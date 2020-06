Coronavirus in Berlin: 341 aktuelle Corona-Fälle - Ampeln auf Grün

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Corona-Warn-App in den kommenden Tagen vorstellen. In der Düsseldorfer "Rheinischen Post" kündigte er zugleich an, dass die Bundesregierung in einer "breit angelegten Kampagne" bei den Bürgern für die Verwendung der App werben werde.

In Berlin gibt es 7041 bestätigte Coronavirus-Infektionen, 205 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 6495 Menschen gelten als genesen.

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Montag

▸ Senat will Sperrstunde aufheben

▸ Corona-Fälle an Schulen in drei Bezirken

▸ Berlin startet mit breiter Teststrategie

20.45 Uhr: Berliner Polizei veröffentlicht Corona-Song

„Seit Wochen zuhause, virale Zwangspause: Der Staats-Lockdown, hat echt reingehaun. Jetzt zählt nach vorne schauen.“ Die Berliner Polizei hat einen eigenen Corona-Song auf YouTube veröffentlicht. Auf Twitter schreibt die Polizei dazu: „Viel Spaß mit dem Coronasong von Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters.“ Der singende Beamte hat auch schon bei der Pro7-Sendung „The Voice of Germany“ teilgenommen und stand beim Udo Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“ auf der Bühne.

"Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht."🎶

Viel Spaß mit dem #coronasong von Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters der @PolizeiBB.https://t.co/DlULBajVn6

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 8, 2020

In dem Video läuft der LKA-Beamte durch Berlin, kommt etwa am Brandenburger Tor und an der Weltzeituhr vorbei. Im Song heißt es auch: „Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht. - Was auch immer kommen mag. Wir bleiben für Euch immer wach. Jede Stunde Tag und Nacht. Wir lassen keinen hier allein.“

18.45 Uhr: 341 aktuelle Corona-Fälle in Berlin - 205 Tote

in Berlin sind keine weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 205. 26 neue Infektionen wurden bestätigt, 19 gab es am Tag zuvor. 341 aktuelle Corona-Fälle gibt es insgesamt in Berlin. 340 waren es am Sonntag. 6495 Menschen sind inzwischen genesen. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 7041.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 44. Das sind zwei mehr als gestern. Insgesamt liegen 135 Menschen in Krankenhäusern, sechs mehr als gestern.

Die Corona-Ampeln stehen weiter auf Grün. Der R-Faktor beläuft sich auf 1,02 (1,1 dreimal hintereinander: Gelb, 1,2: Rot). Am Sonntag stand er noch bei 0,85. Der aktuelle 7-Tages-R-Wert für Berlin liegt bei 0,98. Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner beläuft sich auf 4,9 (20: Gelb, 30: Rot). Und der Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Intensivbetten beläuft sich auf 3,5 Prozent (15 Prozent: Gelb, 25 Prozent: Rot).

18.25 Uhr: Berlin startet mit breiter Corona-Teststrategie

Seit Montag setzt das Land mit der Charité die „Berliner Teststrategie“ um. Dafür soll in verschiedenen Bereichen des großstädtischen Lebens geschaut werden, wie es um Corona steht. Wichtig sei, betont man in der Senatskanzlei, die ja auch für Wissenschaft zuständig ist, dass eben nicht Menschen mit Symptomen getestet werden. Sondern systematisch in bestimmten Milieus Corona-Tests durchgeführt werden, um zu schauen, wie viele Coronafälle unerkannt blieben. Zur Zielgruppe gehören BVG-Busfahrer genauso wie Gefängnis-Insassen oder JVA-Beamte, Menschen in Pflegeeinrichtungen oder Schulen und Kitas. Alle Details zur Berliner Teststrategie lesen Sie hier.

18.09 Uhr: Mehrere Corona-Fälle in Berliner Schulen

In mehreren Schulen Berlins gibt es inzwischen wieder Coronafälle – offenbar auch in Mitte. Das bestätigte Ephraim Gothe (SPD), der dortige Gesundheitsstadtrat. Bestätigt sind zudem Coronafälle von Schülern in Spandau und Neukölln. Alle Details zu den Corona-Fällen in Berliner Schulen lesen Sie hier.

17.42 Uhr: Senat diskutiert am Dienstag über die Öffnung von Kitas und Schulen

Der Berliner Senat berät in seiner Sitzung am Dienstag (10 Uhr) über die Rückkehr von Kitas und Schulen zum Normalbetrieb. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat bereits angekündigt, die Weichen für die komplette Öffnung der Kitas stellen zu wollen. Danach soll noch im Juni jedes Kind wieder ein Betreuungsangebot erhalten.

Seit Montag sind neben den älteren Kindern auch die Vierjährigen bereits zurück in den Kitas. Nun fehlen die Jüngeren noch. In den Kitas soll auf möglichst stabile Gruppen geachtet werden, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu verringern. Dafür ist die bisher geltende Begrenzung der Gruppengrößen aufgehoben worden. Auch Kitareisen sind wieder erlaubt. Nun geht es um das Konzept, wie künftig sämtliche Kinder wieder betreut werden können. Scheeres will ihre Vorstellungen am Dienstag im Senat präsentieren.

