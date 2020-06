Mit Helikopter und Kamera über Islands Weiten

Zu sehen sind die Arbeiten der Künstlerin Christine Pöttker in Steglitz an der Herderstraße 24.

In den Räumen der Buchhandlung Primobuch in Steglitz zeigt Christine Pöttker ihre fotografischen Arbeiten.

Berlin. Sie sehen aus wie gemalt, und doch sind es Fotografien. Fünf Stunden dauerte der Rundflug über den Süden von Island, auf dem die Steglitzerin Christine Pöttker 500 Bilder machte. 80 davon kamen in die engere Wahl, 30 großformatige Fotografien werden in der Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ in der Buchhandlung Primobuch an der Herderstraße 24 gezeigt. Die Ausstellung ist jetzt nicht nur online sondern bis zum 11. Juli auch wieder vor Ort von Montag bis Sonnabend, 11 bis 18 Uhr, zu sehen. Die Fotokünstlerin ist von 11 bis 13 Uhr und dann wieder ab 14.30 Uhr täglich vor Ort und führt gern durch die Ausstellung. Seit 2016 ist Christine Pöttker Mitglied in der Vereinigung „Kunst.Raum.Steglitz“, in der Kunst- und Kulturschaffende aus dem Bezirk seit mehr als fünf Jahren vernetzt sind und Ausstellungen organisieren.