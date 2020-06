Auf diesen Berliner Straßen wurde Tempo 30 eingeführt

Verkehr in Berlin

Berlin. Im Berliner Verkehr geht es seit vergangenem Jahr gemächlicher zu – zumindest was die zugelassene Höchstgeschwindigkeit betrifft. Gleich reihenweise hat Berlin zuletzt neue Tempo-30-Strecken ausgewiesen. Insgesamt führte die Senatsverkehrsverwaltung seit 2019 auf mindestens 61 Abschnitten an 59 Straßen Tempo 30 neu ein. Das geht aus der Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine CDU-Anfrage hervor. Unklar ist, ob die Liste der Strecken möglicherweise nicht noch länger ist. Laut Senatsverkehrsverwaltung konnte eine vollständige Übersicht aufgrund der Datenbasis nicht erstellt werden. Auch so spiegelt die Zahl der Anordnungen wider, wie stark der Senat beim Thema Tempolimit zuletzt eingegriffen hat