IHK: Mittelstand kann nicht länger auf Zuschüsse warten

Berliner Firmen benötigen weitere Zuschüsse, um die Corona-Krise zu überstehen, so die IHK. Der Senat will erst auf den Bund warten.

Berlin. Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm, hat erneut eine schnellere Umsetzung von Zuschüssen für den Berliner Mittelstand angemahnt. Es sei mittlerweile rund zwei Wochen her, dass der Senat Landeszuschüsse für mittelständische Unternehmen versprochen habe, sagte Kramm am Mittwoch. „Passiert ist bislang wenig bis nichts. Jetzt will das Land noch weiter warten, bis feststeht, wie die Bundesprogramme ausgestaltet sind. Das kann nach Auskunft der Wirtschaftsverwaltung weitere zwei Wochen dauern“, so die Kammer-Präsidentin weiter.