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Frage, wie es mit den Schulen weitergeht. Die Bildungssenatorin möchte nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehren. Die Ferien starten in Berlin in diesem Jahr am 25. Juni und enden am 7. August. Die Schulen sind bereits seit 27. April wieder geöffnet, allerdings sind die Klassen in der Regel geteilt worden. Die Gruppen werden derzeit zeitlich versetzt oder in verschiedenen Räumen unterrichtet. Nur ein Teil des Unterrichts ist in der Schule möglich, daneben gibt es weiterhin Homeschooling.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hat angekündigt, dass sich der Senat mit der Frage beschäftigen muss, wie Berlin möglichst weitgehend vom Konjunkturpaket des Bundes profitieren kann. Gesprächsbedarf hat der Senat außerdem beim Thema Maskenpflicht im ÖPNV und bei Details der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus wie der möglichen Aufhebung der Sperrstunde für Gastronomiebetriebe.

17.41 Uhr: Schloss Sanssouci und das Neue Palais wieder geöffnet

Nach der kompletten Schließung der preußischen Schlösser in Brandenburg und Berlin wegen der Corona-Pandemie werden die Herrscherhäuser im Welterbepark Sanssouci wieder geöffnet. Von Dienstag (10 Uhr) an kann das Schloss Sanssouci wieder zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden, am Mittwoch folgt das Neue Palais, wie die Stiftung preußische Schlösser und Gärten mitteilte. Mitte März waren die Sehenswürdigkeiten coronabedingt geschlossen worden. Geöffnet werden am Dienstag noch weitere Häuser wie die Schlösser Paretz und Königs Wusterhausen sowie in Berlin das Alte Schloss des Schlosses Charlottenburg und der Neue Pavillon dort im Schlossgarten.

17.35 Uhr: Sommerbad Pankow öffnet am Dienstag

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) öffnen am morgigen Dienstag, 9. Juni, das Sommerbad Pankow. Das teilten die Bäder-Betriebe am Montag mit. Die Betriebsgenehmigung sei am Montagnachmittag erteilt worden. Das Bad stehe den Gästen täglich von 8 bis 10 Uhr sowie von 11 bis 15 Uhr und 16 bis 20 Uhr zur Verfügung. Mit der Öffnung in Pankow hätten die Bäder-Betriebe innerhalb von 16 Tagen 20 Freibäder an den Start gebracht. „Das ist eine außerordentliche Leistung, für die ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanke“, erklärte Bäder-Betriebe-Chef Johannes Kleinsorg. Der Besuch der Bäder unterliegt neuen Regeln, über die sich die Bade-Gäste auf den Internetseiten der BBB informieren können. Der Online-Shop für die Eintrittskarten im Sommerbad Pankow ist bereits geöffnet.

17.17 Uhr: Brandenburg plant Öffnung der Kitas für nächste Woche

Die Kindertagesstätten in Brandenburg sollen noch vor den Sommerferien wieder öffnen. Das Kabinett berate am Dienstag über eine komplette Öffnung der Kitas zur Monatsmitte und wolle dies am Freitag verabschieden, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Montag mit. „Das haben wir bereits mit den Landräten besprochen.“ Die „Bild“-Zeitung und die „B.Z.“ hatten am Montag über die Pläne berichtet. Seit kurzem werden die Kinder in Brandenburg zumindest an einem Tag in der Woche wieder in den Kitas betreut, davor gab es nur eine Notbetreuung.

14.13 Uhr: "Schlendrian des Berliner Senats gefährdet Erfolge bei Eindämmung massiv"

"Durch den Schlendrian des Berliner Senats werden die Erfolge in ganz Deutschland bei der Eindämmung der Corona-Pandemie massiv gefährdet", kritisiert Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU e.V. "Mit Auflagen genehmigte Demonstrationen werden zu Partys, bei denen die Polizei hilflos auf nicht eingehaltene Abstände schaut. Es gibt kaum Kontrollen bei mangelndem Atemschutz im ÖPNV. Und selbst in den Wochen des Shutdowns florierte in den Berliner Parks der offene Drogenhandel weiter ungehindert.“





"Diese Landesregierung handelt unverantwortlich gegenüber den gefährdeten Menschen und gegenüber dem Rest Deutschlands", so Wolfgang Steiger. "Wenn das so weitergeht, droht eine Millionenstadt zu einem neuen Hotspot zu werden. Hier hat man offensichtlich nichts aus den Erfahrungen aus dem Fußballspiel in Mailand oder den Partys in Ischgl gelernt, denn sonst wären Bilder wie die vom Alexanderplatz oder Landwehrkanal nicht möglich.“

Am Alexanderplatz waren am Wochenende Tausende Menschen zusammengekommen, um unter dem Motto "Black Lives matter" zu demonstrieren. Am Landwehrkanal hatten sich am Pfingstsonntag zahlreiche Menschen eingefunden, um mit Booten auf dem Gewässer und an Land eine Party zu feiern. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte daraufhin eine schärfere Kontrolle der Corona-Regeln angekündigt.



