Corona in Berlin: 7135 Infektionen, 208 Todesfälle

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung soll in wenigen Tagen einsatzbereit sein. In Berlin zeigen sich die Bürger gespalten, ob sie sich die App herunterladen wollen.

In Berlin gibt es 7135 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen, 208 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 6559 Patienten gelten als genesen.

nachgewiesene Coronavirus-Infektionen, 208 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 6559 Patienten gelten als genesen. Lockerungen, Maskenpflicht, Untersuchungsstellen: Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Corona-Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Mittwoch

▸ So groß ist die Not der Gastronomen

▸ Zweifel am „Plan B“ der Bildungsverwaltung

▸ 200.000 Euro erschlichen: Corona-Betrüger gefasst

▸ Weiter kein Bußgeld bei fehlender Maske im ÖPNV



18.58 Uhr: Wieder mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Berlin

In Berlin sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 208. 54 neue Infektionen wurden bestätigt, 40 gab es am Tag zuvor. 368 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 344 waren es am Dienstag. 6559 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 41. Das ist einer weniger als Dienstag. Insgesamt liegen 127 Menschen in Krankenhäusern, fünf weniger als Dienstag.

18.48 Uhr: Corona-Ampel bleibt auf Grün

Die Corona-Ampel, das Berliner Frühwarnsystem, steht weiter auf grün. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochabend mit. Demnach liegt die Reproduktionszahl bei 1,05 und damit unter dem kritischen Wert von 1,1. Am Dienstagabend wurde der sogenannte R-Wert noch auf 1,06 geschätzt. Mit 4,9 Fällen je 100.000 Einwohner liegt die Zahl der Neuinfektionen unter dem kritischen Wert von 20, genau wie der Anteil der für Corona-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen, der bei 3,2 Prozent liegt.

18.27 Uhr: Festivalbetreiber befürchten Millionenschäden durch Corona

Festivalbetreiber sind nach Angaben der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Brandenburg besonders schwer von der Corona-Krise betroffen. Privatwirtschaftlich organisierte Festivals erleiden nach einer Hochrechnung einen Schaden von rund 12 Millionen Euro, dabei seien die bereits ausbleibenden Ausgaben berücksichtigt worden, sagte Franziska Pollin von der Arbeitsgemeinschaft im Kulturausschuss des Landtages in Potsdam. Derzeitige Nothilfe-Programme reichten nicht aus, um die Verluste abzufangen, so Pollin. Für gemeinnützig organisierte Festivals belaufe sich der geschätzte Schaden auf 670 000 Euro.

Die Betreiber seien „die Langzeitbetroffenen“ der Corona-Krise, sagte Pollin. Die Festivals könnten wegen einer strengen Genehmigungspraxis wie dem Umwelt- und Emissionsschutz nicht einfach im Folgejahr doppelt nachgeholt werden. Der geschätzte Einnahmeausfall für privatwirtschaftliche Festivals belaufe sich auf rund 50 Millionen Euro und für gemeinnützige auf 4,6 Millionen Euro.

17.36 Uhr: Berliner Feuerwehr löst Pandemie-Stab auf

Seit Ende Februar organisierte die Berliner Feuerwehr ihren Kampf gegen die Corona-Pandemie mit einem zentralen Pandemie-Stab. Dieser wurde nun am Mittwoch nach insgesamt 107 Tagen wieder aufgelöst. Niemand könne zwar sicher sagen, dass die Krise unter Kontrolle sei, schreibt Landesbranddirektor Karsten Homrighausen in einem Brief an alle Einsatzkräfte. Sie werde aber ruhiger.

„Wir haben unsere angepassten Strukturen mittlerweile gut gefestigt und die für Krisen typische, chaotische Anfangsphase ist in geordnete Bahnen gelenkt worden.“ Die Welt scheine ein Stück weit ihre Normalität zurück zu gewinnen. Da von dem Virus aber weiterhin Gefahr auch für die Einsatzkräfte ausgehe, würden alle Handlungsanweisungen im Umgang damit bestehen bleiben. Mehr dazu lesen Sie hier.

