In sieben der zwölf Berliner Bezirken gibt es zu wenige Augenärzte.

Mit bis zu 64.000 Euro sollen Ärzte unterstützt werden, die sich in unterversorgten Berliner Gebieten neu niederlassen.

Medizinische Versorgung Ärzte in Berliner Problembezirken bekommen Prämie

Berlin. Ärzte, die sich künftig in einem mit Medizinern unterversorgten Bezirk niederlassen, erhalten eine Prämie von bis zu 64.000 Euro. Darauf haben sich die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und die Krankenkassen nach monatelangen Verhandlungen geeinigt. Die Regelung gilt ab dem kommenden Jahr für Haus-, Augen-, Kinder- und Frauenärzte. „Ziel ist es, bestehende beziehungsweise sich abzeichnende Versorgungsmängel in diesen Bezirken zu reduzieren beziehungsweise zu vermeiden und die ambulante Versorgung nennenswert zu verbessern“, heißt es in der neuen Honorarvereinbarung für die Ärzte.