtsreederei Stern und Kreis und der Solar Water Word AG.