15.27 Uhr: Amtsarzt - Öffnung von Schulen und Kitas konsequent

Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid hat die weitere Öffnung von Schulen und Kitas in der Corona-Pandemie als konsequent bezeichnet. Nach den bisherigen Erfahrungen, auch in der Notbetreuung, seien das für Kinder vergleichsweise sichere Orte. „Wenn sich Kinder anstecken, dann bei engsten Kontaktpersonen. Das sind bisher vor allem die eigenen Eltern“, sagte Larscheid. Eltern bräuchten sich beim aktuellen Stand der Pandemie nicht zu sorgen, ihre Kinder wieder in eine Schule oder Kita zu schicken. „Es gibt eine konstant niedrige Ansteckungsrate. Die Lage ist ruhig.“ Große Ausbrüche an Schulen zu Beginn der Pandemie, die sich hätten verhindern lassen, hätten Berlins Gesundheitsämter auch verhindert.

15.02 Uhr: Gericht bestätigt Begrenzung der Teilnehmerzahl für Berliner Abi-Bälle

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat bestätigt, dass Abi-Bälle in Berlin vorerst nur mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 150 Personen stattfinden dürfen. Die Beschwerde eines Veranstalters gegen einen entsprechenden Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Berlin wurde zurückgewiesen. Der Beschluss ist unanfechtbar (OVG 1 S 58.20). Die Pressemitteilung des OVG zum Abi-Ball-Beschluss in Berlin lesen Sie hier.

14.42 Uhr: Kapazität der Berliner Flughäfen um zwei Drittel gesunken

Die Flughäfen Berlin und Tegel können wegen der Corona-Pandemie nur einen kleinen Teil der sonst üblichen Passagierzahlen bewältigen. „Aufgrund der derzeit gültigen Vorschriften über pandemiebedingte Kontaktbeschränkungen und notwendige Abstandsregelungen ist von einer durchschnittlichen Reduzierung der Abfertigungskapazität um jeweils zwei Drittel auszugehen“, antwortete die Senatsverwaltung für Finanzen auf eine Anfrage der CDU im Abgeordnetenhaus.

Im vergangenen Jahr waren in Tegel gut 24 Millionen Fluggäste abgefertigt worden, in Schönefeld knapp 13 Millionen. Davon kann in diesem Jahr ohnehin keine Rede sein. Es ist fraglich, ob an beiden Flughäfen zusammen überhaupt mehr als 10 Millionen Fluggäste gezählt werden.

Die Flughafengesellschaft rief die Passagiere am Mittwoch auf, mindestens zwei Stunden vor Abflug zum Flughafen zu kommen, möglichst online einzuchecken und am Flughafen die Abstandsregeln einzuhalten. In den Terminals ist der Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. Wer Fluggäste abholen will, soll vor dem Terminal warten.

14.04 Uhr: Betrug bei Corona-Soforthilfen - Haftbefehl vollstreckt

Wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs haben Ermittler am Dienstag einen Haftbefehl und 15 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dem 30-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in der Zeit vom 31. März bis zum 30. April 2020 zusammen mit seinem gleichfalls verdächtigen Geschäftspartner für seinen nicht mehr betriebenen Edelmetallhandel bei der Investitionsbank Berlin Zuschüsse aus den Corona-Soforthilfeprogrammen beantragt und erhalten zu haben. Zudem soll er zusammen mit seinem Geschäftspartner überwiegend mittellose Personen zur Stellung solcher Anträge unter Vortäuschen einer tatsächlich nicht bestehenden unternehmerischen Tätigkeit bei der Investitionsbank Berlin veranlasst haben. Der aus diesen insgesamt zehn Anträgen erhaltene Geldbetrag soll sich auf insgesamt 145.000 Euro belaufen.

Die Ermittler konnten den Beschuldigten in seiner Wohnung in Neukölln verhaften. Bei der Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume wurden umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden sollen. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft bereits Vermögensarreste über etwa 200.000 Euro gegen die Gesellschaften des Tatverdächtigen und weitere Personen erwirkt und vollstreckt. Der Verdächtige wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zu Verkündung des Haftbefehls vorgeführt.