12.49 Uhr: Berlin mit neuem Tourismus-Konzept in der Krise

Berlin buhlt in der Corona-Krise um Urlauber nun mit seinen Parks, Wäldern und Seen. „Berlin. Auch das“, ist der Titel der neuen Werbekampagne, wie die Berliner Tourismus- und Kongressgesellschaft am Montag mitteilte. Berlin habe international renommierte Museen und historisch bedeutsame Bauwerke. Aber wie in keiner anderen Stadt lasse sich das mit Entspannung im Grünen verbinden, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Zu sehen ist in den Videos etwa Strand-Flair an der Havel.

Erst in den Sommerferien sollen in einem zweiten Teil der Kampagne Kultur, Gastronomie und Sightseeing zum Tragen kommen. Berlin heiße seine Gäste wieder willkommen, sagte Tourismuschef Burkhard Kieker angesichts europaweit fallender Reisebeschränkungen. Das Unternehmen sprach von einer „Wiedereröffnung“ Berlins.

12.05 Uhr: Sperrstunde um 23 Uhr soll am Mittwoch fallen

Berlins Gastronomen dürfen ihre Gäste am Abend wieder länger bewirten. In einem Eilverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte ein Berliner Gastwirt sich gegen die Vorgabe gewandt, sein Lokal um 23 Uhr schließen zu müssen. In der unteren Instanz hatte das Verwaltungsgericht die seinerzeit noch geltende 22-Uhr-Sperrstunde noch für rechtens erklärt, um in der Corona-Pandemie „Gelage“ zu vermeiden.

In dem Verfahren vor der oberen Instanz hätten die Vertreter des Landes jedoch erklärt, die Begrenzung der Öffnungszeiten für Gastronomie werde ohnehin zum 10. Juni, also ab Mittwoch, aufgehoben. Dass erklärte die Anwaltskanzlei SammlerUsinger, die den Wirt vertritt. Vor diesem Hintergrund haben die Richter die Beschwerde des Klägers zurückgewiesen, denn die Öffnung komme ohnehin.

Eine Sprecherin des OVG bestätigte diesen Sachverhalt. Aus Senatskreisen hieß es, Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bereite eine entsprechende Vorlage für die Senatssitzung am Dienstag vor.

11.50 Uhr: BER-Probebetrieb muss neu organisiert werden

Der Probebetrieb am BER muss wegen der Corona-Pandemie neu organisiert werden. Statt des bislang geplanten Einsatzes werde ein Verfahren mit deutlich weniger freiwilligen Testern durchgeführt, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Montag mit. Statt 20.000 könnten dann nur noch 9.000 Komparsenplätze angeboten werden. Alle bisherigen Buchungen der Helfer würden dadurch ungültig. Mehr dazu lesen Sie hier.

8.08 Uhr: Berlin will mit Corona-Tests mehr Theater möglich machen

Berlins Kultursenator Klaus Lederer möchte Theatern und Spielstätten mit Corona-Tests mehr Möglichkeiten in der Krise verschaffen. „Wenn wir unsere Einrichtungen wieder öffnen, dann möchte ich, dass zumindest so viel künstlerische Freiheit existiert, dass man keine Maskenspiel-Pläne machen muss. Jedenfalls dann nicht, wenn die Stücke keine Masken vorsehen“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Als Beispiel verwies er auf entsprechende Konzepte etwa im Fußball.

Lederer will damit ermöglichen, dass auf den Bühnen auch Stücke gespielt werden können, deren Aktionen weniger Abstand erfordern als die coronabedingten Hygieneregeln vorschreiben. „Wir arbeiten mit unseren Einrichtungen an einer tauglichen Teststrategie, damit auf den Bühnen wieder Dinge mit Nähe passieren können“, sagte Lederer. Die öffentlich subventionierten Theater in Berlin haben die Spielzeit in ihren Häusern offiziell beendet und bereiten sich nun auf eine Spielzeit 2020/21 unter den Vorzeichen des Coronavirus vor. „Solange die Pandemie existiert, solange die Ansteckung möglich ist, solange die Gefahren so sind, wie sie sind, und kein Impfstoff und kein Medikament existiert, sehe ich dazu keine ernsthafte Alternative“, sagte Lederer.

7.50 Uhr: Viele Studenten haben Jobs wegen Corona-Krise verloren

Bundesweit haben rund 40 Prozent der Studenten im Zuge der Corona-Krise ihren Nebenjob verloren, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Personaldienstleisters Zenjob unter 1837 Studierenden aus ganz Deutschland hervorgeht. Auch viele Studenten in Berlin sind betroffen - und haben Jobs wie etwa das Kellern aufgeben müssen. Entsprechend fehlt ihnen Geld für ihren Lebensunterhalt. >> Zum ausführlichen Artikel

7.30 Uhr: An Berlins Grundschulen könnte es im Regelbetrieb eng werden

Sollte im neuen Schuljahr trotz Corona der Regelbetrieb an den Berliner Schulen wieder beginnen, wird es eng an den Grundschulen. Die Frage ist also, ob wirklich alle Erstklässler an ihrer Einzugsgrundschule einen Platz bekommen, und wenn ja, wie voll es dort wird. Wie es in den Bezirken aussieht, lesen Sie hier.

