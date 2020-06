An mehreren Berliner Schulen sind in den vergangenen Tagen Coronafälle aufgetreten (Archivbild).

In mehreren Schulen Berlins gibt es inzwischen wieder Corona-Fälle: in Spandau, Neukölln und offenbar auch in Mitte.

Pandemie Corona-Fälle in Schulen in drei Berliner Bezirken

Berlin. In mehreren Schulen Berlins gibt es inzwischen wieder Coronafälle – offenbar auch in Mitte. Das bestätigte Ephraim Gothe (SPD), der dortige Gesundheitsstadtrat. „Es gibt in Mitte einzelne Schüler, die positiv sind. Wir gehen dann jeweils in die Kontaktnachverfolgung bis hin zu Testung von Klassen oder zum Screening ganzer Schulen“, sagte Gothe. Die Namen der Schulen wollte er allerdings nicht nennen. „Das ist Angelegenheit der Schulen“, sagte der Bezirksstadtrat.