Statistik: Abschlussprüfungsrekord an Berliner Hochschulen

Berlin. Die Zahl der bestandenen Abschlussprüfungen an den Hochschulen und externen Prüfungsämtern hat in Berlin im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Insgesamt 33 042 bestandene Prüfungen wurden im Prüfungsjahr 2019 gezählt - so viele wie nie zuvor, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Im Jahr 2018 waren es laut einer Übersicht des Amtes in Berlin 32 636 bestandene Prüfungen, im Jahr davor 31 827. Seit 2010 (24 404) stieg die Zahl demnach stetig. Mit Prüfungsjahr 2019 ist das Wintersemester 2018/2019 und das Sommersemester 2019 gemeint.

In Brandenburg ging die Zahl der bestandenen Hochschulprüfungen den Statistikern zufolge indes erneut zurück. Laut Mitteilung wurden im vergangenen Jahr 8585 Prüfungen an den Hochschulen des Landes bestanden. Wie aus einer Übersicht des Amtes hervorgeht, lag die Zahl der bestandenen Abschlüsse im Jahr 2018 bei 8608 und im Jahr 2017 bei 8662.

In Berlin und Brandenburg waren jeweils 54 Prozent der 2019 gezählten bestandenen Prüfungen laut Mitteilung Erstabschlüsse. Die meisten Abschlussprüfungen fielen in beiden Ländern auf die Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, hieß es dort. Jede fünfte Prüfung in Berlin und jede siebte in Brandenburg wurde von einem oder einer ausländischen Studierenden bestanden.