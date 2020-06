Super-Ferien-Pass für Berlin jetzt wieder erhältlich

Freizeit-Ideen, Rabatte, Verlosungen: Super-Ferien-Pass für Berlin will auch in Corona-Zeiten für abwechslungsreiche Ferien sorgen.

Berlin. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Super-Ferien-Pass für Berliner Kinder und Jugendliche. Der Pass bietet für Freizeit-, Sport-, Kultur- und Kreativangebote in Berlin Preisvorteile mit Rabatten von 20 bis 50 Prozent und teilweise sogar kostenlose Eintritte. Die Berliner Sommerferien beginnen am 25. Juni.

Wegen der Corona-Pandemie müssen Nutzer allerdings einiges beachten. "Das Ferientaschenbuch enthält wie jedes Jahr viele Ideen für abwechslungsreiche und kreative Ferien, wird aber durch die coronabedingten Auflagen in den öffentlichen und privaten Freizeit- und Kultureinrichtungen nicht die Vielfalt der letzten Jahre bieten können", erklären die Macher vom JugendKulturService (JKS). Dies werde auch an der beliebten Badekarte deutlich.

Die geöffneten Bäder der Berliner Bäder-Betriebe dürfen nur einen Bruchteil der üblichen Besucher zulassen. Das wirke sich auch auf die Ticketanzahl aus, die speziell in Verbindung mit dem Super-Ferien-Pass zur Verfügung stehen wird. Mit solch einem Ticket erhalten Kinder und Jugendliche kostenlosen Eintritt in das jeweilige Bad und für das gebuchte Zeitfenster.

Super-Ferien-Pass für Berlin: Ständig aktualisierte Übersicht gibt es im Internet

Der JugendKulturService stellt eine regelmäßig aktualisierte Übersicht mit allen Preisvorteilen und Verlosungen unter www.jugendkulturservice.de zum Download bereit und bittet alle Kinder, Jugendlichen und Familien, sich im Vorfeld über das aktuell mögliche Leistungsspektrum zu informieren.

„Da die vielen konkreten Änderungen nicht mehr in den gedruckten Pass aufgenommen werden konnten, stellen die von uns im Internet bereitgestellten Musterseiten das derzeit gültige Angebot dar", sagt Gunnar Güldner, Geschäftsführer des JKS. "Die Entwicklung wird bis in die Sommerferien hinein sehr dynamisch bleiben und wir arbeiten daran, möglichst viele der lange im Voraus geplanten Preisvorteile und Verlosungskationen mit den Partnerinnen und Partnern so umzugestalten, dass die gebotenen Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden.“

Der JugendKulturService hofft, dass weitere Lockerungen bald möglich sein werden und somit die ganze Angebotsbreite des Passes für die restlichen Ferientage bis zum Ende der Osterferien 2021 nutzbar sein werden, wie z.B. kostenloses Eislaufen in den Weihnachts- und Winterferien.

Die aktuellen Angebote im Überblick

Kostenlose Eintritte und Preisvorteile für die kommenden 100 Ferientage

Aktuell sind neben den Kartenkontingenten der Badekarte z.B. kostenlose Eintritte beim Zoo und dem Tierpark, dem Naturkundemuseum und dem Deutschen Technikmuseum gesichert. Preisvorteile bis 50 Prozent und mehr gibt es z.B. beim Bowling, bei Kartbahnen, Kletterwelten und beim Minigolf. Auch bei Bootsfahrten, weiteren Museen und Sehenswürdigkeiten, Kinos sowie Bastel- und Kreativangeboten gibt es Rabatte. Verlosungen zu kostenlosen Aktionen in allen Ferien

Exklusiv über den Super-Ferien-Pass werden in allen Ferien zahlreiche Aktionen mit kostenlosen Plätzen zu Workshops, Ausflügen und Tagesfahrten sowie Freikarten zu Kultur- und Sportevents verlost, sofern diese unter Einhaltung der geltenden Regelungen durchführbar sind. „Auch hier versuchen wir, so gut es geht, geplante Aktionen umzustellen und anzupassen und zusätzlich neue Angebote zu organisieren, um Ausfälle zu kompensieren“, so Gunnar Güldner.

Super-Ferien-Pass bis zum Ende der Osterferien 2021 gültig

Den Super-Ferien-Pass gibt es für 9 Euro u.a. in allen Berliner REWE-Märkten, vielen Berliner Bürgerämtern, Karstadt sports, dem FEZ-Berlin oder direkt im Büro des JugendKulturService (Obentrautstraße 55, 10963 Berlin-Kreuzberg). Auch über den Online-Shop des JKS kann der Pass bestellt werden (ohne Versandkosten).

Der Pass gilt für Berliner Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre und ist an allen Ferientagen bis zum Ende der Osterferien 2021 gültig.

Auf der Webseite www.jugendkulturservice.de bietet der JugendKulturService Informationen zur möglichen Erstattung über das Bildungs- und Teilhabepaket.