6 Uhr: Corona bremst Ausbau des Solidarischen Grundeinkommens

Die Corona-Pandemie bremst auch den Ausbau des neuesten arbeitsmarktpolitischen Projektes des rot-rot-grünen Senats. Im Solidarischen Grundeinkommen, welches die Koalition auf persönlichen Wunsch des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) vor elf Monaten beschlossen hatte, sind erst deutlich weniger Stellen mit bisher arbeitslosen Menschen besetzt als geplant. Am 30. April waren nach Angaben von Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) 253 Arbeitsplätze vergeben. Insgesamt hatten freie Träger der Wohlfahrtspflege, kommunale Unternehmen sowie Behörden des Senats und der Bezirke fast 1900 Stellen angeboten, von denen 1671 von der Arbeitsverwaltung als förderfähig bewertet wurden. >> Zum ausführlichen Artikel.

+++ Sonntag, 7. Juni 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages aus Berlin

▸Corona-Soforthilfe: Nußbaum fordert Aufklärung von Pop

19.30 Uhr: Alle Corona-Ampeln stehen auf Grün

In Berlin stehen die Corona-Ampeln weiter auf Grün. Der R-Wert, die sogenannte Reproduktionszahl, lag am Sonntag bei 0,85. Damit steckt jeder Infizierte statistisch weniger als einen Menschen an. Die Corona-Ampel würde auf Gelb springen, falls dieser Wert dreimal hintereinander bei 1,1 stehen würde, bei 1,2 würde sie auf Rot springen.

Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner beträgt 5,1 - Gelb wäre die Ampel bei 20, Rot bei 30. Die Fallzahl liegt allerdings etwas über der Zahl der Vorwoche. Der insgesamt rückläufige Trend der Neuinfektionen setze sich in der 22. Meldewoche nicht fort, so die Senatsverwaltung für Gesundheit.

Auch der dritte Corona-Ampelwert ist "Grün". Er beziffert die für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen. Der Wert liegt aktuell bei 3,4 Prozent. Ab 15 Prozent würde die Ampel auf Gelb springen, ab 25 Prozent auf Rot. Die Hospitalisierungszahlen seien weiter rückgängig, beziehungsweise würden auf niedrigem Niveau stagnieren. Gleiches gelte für die Zahl der Patienten auf Intensivstationen, dieser sei ebenfalls stabil auf niedrigem Niveau.

18.49 Uhr: 340 aktuelle Infektionen in Berlin, 205 Tote

In Berlin gibt es aktuell 340 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das geht aus den Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung von Sonntagabend hervor. Demnach gibt es seit Ausbruch der Pandemie 7015 Infektionen, das sind 19 mehr als am Vortag. 205 Menschen sind bislang an den Folgen der Erkrankung gestorben, 6470 gelten als genesen. In Krankenhäusern werden 129 Menschen gehandelt, davon 42 intensivmedizinisch.

Den höchsten Zuwachs verzeichnen Neukölln (+5) und Spandau (ebenfalls +5). In Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Reinickendorf, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick wurden keine Neuinfektionen gemeldet.

18.06 Uhr: Berlins Bars klagen über fehlende Besucher

Berlins Bars haben wieder geöffnet, doch viele klagen über fehlende Besucher. Auch in der einstigen Partymeile Simon-Dach-Straße oder in Charlottenburg ist deutlich weniger los als sonst, gerade unter der Woche herrsche oft "Grabesstille", so eine Wirtin. Problematisch ist vor allem der frühe Schluss um 23 Uhr.

17.56 Uhr: Union-Spieler lassen sich von 30 Fans feiern

Nach der Bundesliga-Partie des 1. FC Union gegen Schalke 04 (1:1) am Sonntag haben sich mehrere Berliner Spieler von etwa 30 vor dem Stadion singenden Fans feiern lassen. Während der gesamten Partie hatten die Anhänger des Aufsteigers in unmittelbarer Nähe des Stadions An der Alten Försterei Gesänge angestimmt. Die Rufe aus dem Wald waren im leeren Stadion deutlich zu hören.

Nach dem Schlusspfiff skandierten die Fans: „Wir wollen die Mannschaft sehen“. Torwart Rafal Gikiewicz sowie mehrere seiner Kollegen gingen daraufhin vom Rasen zu einem Zaun, der die Arena begrenzt, kletterten auf Holztische und ließen sich kurz von den begeisterten Fans hinter dem mit Union-Plakaten zugehängten Zaun feiern. „Wir haben uns auf die Bänke gestellt und hatten Sichtkontakt. Das ist natürlich überragend und in der Zeit mal richtig schön“, sagte Unions Torschütze Robert Andrich. Schon bei seinem Führungstreffer (11. Minute) war Jubel aufgebrandet.

Die Berliner Polizei war mit zwei Mannschaftswagen vor Ort, sah aber keinen Grund zum Eingreifen. Die Fußballfans standen in Kleingruppen beieinander und hielten Abstand.

17.45 Uhr: Neue Stellen für Berlins Gesundheitsämter

Berlins Gesundheitsämter sollen mehr Personal bekommen: Insgesamt 60 neue Stellen, also fünf pro Bezirk, sind vorgesehen; die Mittel dafür sind im zweiten Nachtragshaushalt des Landes Berlin eingeplant. Diese sollen zur Umsetzung des Mustergesundheitsamts dienen, heißt es aus der Pressestelle der Senatsgesundheitsverwaltung. Das Mustergesundheitsamt bezeichnet ein Idealmodell für die Struktur und erforderliche Personalausstattung der Ämter.

