Rekordmenge Crystal Meth sichergestellt

In einem Überseecontainer in Velten (Oberhavel) stieß die Polizei auf ein Drogenlabor.

Die Polizei hat Ende Mai zehn Kilogramm Crystal Meth sichergestellt – die größte jemals gefundene Menge in Berlin und Brandenburg. Wie die Polizei Brandenburg mitteilte, seien dem eineinhalb Jahre intensiver Ermittlungen vorausgegangen. Das Rauschgift hat einen geschätzten Wert von einer Million Euro.

Die Ermittlungen wurden durch die Anzeige eines Vermieters einer Lagerhalle in Schönerlinde (Barnim) im Januar 2019 ausgelöst. Dort wurden verdächtige Chemikalien und Laborutensilien zur Herstellung von Drogen festgestellt. Die Ermittlungen im Auftrag der für organisierte Kriminalität zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) umfassten Brandenburg, Berlin, Thüringen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Spanien und die Niederlande.

Die Ermittler stießen dabei auf insgesamt acht Männer im Alter von 21 bis 52 Jahren mehrerer Nationalitäten. Diese Band habe, so die Polizei, mehrere Drogenlabore für die Herstellung von Amphetamin und Methamphetamin in großen Mengen betrieben. Zudem organisierten sie die Lieferung von Drogen und Chemikalien aus dem In- und Ausland für die Herstellung und den Handel und handelten auch selbst mit Drogen, besonders Crystal Meth und Marihuana.

Bandenchef organisierte Handel aus offenem Vollzug

Die Polizei stellte insgesamt zehn dieser Ein-Kilogramm-Tüten mit Crystal Meth sicher.

Foto: Polizei Brandenburg

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei ein 39-Jähriger Organisator, Finanzier und Bandenchef gewesen, der im offenen Vollzug in Berlin seine achteinhalbjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels verbüßte. Aus der wurde er im April 2020 nach viereinhalb Jahren Haft vorzeitig auf Bewährung entlassen.

Am 28. Mai griffen die Fahnder mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften der Brandenburger Polizei bei einer Drogenübergabe zu. Drei der Tatverdächtigen hatten bei einer Kfz-Werkstatt in Pankow auf ihre Lieferung gewartet, die gegen Mittag in eiem Rover eintraf. Die Männer wurden dabei beobachtet, wie sie einen Umzugskarton in den Kofferraum eines BMW verluden und davonfuhren. In dem Karton wurden bei der Festnahme der Männer und der beiden Kurierfahrer zehn Beutel mit je einem Kilogramm Crystal sichergestellt. Bei der Durchsuchung an ingesamt fünf Orten wurden Chemikalien, Laborequipment, Marihuana, mehrere zehntausend Euro Bargeld, Schusswaffen und Munition sichergestellt.

Drogenlabor in Überseecontainer in Velten gefunden

Laborgerätschaften zur Drogenherstellung.

Foto: Polizei Brandenburg

Fünf Beschuldigte, darunter der 39-Jährige, und die beiden Kurierfahrer wurden dem Haftrichter vorgeführt. Gegen alle wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Bei weiteren Untersuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen in Berlin, Brandenburg und Düsseldorf am 3. Juni wurde in Velten (Oberhavel) in einem Überseecontainer ein Labor und mehrere tausend Liter Chemikalien sichergestellt.

Besonders auffällig sei gewesen, so die Polizei, dass die Beschuldigten einen Großteil ihrer Straftaten noch bereits aus dem offenen Vollzug während der Verbüßung einschlägiger Haftstrafen heraus planten und durchführten.