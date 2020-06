Wochenendwetter in Berlin: Temperaturen bis 30 Grad erwartet

Menschen sitzen am Ufer der Insel der Jugend am Treptower Park.

Berlin. Es wird heiß in Berlin. Am Wochenende erwarten Wetterexperten Temperaturen bis zu 30 Grad in der Hauptstadt und in Brandenburg. Bereits am Freitag könnten die Temperaturen auf bis zu 29 Grad steigen, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Kachelmannwetter twittert: "Morgen Freitag rasante Erwärmung" und sagt Höchsttemperaturen mit 27 bis 30 Grad in Berlin und Brandenburg voraus.

Morgen Freitag rasante Erwärmung - die erwarteten Höchst-Temperaturen mit 27 bis 30 Grad in #Berlin-Brandenburg oder auch am #Oberrhein:

Noch hängt aber eine dichte Wolkendecke über der Region, zeitweise regnet es. Erst am Donnerstagnachmittag könne es etwas auflockern und zunehmend trocken werden, teilt der DWD mit. Vor allem für den Osten Brandenburgs rechnen die Meteorologen den ganzen Tag über mit einzelnen Schauern, ein Gewitter sei nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad.

Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg: heiß aber wolkig, Schauer und Gewitter

Auch am Freitag soll es vormittags stark bewölkt sein, mancherorts könne es neblig werden. Ab den Mittagsstunden soll es laut DWD auflockern. Im Osten kann es aber weiter einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad.

Für den Sonnabend erwarten die Meteorologen einen ähnlich bewölkten Tagesbeginn, im späteren Verlauf sollen sich Sonne und Wolken abwechseln. Bei Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad kann es ab dem Mittag lokale Schauer und Gewitter mit Starkregen geben, dabei sind unwetterartige Starkregenmengen nicht ausgeschlossen, wie es hieß.

Die Vorhersage im Detail:

Am Freitag anfangs teils neblig, am Vormittag rasch auflösend und anschließend heiter. Überwiegend trocken, vor allem in den östlichen Landesteilen am Nachmittag und Abend einzelne Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Temperaturanstieg auf 25 bis 29 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost.In der Nacht zum Sonnabend gering bewölkt oder wolkig, im Nachtverlauf Bewölkungszunahme. Lokal Schauer, vielerorts niederschlagsfrei. Abkühlung auf Werte um 17 Grad. Schwachwindig.