„Die Gesundheitsverwaltung hat sich in den Beratungen zum zweiten Nachtragshaushalt für diese zusätzlichen Stellen eingesetzt“, teilt die Pressestelle weiter mit. „Die Bezirke müssen die Besetzung der Stellen jetzt angehen.“ Allerdings: Bereits aktuell gibt es nach Angaben der Senatsverwaltung in den Gesundheitsämtern mehr als 200 unbesetzte Vollzeitstellen. Der Bedarf an Fachkräften ist also groß.

14.28 Uhr: Keine Neuinfektionen mit Coronavirus in Brandenburg gemeldet

In Brandenburg sind am Sonntag bereits zum zweiten Mal keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit liege die Zahl der seit Anfang März registrierten Fälle unverändert wie am Vortag bei 3299, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit (Stand 10.00 Uhr). Am vergangenen Dienstag war erstmals keine Neuinfektion registriert worden. Unverändert gelten etwa 90 Menschen als akut erkrankt und etwa 3240 als genesen. Auch die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 170.

13.50 Uhr: Geisel appelliert - bei Demos Abstandsgebot einhalten

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Entscheidung verteidigt, die Teilnehmerzahl bei Demonstrationen unter freiem Himmel in der Hauptstadt nicht mehr zu begrenzen. „Ich halte das nach wie vor für richtig“, teilte Geisel am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zugleich appellierte er, das Abstandsgebot einzuhalten. „Die Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind elementar. Trotzdem müssen sich die Menschen – zum Schutz für sich selbst und anderer - bewusst sein, dass auch immer das Abstandsgebot einzuhalten ist“, so Geisel. Das sei am Samstag leider deutschlandweit nicht gelungen, auch am Alexanderplatz nicht. Wie bereits in der vergangenen Woche sei die durch den Anmelder erwartete Zahl der Teilnehmenden um ein Vielfaches übertroffen worden. „Das macht es für die Polizei in solchen Situationen zusätzlich schwer.“

Das politische Anliegen der Demonstration gegen Rassismus am Alexanderplatz teile er aber voll und ganz. Die eigentliche Demonstration auf dem Alexanderplatz sei sehr friedvoll verlaufen. Er bedauerte, dass Polizeibeamte im Anschluss in unmittelbarer Nähe angegriffen und zum Teil verletzt wurden.

12.55 Uhr: Senatorin - Mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung demonstrieren

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat zu mehr Verantwortung aller bei Demonstrationen in der Corona-Krise aufgefordert. Nach der Versammlung gegen Rassismus mit rund 15.000 Teilnehmern am Alexanderplatz sagte Kalayci der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag: „In der Pandemie haben sowohl die Veranstalter als auch die Teilnehmenden eine hohe Verantwortung. Man kann auch mit Abstand demonstrieren und dabei Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Wir haben mit Erfolg die Neuinfektionen auf ein niedriges Niveau senken können. Das bedeutet aber nicht, dass die Pandemie vorbei ist.“

Dass gegen Rassismus demonstriert wird, ist in dieser Zeit wichtig. In der Pandemie haben Veranstalter&Teilnehmenden hohe Verantwortung. Man kann auch mit Abstand demonstrieren und dabei Mund-Nasen-Bedeckung tragen. #Corona #Covid_19 @SenGPG — Dilek Kalayci (@dil_kal) June 7, 2020

Das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut in unserer Demokratie und dass gegen Rassismus demonstriert werde, sei gerade in dieser Zeit wichtig, betonte Kalayci. „Auch die Gesundheit der Menschen ist ein hohes Gut.“

6.31 Uhr: 93 Festnahmen und 28 verletzte Beamte nach Demos

Bei dem Polizeieinsatz anlässlich der anti-rassistischen Demonstrationen am Samstag in Berlin sind 93 Menschen festgenommen und 28 Polizeibeamte leicht verletzt worden. Auch ein freier Pressefotograf sei verletzt worden. Drei von Ihnen hätten nach ambulanter Behandlung vom Dienst abtreten müssen, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Demnach erfolgten die Festnahmen wegen Landfriedensbruchs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sowie Hausfriedensbruchs. Es befanden sich laut Polizei rund 800 Polizisten zur Begleitung der Versammlungen im Innenstadtbereich im Einsatz.

Teilnehmer einer Kundgebung protestieren auf dem Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: Britta Pedersen / dpa

6 Uhr: Corona-Soforthilfe - Nußbaum fordert Aufklärung von Pop

Berlin droht eine erhebliche Rückforderung des Bundes wegen der ausgezahlten Soforthilfen an Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer in der Frühphase der Corona-Krise. Ulrich Nußbaum, Staatssekretär von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und als Ex-Finanzsenator der SPD in Berlin gut bekannt, hat darum einen Brief, der der Berliner Morgenpost vorliegt, an Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) geschrieben. Darin spricht Nußbaum von „signifikanten Rückforderungsansprüchen“, die sich nach einer „ersten Schätzung“ ergeben hätten.

