„Hilton Berlin“: Eine amerikanische Hotellegende

Das „Hilton Berlin“ befindet sich direkt am Gendarmenmarkt.

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt

Dank seiner zentralen Lage direkt am Gendarmenmarkt bietet das „Hilton Berlin“ eine moderne Unterkunft und bequeme Anbindung an zahlreiche Berliner Sehenswürdigkeiten. Mit einer U-Bahn-Station und diversen beliebten Attraktionen direkt vor der Haustür, ist das Hotel der ideale Ausgangspunkt für eine spannende Stadterkundung. In den geräumigen Zimmern erwartet Sie ein helles, freundliches Ambiente und modernes Design. Neben dem 20-Euro-Voucher für die hauseigene Gastronomie beinhaltet das Angebot freies Parken für einen PKW im Hotelparkhaus im Wert von 34 Euro pro Tag. Sofern das Restaurant noch nicht geöffnet ist, erhält der Gast bei Abreise je Tag und Zimmer einen Voucher über jeweils 20 Euro, den er bis zum Jahresende im Restaurant oder im Spa-Bereich einlösen kann. Für alle Gäste, die sich für sieben Übernachtungen entscheiden, gibt es ein Upgrade auf ein Zimmer mit einer fantastischen Aussicht auf den Dom.

Foto: Hilton Berlin

Foto: Hilton Berlin

Hilton Berlin Mohrenstraße 30, 10117 Berlin. Reservierungen mit dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“ unter der Telefonnummer 030 202300 oder per Mail an reservations.berlin@hilton.com. Buchbar im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 31. August. Eine Nacht 138 Euro, zwei Übernachtungen 249 Euro und sieben Übernachtungen 799 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.