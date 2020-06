Adlershof-Betreiber soll Gewerbeflächen entwickeln

Vorbild für andere Gewerbeareale: Der Technologiepark der Wista in Berlin-Adlershof

Der Bodenankaufsfonds des Senats soll auch Wirtschafts-Areale erwerben. 130 Hektar für Betriebe sind in Französisch-Buchholz geplant.

Der Senat wird an diesem Dienstag den geplanten Bodenfonds zum Ankauf von Grundstücken und Bürogebäuden für eine öffentliche Nutzung beschließen. In einer Protokollnotiz will der Senat die Schrittfolge festlegen, wie über die Details der Aufsicht über die neue Landesgesellschaft sowie die Einkaufsstrategie beraten und entschieden werden soll. Es bestehe aber keine Eile, weil das Abgeordnetenhaus erst nach der Sommerpause das Projekt auf den Weg bringen, werde, hieß es aus Senatskreisen.