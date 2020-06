Das sogenannte Dragonerareal in Kreuzberg ist seit 2019 wieder im Besitz des Landes Berlin.

Das Land möchte sich eine Flächenreserve schaffen und nimmt dafür Kredite auf – auch in der Corona-Krise.

300 Millionen Euro Bodenfonds: Berlin will viele Grundstücke kaufen

Berlin. Der rot-rot-grüne Senat will in den kommenden Jahren wieder vermehrt Grundstücke oder Bürogebäude für öffentliche Nutzungen erwerben. Nachdem jahrelang landeseigene Liegenschaften in großem Umfang meistbietend verkauft wurden, erfolgt nun die Kehrtwende – mit vielen Millionen Euro, die dafür erforderlich sind.