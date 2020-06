Berlin: CDU will Öffentlichen Nahverkehr und Radverkehr ausbauen

Berlin. Die Berliner CDU will in der Verkehrspolitik neue Akzente setzen. Der Öffentliche Nahverkehr soll attraktiver und sicherer, das S-Bahn- und U-Bahn-Netz ausgebaut, die Taktfrequenz erhöht werden. Darüber herrschte bei der ersten digitalen Mitgliederversammlung des Landesverbands am Samstag zum Thema „Mobilität der Zukunft“ Einigkeit.

Die Landes-CDU will außerdem mehr Ladestationen für E-Autos, mehr Radwege und mehr Barrierefreiheit an Bürgersteigen sowie eine bessere Vernetzung aller Verkehrsmittel. Sie ist aber gegen Tempo 30 in der ganzen Stadt. Beschlüsse gefasst wurden am Samstag nicht, die Ergebnisse der Diskussionen werden aber ins Wahlprogramm einfließen, mit dem die CDU bei der Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 stärkste Partei werden will, wie Generalsekretär Stefan Evers ankündigte.

Kai Wegner: „Mobilitätsbedürfnisse haben sich verändert“

Berlins CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner fordert von seiner Partei neue Antworten auf die aktuellen Fragen der Mobilitätspolitik. „Die Mobilitätsbedürfnisse haben sich verändert“, sagte Wegner. „Die Antworten, die wir vor 10 oder 20 Jahren gegeben haben, sind nicht mehr die richtigen Antworten, die wir heute geben sollten. Wir müssen uns hier weiterentwickeln.“ In seiner Generation sei es für 18-Jährige der größte Wunsch gewesen, den Führerschein zu machen und möglichst ein Auto zu bekommen. „Das ist heute bei den Jüngeren nicht mehr so“, sagte Wegner. Darauf müsse die CDU reagieren.

Rot-Rot-Grün bediene lediglich eine kleine Klientel und habe nicht die ganze Stadt im Blick, warf Wegner dem Senat vor. Aus Sicht der CDU seien sichere Radwege genauso wichtig wie eine Investitionsoffensive für schienengebundenen Nahverkehr, bei der auch an das Umland gedacht werden müsse, sagte Wegner. Gleichzeitig werde auch in Zukunft der Individualverkehr in Berlin eine wichtige Rolle spielen. „Wir dürfen nicht auf Verbote und Umerziehung setzen“, sagte Wegner. Wer mit dem Auto fahren müsse, solle auch in Zukunft die Möglichkeit dazu haben.

Eine aktuelle Umfrage unter mehr als 1000 Mitgliedern, die bei der Konferenz präsentiert wurde, zeigt, was den Berliner Christdemokraten wichtig ist: Danach wünschen sich 59 Prozent für den ÖPNV mehr Strecken, 41 Prozent mehr Sicherheit und 37 Prozent mehr Pünktlichkeit.

Für mehr Radwege sprechen sich 66 Prozent aus, 79 Prozent für zeitversetzte Ampelschaltungen, um Abbiegeunfälle besser zu verhindern. Eine große Mehrheit von 83 Prozent gibt es für die Forderung nach CO2-freien Dienstfahrzeugen im öffentlichen Dienst und von 80 Prozent für den Ausbau der Ladestruktur für E-Autos. Eine klare Mehrheit von 89 Prozent ist gegen Tempo 30 in ganz Berlin und von 80 Prozent gegen Dieselfahrverbote.

Input gab es auch von einer Reihe von Experten, die die Landes-CDU eingeladen hatte. Sigrid Nikutta aus dem Vorstand der Deutschen Bahn plädierte dafür, den ÖPNV deutlich auszubauen und den Lastwagen-Verkehr zu verringern. „Wir haben ungesteuert zugelassen, dass LKWs die Stadt erobert haben“, kritisierte sie.

ADFC-Bundesgeschäftsführer fordert Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur

ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkard Stock forderte den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur. Das sei eine Chance für Berlin und auch für die CDU - schließlich seien nicht alle Radfahrer Grünen-Wähler. Hendrik Wüst, CDU-Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen, sah das ähnlich: „Ich kann die CDU Berlin nur ermuntern“, sagte er. „Macht eine progressive Fahrradpolitik.“ Genau das hatte der Landesvorstand der Jungen Union Berlin gerade erst beschlossen und gefordert, Radfahrer und Fußgänger stärker in den Blick zu nehmen sowie den Nahverkehr massiv auszubauen.

Dass die Mitglieder, von denen rund 400 nach Angaben der CDU an der digitalen Konferenz teilnahmen, sich für die Zukunft vieles vorstellen können, zeigten die sogenannten Votings: So wünschen sich 91 Prozent eine einzige App für sämtliche Berliner Verkehrsangebote vom ÖPNV bis zum Car- und Bike-Sharing.

Das ist ganz im Sinne von Hendrik Wüst, der gefordert hatte: „Vernetzte Mobilität muss bequem sein.“ Das gilt auch für den Takt im ÖPNV: 92 Prozent derjenigen, die abstimmten, votierten dafür, dass die Wartezeit nie länger als zehn Minuten sein sollte.