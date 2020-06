Radschnellwege in Berlin: Das sind die neuen Routen-Pläne

In Kürze werden die letzten Routen für die Radschnellwege in Berlin vorgestellt. Sie starten in Spandau und Heiligensee.

Berlin. Dank provisorischer Pop-up-Strecken hat Berlin zuletzt so schnell neue Fahrradinfrastruktur wie nie geschaffen. Bald stehen auch wieder Neuigkeiten bei einem Thema an, dessen Umsetzung deutlich langwieriger ist: den Radschnellverbindungen. Der Senat plant bereits seit mehreren Jahren an den Strecken, auf denen Radfahrer künftig auch vom Stadtrand aus komfortabel in die Innenstadt fahren können. Insgesamt elf Routen sollen bis Mitte des Jahrzehnts entstehen. Auch für die letzten beiden Strecken werden jetzt erstmals die Routenpläne präsentiert.