Dauerparty, Grillschwaden und Hundegebell

Was tun bei Streit am Gartenzaun? Experten vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer beantworteten Leser-Fragen zum Thema Nachbarschaftsrecht.

Berlin. Vom Nachbargrundstück links erschallt seit Beginn der Coronakrise nahezu unausgesetzt Kinderlärm herüber. Der Nachbar auf der rechten Seite nutzt die Zeit der Kurzarbeit zur umfassenden Haussanierung, inklusive Bohrmaschinenlärm und Dauergehämmere bis in den späten Abend. Das Arbeiten im Homeoffice wird unter diesen Bedingungen zur Tortur. Die vergangenen Wochen mit Kontaktsperre und Homeoffice haben noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig ein gutes Verhältnis zu den Grundstücksnachbarn ist – schließlich leben Haus- und Wohnungseigentümer mit ihren Nachbarn oft länger zusammen als mit ihren eigenen Kindern. Doch angesichts der erzwungenen Nähe werden die Beziehungen am Gartenzaun nicht selten von Konflikten überschattet, die zu handfestem Nachbarschaftsstreit führen, der sich oft schon an vermeintlichen Nichtigkeiten entzünden kann. Da ist es gut,wenn man als Grundstücksnutzer seine Rechte kennt und weiß, wie man Streit mit dem Nachbarn möglichst einvernehmlich klären kann.

In einer gemeinsamen Telefonaktion von Berliner Morgenpost und dem Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) haben Sie die Gelegenheit, am kommenden Sonnabend, 13. Juni, Ihre Fragen an drei ausgewiesene Experten zu stellen. Peter Ohm, Hagen Ludwig und Ulf Mätzig vom VDGN beantworten Ihre Fragen. In der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr sind die Telefone mit den Nummern 030/8872-77817, - 77816 und -77815 für Ihre Fragen freigeschaltet.

Mögliche Fragen an die Experten könnten etwa sein, wie oft der Nachbar eigentlich mit seinem Grill für Rauchschwaden sorgen oder auch bis nach Mitternacht eine Gartenparty feiern darf? Für Streit sorgen oft auch Haustiere. Muss ich hinnehmen, dass Nachbars Hund ständig bellt oder die Katze ihr Geschäft in den Blumenbeeten erledigt?

Ärger bereitet oft auch die Bepflanzung an der Grundstücksgrenze: Wie hoch darf die Hecke laut Nachbarrechtsgesetz werden, die der Nachbar direkt an unserer Grundstücksgrenze gepflanzt hat? Darf ich Äste und Zweige, die auf mein Grundstück überhängen, einfach selbst abschneiden und in welcher Entfernung von der Grundstücksgrenze dürfen Bäume und Sträucher gepflanzt werden?

Kinder brauchen Bewegung, gerade auch wenn die Kitas nur Notbetreuung bieten. Aber muss ich den Lärm spielender Kinder im Nachbargarten uneingeschränkt hinnehmen oder gibt es eine Toleranzgrenze? Unangenehm auch, wenn man sich vom Nachbarn ausgespäht fühlt: Darf der Nachbar mein Grundstück mit einer Drohne überfliegen oder mich mit einer Überwachungskamera ausspionieren? Und schließlich: Wer kann mir helfen, wenn der Nachbar im Streitfall uneinsichtig ist? Bleibt mir nur der Klageweg? Auf welche Gesetze kann ich mich im Streitfall berufen?

Zu diesen und anderen Fragen zum Nachbarrecht können die Experten vom VDGN beantworten. Der VDGN ist ein bundesweiter Dachverband von mehr als 400 Vereinen der Nutzer von Eigenheimen, Eigentumswohnungen, Erholungsgrundstücken und Kleingärten sowie von Garagen. Er vertritt die Interessen seiner mehr als 120.000 Mitglieder gegenüber der Politik und berät und unterstützt sie bei Fragen rund um das Gebäudeeigentum einschließlich des Verbraucherschutzes.

Peter Ohm (58) ist Erster Vizepräsident des VDGN und seit 2006 beim Verband. Die Schwerpunkte des Diplom-Bauingenieurs sind neben dem Nachbarrecht unter anderem die Kommunalabgaben wie Wasser/Abwasser, Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge

Hagen Ludwig (59) ist Journalist und nach seiner Tätigkeit als Redakteur bei einer Tageszeitung seit 2015 beim VDGN tätig. Seine Schwerpunkte sind das Nachbarrecht, Verkehr/Mobilität und Kommunalabgaben

