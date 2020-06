Auschwitz-Stiftung: 1,5 Millionen Euro kommen aus Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender am 27. Januar 2020 im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz beim Gedenken an den 75. Jahrestag der Befreiung.

Berlin wird wie die anderen Bundesländer und der Bund weiteres Geld für Erhalt und Sanierung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau bereitstellen. In zwei Jahresraten für 2020 und 2021 zahlt der Senat insgesamt 1,54 Millionen Euro an die Stiftung, die das frühere Massenvernichtungslager der Nationalsozialisten in der Nähe der polnischen Stadt Krakau verwaltet. Das hat Senatskanzleichef Christian Gaebler (SPD) jetzt dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses mitgeteilt. Das entspricht dem Berliner Anteil an den 30 Millionen Euro, den die Länder zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers zugesagt haben. Der Bund steuert weitere 30 Millionen Euro bei.

Die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin hatten sich bei ihrer Konferenz im Oktober 2019 über den Sanierungsbedarf und den „Konservierungsplan“ der Gedenkstätte informieren lassen und im Dezember 2019 beschlossen, weiter zu helfen. Bereits 2009 hatte sich Deutschland bereit erklärt, die Stiftung mit insgesamt 60 Millionen Euro Kapital auszustatten. Auch Berlin hatte sich zwischen 2011 und 2015 mit 1,5 Millionen Euro in fünf Jahresraten an der Finanzierung beteiligt. Insgesamt wollte die Stiftung 120 Millionen Euro als Stiftungskapital bei verschiedenen Gebern einsammeln.

Aber das eingeworbene Geld reichte nicht aus, um den Verfall des gewaltigen Todeslagers aufzuhalten. Der zusätzliche Bedarf ergibt sich laut Gaebler aus der „unvollständigen Kapitalausstattung“ der Stiftung, der „rückläufigen Zinsentwicklung“ sowie den prognostizierten Einnahmen der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die 2009 auf Initiative des polnischen Staatssekretärs und Holocaust-Überlebenden Wladyslaw Bartoszewski gegründet worden war.

In Auschwitz wurden bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 rund eine Million Menschen ermordet. Die Stiftung wird neben Deutschland auch durch die USA, Polen, Frankreich, Österreich, Großbritannien, die Schweiz, Israel und Russland unterstützt.