5.37 Uhr: Berliner Schausteller bangen um ihre Existenz

Wegen der Pandemie sind seit März alle Volksfeste abgesagt worden. Die Berliner Schausteller bangen um ihre Existenz. Der Deutsche Schaustellerbund schätzt, dass allein bis Ende August bundesweit 7000 Feste dieser Art ausgefallen sein werden. Aber bereits bis in den Herbst hinein sind Volksfeste abgesagt worden, sagt Verbandsgeschäftsführer Frank Hakelberg. Vor allem das frühzeitig beschlossene Aus des Oktoberfests in München habe eine Art Domino-Effekt ausgelöst, kritisiert er.

„Ihr letztes Geld haben Schausteller-Betriebe im Dezember auf den Weihnachtsmärkten verdient. Seitdem unterliegen sie gewissermaßen einem Berufsverbot“, sagt Hakelberg. Das sei vor allem deshalb kritisch, weil entgangene Umsätze nicht nachgeholt werden könnten. Gleichzeitig hätten Betriebe vor Corona stets in die Attraktivität ihrer Fahrgeschäfte und Buden investiert. Die bisherige Unterstützung durch die Politik hält der Verband für noch nicht ausreichend. „Tatsächlich muss man sagen, dass die 1200 Jahre alte Tradition und damit das Kulturgut Volksfest gerade auf dem Spiel stehen“, warnt Hakelberg.

+++ Sonnabend, 6. Juni 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages aus Berlin

▸Umfrage zeigt: Mietrückstände bei Handel, Hotel und Gastronomie

▸BVG bittet Fahrgäste um Einhaltung der Maskenpflicht

▸ 15.000 Menschen am Alexanderplatz - und kaum Abstand

19.39 Uhr: Flaschenwürfe auf Polizisten und Passanten

Nach der friedlich verlaufenen Demonstration gegen Rassismus am Alexanderplatz ist es am Samstag laut Polizei zu einem Gewaltausbruch gekommen. Aus einer größeren Gruppe heraus wurden vor dem Berolinahaus Steine und Flaschen auf Polizisten und Passanten geworfen, wie eine Sprecherin vor Ort sagte. Dabei wurde auch ein Pressefotograf von einer Flasche getroffen. Er erlitt eine Kopfplatzwunde. Es sei kein gezielter Angriff gewesen, sagte eine Polizei-Sprecherin. Polizisten leisteten Erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen.

Es gab laut Polizei auch vereinzelt verletzte Polizisten und Festnahmen, wie die Polizei per Twitter mitteilte. Zu genauen Zahlen gab es zunächst keine Angaben.

19.31 Uhr: Corona-Ampel - alle Indikatoren auf Grün

Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat am Samstagabend mitgeteilt, dass die Corona-Ampel bei den drei Indikatoren aktuell auf Grün steht.

Reproduktionszahl „R“: 4-Tages R-Wert 0,72 → auf Grün

Inzidenz Neuinfektionen pro Woche: Wert 5,1 → auf Grün

Anteil der für COVID-19-Patient*innen benötigten Plätze auf Intensivstationen:

Wert 3,8 % → auf Grün

19.20 Uhr: 33 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle in Berlin

In Berlin sind vier weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 205. 33 neue Infektionen wurden bestätigt, 18 gab es am Tag zuvor. 336 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 319 waren es gestern. 6455 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 47. Das sind zwei mehr als gestern. Insgesamt liegen 132 Menschen in Krankenhäusern, sieben weniger als gestern.

An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Bezirk (Datenstand: 6.06.2020, 12:00 Uhr):

Charlottenburg-Wilmersdorf 757 / 719 genesen

Friedrichshain-Kreuzberg 555 / 512 genesen

Lichtenberg 348 / 288 genesen

Marzahn-Hellersdorf 382 / 348 genesen

Mitte 1.005 / 949 genesen

Neukölln 773 / 704 genesen

Pankow 715 / 663 genesen

Reinickendorf 527 / 478 genesen

Spandau 333 / 288 genesen

Steglitz-Zehlendorf 557 / 528 genesen

Tempelhof-Schöneberg 691 / 638 genesen

Treptow-Köpenick 353 / 340 genesen

16.50 Uhr: 15.000 Demonstranten am Alexanderplatz

Die "Silent Demo" am Alexanderplatz ist mittlerweile beendet. Die Polizei sprach von 15.000 Teilnehmern, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis in Berlin gegen Rassismus demonstriert haben.

16 Uhr: Unbefugte klettern während Demonstration auf Dächer

Unbefugte verschafften sich während der Demonstration auf dem Alexanderplatz Zugang zum Dach vom "Haus der Statistik", zum Dach eines nahegelegenen Hotels und zu einer Baustelle. Die Polizei fordert die Personen jeweils zum Verlassen auf.

15.39 Uhr: Alexanderplatz ist voll mit Demonstranten

Aktuell auf dem #Alexanderplatz: „Sind die Abstandsregeln heute ausgesetzt Herr Innensenator? Das bekommen sie mit schwachen Coronaregeln und ohne Unterstützung von Bund und Ländern dauerhaft nicht in den Griff!“ (Hauptsache wir tragen beim Friseur alle eine Maske) B.Pfalzgraf pic.twitter.com/qXZlBORrLp — DPolG Berlin (@DPolGBerlin) June 6, 2020

15.08 Uhr: Polizeihubschrauber über dem Alexanderplatz

Ein Polizeihubschrauber fliegt aktuell über den Alexanderplatz. Er überträgt ein Live-Bild an die Einsatzleitung, damit sie sich einen Überblick vom Versammlungsort und den Nebenstraßen machen kann.

