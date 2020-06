An der Simon-Dach-Straße, der Partymeile in Friedrichshain, sind deutlich weniger Gäste unterwegs.

Berlin. Als es am Sonnabendabend in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain zu regnen beginnt, zeigen sich praktische Probleme von Barbesitzern in Corona-Zeiten, die die meisten im wahren Sinne des Wortes wohl nicht auf dem Schirm hatten. So schnell es geht, räumen Palina Krause und Robert Hesselbach von der „Primitiv Bar“ ihre Außenbestuhlung unter die Markise.