13.33 Uhr: Neue temporäre Pflegeeinrichtung für schutzbedürftige Menschen

Bislang fehlte in Berlin ein Angebot für besonders schutzbedürftige Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie in ihrer bisherigen Wohnsituation akut nicht versorgt werden können. Seit de, 1. Juni bis zum 31.12.2020 wird diese Lücke geschlossen. Die Vivantes Forum für Senioren übernimmt den Betrieb einer temporären Notfall-Pflegeeinrichtung in der Blücherstraße 26 B in Kreuzberg. Die Kapazität umfasst 118 Plätze. Dazu sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD): „Das Ziel ist es, pflegebedürftigen Berlinerinnen und Berlinern eine temporäre pflegerische Versorgung von in der Regel bis zu zwei Wochen, maximal jedoch vier Wochen anzubieten. Diese Einrichtung soll pflegebedürftigen Menschen übergangsweise eine Unterkunft bieten, wenn sie in der aktuellen Pandemielage nicht in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt werden können oder sie nach einem Krankenhausaufenthalt kurzfristig nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können."

13.07 Uhr: Senatsverwaltung - Tragen von Alltagsmasken ist wichtig

Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat am Mittwoch auf Twitter noch einmal darauf hingewiesen, dass das Tragen von Alltagsmasken wichtig ist. Masken können die Verbreitung von Tröpfchen verringern, das Bewusstsein für das Abstandhalten und gesundheitsbewusstes Verhalten steigern und dazu beitragen, dass Menschen sich weniger ins Gesicht fassen. "Alltagsmasken dienen vorwiegend dem Fremdschutz und weniger dem Eigenschutz. Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil Infektionen mit SARS-CoV-2 bei einigen Patientinnen und Patienten in der Frühphase nur milde Symptome verursachen oder die Erkrankung sogar ohne jegliche Symptome ablaufen kann", heißt es weiter.

Das Tragen von #Alltagsmasken ist wichtig, um Mitmenschen und auch sich selbst zu schützen. Mindestens genauso wichtig ist jedoch, die Masken richtig zu tragen und zu reinigen, damit sie wirksam ist. Hier geht’s zu unseren Hinweisen: https://t.co/nezDngs1ch#Maskenpflicht pic.twitter.com/9Td63AMpEL — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) June 10, 2020

Die Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad Celsius, mindestens aber bei 60 Grad Celsius gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden.

12.54 Uhr: Mehr als 500 freie Künstler in Brandenburg erhalten Zuschuss

Rund 500 der etwa 4000 freischaffenden Künstler in Brandenburg haben in der Corona-Zeit finanzielle Unterstützung für ihre Projekte erhalten. Wie das Kulturministerium am Mittwoch mitteilte, wurden seit dem 12. Mai, dem Start des Mikrostipendiums, rund 500 Anträge von freischaffenden Künstlern bewilligt und Geld ausgezahlt. „Trotz der schrittweisen Öffnung von Kultur in den kommenden Wochen wird es für viele freiberufliche Kulturschaffende weiterhin schwer sein, Aufträge zu bekommen“, so Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Daher sei die Antragsfrist bis zum 31. August verlängert worden.

10.59 Uhr: Zwei neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg sind erneut zwei neue Corona-Infektionen offiziell registriert worden. Die Zahl der Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus sei damit seit Anfang März auf insgesamt 3303 Fälle gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Potsdam mit Stand 8.00 Uhr mit. Aufgrund einer Datenkorrektur gibt es nach den Angaben im Land 169 tote Corona-Patienten, einer weniger als am Dienstag gemeldet.

Aktuell werden laut Ministerium 20 Menschen im Krankenhaus behandelt. Etwa 3060 Brandenburger gelten als genesen, die Zahl blieb im Vergleich zum Vortag gleich. Rund 70 Menschen werden derzeit noch als erkrankt registriert. 17 Patienten werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon intensivmedizinisch betreut.