15.05 Uhr: Demonstranten sollen nicht mehr auf den Alexanderplatz kommen

Sie kennen die aktuellen Bilder.

Wir bitten die Teilnehmer, den erweiterten Versammlungsraum zu nutzen & nicht mehr auf den #Alexanderplatz zu kommen.#b0606 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 6, 2020

14.46 Uhr: Polizei sperrt Straßen um Alexanderplatz

Zahlreiche Menschen versammelten sich nach dem Tod von George Floyd auf dem Alexanderplatz. "Der Alexanderplatz ist zur Zeit voll. Damit Sie bei der Versammlung auch weiter ausreichend Abstand zueinander halten können, haben wir die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt", teilte die Polizei mit.

Der #Alexanderplatz ist zur Zeit voll. Damit Sie bei der Versammlung auch weiter ausreichend Abstand zueinander halten können, haben wir die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt.#b0606 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 6, 2020

14.37 Uhr: Zahlreiche Teilnehmer bei der Demo auf dem Alexanderplatz

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd findet derzeit eine Demonstration auf dem Alexanderplatz statt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, sind zahlreiche Teilnehmer erschienen. "Es ist gut, dass von vielen auf ausreichend Abstand und das Tragen von Mundschutz geachtet wird", hieß es weiter.

Bei einer angemeldeten Versammlung auf dem #Alexanderplatz sind zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer erschienen. Es ist gut, dass von vielen auf ausreichend Abstand und das Tragen von Mundschutz geachtet wird.#B0606 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 6, 2020

13.17 Uhr: Drei neue Covid-19-Fälle in Brandenburg

In Brandenburg werden weiterhin nur noch wenige Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen sei am Samstag gegenüber dem Vortag um 3 auf 3299 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium mit (Stand 10.00 Uhr). Am Freitag hatte es 6 und am Donnerstag 7 neue Infektionen gegeben. Derzeit sind unverändert zum Vortag 90 Menschen akut erkrankt und etwa 3240 gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 1 auf 170.

12.25 Uhr: Mehrere Demonstrationen - Hunderte Polizisten im Einsatz

Mit rund 800 Einsatzkräften will die Berliner Polizei an diesem Samstag zahlreiche Demonstrationen im Zentrum der Stadt begleiten. Die Polizisten werden sich vor allem auf eine Demonstration am Alexanderplatz, die des Todes des Afroamerikaners George Floyd gedenkt, konzentrieren, und auf eine Kundgebung auf der Straße des 17. Juni mit dem Motto „Frieden, Freiheit und Wahrheit“, wie eine Polizeisprecherin am Mittag sagte.

Hallo zusammen!

An diesem sonnigen Sonnabend werden wir mit ca. 800 Kolleginnen und Kollegen das Versammlungsrecht bei insgesamt 14 angemeldeten Versammlungen in #Berlin​ schützen.#b0606 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 6, 2020

Insgesamt seien an diesem Samstag stadtweit 32 Versammlungen geplant, 14 davon innerstädtisch, sagte die Polizeisprecherin. Darunter sind Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, ein rechtsextremer Aufmarsch durch das Regierungsviertel sowie eine Gegendemonstration gegen Rechts in Form eines Fahrradkorsos. Zusätzlich wollte der für seine veganen Rezepte bekannte Koch Attila Hildmann, der in jüngster Zeit vor allem mit Verschwörungstheorien aufgefallen war, mit einem Autokorso vom Olympiastadion zur Museumsinsel fahren. Eine Kundgebung der rechtsextremen NPD am Potsdamer Platz trägt das Motto „White Lives Matter“ und richtet sich damit direkt gegen die Anti-Rassismus-Demonstration am Alexanderplatz.

6 Uhr: BVG bittet Fahrgäste um Einhaltung der Maskenpflicht

Im Umgang mit der Corona-Pandemie scheinen manche Berliner nachlässiger zu werden. Das jedenfalls beobachten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bei der Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. „Es schwankt zwischen 80 und 90 Prozent“, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. Zu Beginn der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes lag die Quote noch deutlich höher.

Dabei ergäben sich im Tagesverlauf Unterschiede, so Nelken. „Morgens, wenn die Menschen zur Arbeit fahren, ist es nicht so das Problem.“ Im Laufe des Tages lasse die Einhaltung der Regel dann jedoch nach. Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wird nicht von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert. Die BVG bittet jedoch ihre Fahrgäste, auch weiterhin den Schutz zu tragen. „Das ist eine Geste der Rücksicht gegenüber den anderen Menschen“, sagte die Sprecherin.

