Berlins Taxigewerbe steckt in der Krise. Mit neuen Kontrollen der Konkurrenten wie Uber will Rot-Rot-Grün ihnen im Wettbewerb helfen.

Fahrdienstgeschäft Berlin will Taxigewerbe schützen

Berlin. Die rot-rot-grüne Koalition will das Berliner Taxigewerbe stärker als bislang vor Konkurrenz schützen. Helfen wollen die Koalitionsparteien der kriselnden Branche durch striktere Prüfungen von konkurrierenden Fahrdienstunternehmen. Dazu will Rot-Rot-Grün zugelassene Wagen dieser Dienstleister zur Installation von Wegstreckenzählern mit einer fiskalischen Erfassungseinrichtung verpflichten. Mit dem Antrag sollten Aufzeichnungspflichten und Kontrollen von Fahrdienstunternehmen sichergestellt werden, teilten die Fraktionen am Freitag mit. Ausnahmen davon sollten dabei zurückgenommen werden.

Berlins Taxigewerbe befindet sich seit Jahren in der Krise. Unaufhörlich sinkt die Zahl der Fahrzeuge auf den Berliner Straßen. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch die Corona-Pandemie. Die Umsatzeinbußen betragen laut Branchenverbänden bis zu 90 Prozent. Jedes vierte Berliner Taxiunternehmen stehe demnach vor dem Aus. „Schon jetzt sind auf Berlins Straßen 400 Taxis weniger unterwegs, als noch zum Jahreswechsel.“

Zusätzlich erschwert wird die Lage seit mehreren Jahren durch das Geschäft von Fahrdienstunternehmen, abgewickelt über Anbieter wie das US-Unternehmen Uber. Anders als die Taxibetriebe sind diese nicht an einen gesetzlich vorgeschriebenen Tarif gebunden. Dafür müssen Fahrdienste jedoch nach jeder Tour an ihren Betriebsstandort zurückfahren, ehe sie neue Fahrgäste aufnehmen dürfen. Doch die Kontrollen sind bislang schwach. Die Fahrdienstbetreiber missachten die Rückkehrpflicht immer wieder. Mit dem neuen Vorschlag will die Koalition, dieser Praxis nun einen Riegel vorschieben.

Der Entwurf belasse Lücken, kritisiert Berliner Taxi-Innung

Doch der Wert der geplanten Regelung ist umstritten. „Es ist ein riesiger Fortschritt, dass sie überhaupt elektronische Wegstreckenzähler bekommen“, sagte Carsten Reichert, Sprecher der Berliner Taxi-Innung. Der bisherige Entwurf lasse jedoch Lücken. So müssten Betriebe die Geräte erst einbauen, wenn ein Wagenwechsel anstehe oder eine neue Konzession beantragt werde, erklärte Reichert. „Das werden sie natürlich nicht machen und ihre Wagen so lange wie möglich fahren“, befürchtet der Branchensprecher. Die Taxi-Innung fordere daher, dass alle Fahrdienstfahrzeuge, verpflichtend mit elektronischen Wegstreckenzählern ausgestattet sein müssen. Andernfalls sei die Regelung zu schwach, zumal die Überprüfungen bislang lax ausfielen. „Die Berliner Behörden schaffen es nicht, die Rückkehrpflicht zu kontrollieren.“

Die gesetzliche Rückkehrpflicht für Fahrdienste wird auch weiterhin Bestandteil des künftigen Personenbeförderungsgesetzes im Bund sein. Dessen Details wurden auch am Freitag bekannt. Um Taxen im Wettbewerb mit Fahrdiensten besser zu stellen, sollten deren Betreiber ursprünglich auch zu einer Karenzzeit von 15 Minuten zwischen Auftragseingang und der eigentlich Fahrt verpflichtet werden. Diese Regelung findet sich nun jedoch nicht mehr in der Einigung von CDU/CSU und SPD für das neue Gesetz. „Die Vereinbarung der Großen Koalition enttäuscht mich“, urteilt Reichert. Anbieter wie Uber blieben damit weiterhin eine taxiähnliche Dienstleistung.

Zugleich sieht das neue Gesetz auch weitreichende Änderungen für andere Mobilitätsanbieter vor. Das Angebot von Pooling-Diensten wie dem Berlkönig der Berliner Verkehrsbetriebe oder Clevershuttle wird damit grundsätzlich erlaubt. Bislang arbeiten die Anbieter nur mit Ausnahmegenehmigungen. Auch eine Rückkehrpflicht entfällt für sie.