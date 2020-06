Grünen-Fraktionschefin fordert neues Konzept für große Demos

Berlin. Der Berliner Senat muss sich nach Überzeugung von Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek schleunigst Gedanken über große Demonstrationen in der Hauptstadt machen. "Es gibt in Berlin kein ausreichendes Konzept für pandemiekonforme Demonstrationen", sagte Kapek der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Bootsdemo am Pfingstwochenende und der großen Anti-Rassismus-Demonstration am Samstag auf dem Alexanderplatz müsse sie zu dieser Einschätzung kommen.

Sie sei selbst auf dem Alex gewesen, so die Grünen-Politikerin. "Ich hatte den Eindruck, die Polizei war überrascht von der großen Zahl der Teilnehmer und wusste nicht, wie man damit umgehen soll." Das sei einer der Gründe dafür gewesen, warum es bei der Demonstration schließlich zu Aggressionen gekommen sei, sagte Kapek. "Die Bilder, die im Netz veröffentlicht wurden, werfen erhebliche Fragen auf."

Dort seien Polizisten in Kampfmontur zu sehen gewesen, die dunkelhäutige Menschen angegangen seien. "Auch neben mir wurden dunkelhäutige Mädchen von Polizisten so angebrüllt, dass sie den Tränen nahe waren", sagte die Grünen-Fraktionschefin. "Ich habe den Innensenator gebeten, das gesamte Thema lückenlos aufzuklären und werde ihn auch im Senat noch einmal darauf ansprechen", kündigte Kapek an.

Es sei wichtig, sich rechtzeitig Gedanken zu machen - schließlich stehe am Sonntag (14. Juni) die nächste größere Demonstration in Berlin an. Dann will das Bündnis "Unteilbar" gegen soziale Ungerechtigkeiten und Rassismus demonstrieren. Kapek schlägt vor, dann gezielt eine Menschenkette zu organisieren. "Das wäre auch ein starkes Symbol."

Bei der Anti-Rassismus-Demonstration am Samstag hatten sich rund eine Stunde nach dem Ende noch mehrere Hundert Menschen versammelt. Nachdem ein Mann wegen der Beschädigung eines Polizeiwagens festgenommen wurde, warfen Randalierer Steine und Flaschen auf Polizisten. Kritik gab es auch, weil auf dem überfüllten Alexanderplatz mit mehr als 15 000 Demonstranten Corona-Abstandsregeln offensichtlich nicht eingehalten wurden.