5.37 Uhr: Mietrückstände bei Handel, Hotel und Gastronomie

Infolge der Corona-Krise ist es im gewerblichen Mietenbereich zu Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Hier hat zweieinhalb Monate nach Einführung der behördlichen Corona-Auflagen jeder fünfte Mieter Probleme, seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Vermieter nachzukommen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Immobilienverbandes BFW Berlin/Brandenburg unter seinen Mitgliedsunternehmen. Der BFW Landesverband hatte im Zeitraum vom 15. bis 26. Mai rund 250 seiner mittelständischen Mitgliedsunternehmen in der Region befragt. Der große Rücklauf aus mehr als 57.000 Mietverhältnissen zeigt demnach ein differenziertes Bild. So waren aufgrund des Coronavirus nur bei rund 841 von mehr als 57.000 untersuchten Wohn-Mietverhältnissen eine Reduzierung oder Stundung der Miete erforderlich. Das entspricht einem Anteil von lediglich 1,47 Prozent.

5 Uhr: Dreistellige Millionenbeträge zwischen Land und Bund strittig

Die Bundesländer beklagen, dass die vom Bund bewilligten Milliarden für Soforthilfe an kleine und mittelständische Unternehmen bisher zu großen Teilen liegen geblieben sind. Auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) warnte jetzt davor, die Förderbanken oder andere auszahlende Stellen mit der Überprüfung der Hilfsanträge zu überfordern. Aber offenbar hat Berlin auch Fehler gemacht: So verteilte das Land in der Frühzeit der Corona-Krise auch Geld des Bundes nach den eigenen, weniger strengen Kriterien. Als Folge davon sind jetzt dreistellige Millionenbeträge zwischen Land und Bund strittig – womöglich muss Berlin das Geld zurückzahlen.

4.31 Uhr: Märkische Feuerwehren setzen auf digitale Ausbildung

Für die Feuerwehren in Brandenburg war die Corona-Krise mit vielen Einschränkungen verbunden. Das betraf nicht nur die Einsätze, sondern auch die Ausbildung, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. „Präsenzveranstaltungen waren absolut nicht möglich“, sagt Frank Kliem, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands. Die Kreativität der Feuerwehrleute sei aber groß gewesen. So hätten sich etwa interaktive Schulungen etabliert.

Jetzt, wo Übungen und Ausbildung im Präsenzbetrieb langsam wieder hochgefahren werden, sollen elektronischen Medien künftig noch intensiver Einzug in die Ausbildungsebene halten, wie der Vizepräsident ankündigt. „Ein gesunder Mix aus E-Learning und Präsenzveranstaltungen wird der Weg der Zukunft sein“, sagt er.

4.13 Uhr: Betreiber nach Wiedereröffnung der Freibäder in Brandenburg zufrieden

Nach der Wiedereröffnung vieler Brandenburger Freibäder äußern sich die meisten Betreiber zufrieden. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Christian Ochsenbauer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Die Aufenthaltsqualität sei zwar durch die coronabedingten Maßnahmen etwas eingeschränkt, doch die Badegäste hielten sich größtenteils diszipliniert an die Vorgaben. Seit dem 28. Mai dürfen die Freibäder in Brandenburg wieder öffnen.

Wie viele Besucher seit dem Pfingstwochenende kamen, schwankte je nach Wetter, so der Sprecher der Stadtwerke Potsdam, Stefan Klotz. Die Öffnungszeiten wurden in eine Besucherzeit am Vormittag (9-14 Uhr) und eine Nachmittagsschicht (15-20 Uhr) eingeteilt. Dazwischen werde geputzt, erklärt Klotz. Das funktioniere bisher gut.

+++ Freitag, 5. Juni 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages aus Berlin

▸ Giffey: Nach den Ferien wieder Schule für alle Kinder

▸ Pop-up-Flächen für Gastronomie verzögern sich

▸ BVG-Busse bekommen Glaskabinen

19.17 Uhr: 319 aktuelle Corona-Fälle in Berlin

In Berlin sind aktuell 319 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. 18 neue Infektionen wurden bestätigt, 45 gab es am Tag zuvor. 319 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 333 waren es gestern. 6443 Menschen sind inzwischen genesen.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 45. Das ist einer weniger als gestern. Insgesamt liegen 139 Menschen in Krankenhäusern, 16 mehr als gestern. 201 Menschen sind mit oder an Corona gestorben. Seit gestern kam ein Todesfall hinzu.

18.52 Uhr: Alle Corona-Ampeln in Berlin stehen auf Grün

In Berlin stehen am Freitag alle Corona-Ampeln auf Grün. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend mit.

Demnach beläuft sich der R-Faktor für die Reproduktionszahl auf 0,62. Das heißt, das jeder Infizierte im Durchschnitt weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Bei einem Wert von dreimal hintereinander über 1,1 würde die Ampel auf Gelb springen, bei 1,2 auf Rot.

Der Wert der Neuinfektionen pro Woche beträgt 5,1 auf 100.000 Einwohner, damit steht auch diese Ampel auf Grün. Die Senatsverwaltung weist allerdings draufhin hin, dass sich der insgesamt rückläufige Trend in der entsprechenden Woche nicht fortgesetzt habe. Die Fallzahl liege etwas über der Zahl der Vorwoch. Bei einem Wert von 20 würde die Ampel auf Gelb springen, bei 30 auf Rot.

Auch die dritte Corona-Ampel steht auf Grün. Sie steht für den Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen. Dieser Wert steht bei 3,6 Prozent. Ab 15 Prozent würde er auf Gelb springen, ab 25 Prozent auf Rot.