10.48 Uhr: Tourismus in Berlin und Brandenburg liegt am Boden

Wie schwer die Corona-Pandemie den Tourismus in Berlin und Brandenburg getroffen hat, zeigen jetzt auch die amtlichen Zahlen. Im Monat April kam demnach der Tourismus in Berlin fast vollständig zum Erliegen. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg meldet bei den Ankünften ein Minus von 95,6 Prozent und bei den Übernachtungen von 94,6 Prozent. Im Land Brandenburg lag der Einbruch demnach bei minus 90,6 Prozent bei den Ankünften und bei minus 78,7 Prozent bei den Übernachtungen.

Erstmals seit der Wiedervereinigung zählte das Land Brandenburg mehr Übernachtungen als Berlin. Die Unterbringung der Pendler aus Polen auf Grund der Quarantänebeschränkungen spielte dabei eine wesentliche Rolle. Im April war jeder zweite meldepflichtige Betrieb sowohl in Berlin als auch in Brandenburg geschlossen oder hatte zwar geöffnet, beherbergte aber keine Gäste.

10.38 Uhr: Amt für Statistik - Erhöhte Sterblichkeit wegen Covid-19 auf kurzen Zeitraum beschränkt

Eine erhöhte Sterblichkeit in Zusammenhang mit Covid-19 ist nach aktueller Datenlage auf einen kurzen Zeitraum beschränkt und schwach ausgeprägt. Das teilt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit.

So starben in Berlin in den ersten 19 Kalenderwochen dieses Jahres 706 Personen weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Rückgang von 5 Prozent. Dabei ist fast das gesamte bisherige Jahr 2020 von niedrigeren Sterbefallzahlen als 2019 geprägt. In den Kalenderwochen 13 bis 15 übertrafen die Sterbefallzahlen das Vorjahresniveau um insgesamt 90 Personen (+4,3 Prozent). Ab Kalenderwoche 16 liegen die eingegangenen Sterbefallmeldungen wieder hauptsächlich unterhalb der Vorjahreswerte.

In Brandenburg starben in den ersten 19 Kalenderwochen 2020 insgesamt 943 Personen bzw. 8,2 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dabei sei fast das gesamte bisherige Jahr 2020 von höheren Sterbefallzahlen als 2019 geprägt. So fiel etwa die Hälfte der zusätzlichen Sterbefälle in die Monate Januar und Februar. In der 13. (+124 Personen) und 14. (+113 Personen) Kalenderwoche, also der Zeit vom 23. März bis 5. April, starben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich mehr Menschen (+20,3 Prozent). In den darauffolgenden Wochen ging diese erhöhte Sterblichkeit schnell zurück. In der 19. Kalenderwoche starben 41 Personen mehr als im Vorjahreszeitraum und damit weniger als im Durchschnitt dieses Jahres. Im Durchschnitt dieses Jahres starben bislang pro Kalenderwoche 50 Personen mehr als 2019.

Die Sterbefallzahlen, insbesondere in Berlin, seien allerdings am aktuellen Rand unterschätzt, betonen die Statistiker, da vom Tod einer Person bis zur Meldung an die amtliche Statistik Zeit vergehe - in der Regel zwischen zwei und acht Wochen.

7.57 Uhr: Vereinigung Berliner Schulleiter fordert Plan B vom Senat

Die Vereinigung Berliner Schulleiter in der GEW (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft) hat vom Senat einen Plan B für die Schulen gefordert, falls die Zahl der Neuinfektionen wieder steigt. Die Vorsitzende Gunilla Neukirchen sagte im Inforadio, die Schulen hätten sicher Konzepte dazu. In der Vergangenheit seien die Schulen aber häufig durch Vorgaben des Senats dazu gezwungen worden, schnell umzuplanen. Neurkirchen äußerte sich auch zu den Abstandsregeln, die künftig nicht mehr gelten sollen. Sie seien im normalem Betrieb nicht aufrecht zu erhalten.

6.16 Uhr: Weiter kein Bußgeld bei fehlender Maske in Bus und U-Bahn

In Bus, Tram und U-Bahn tragen etliche Menschen keine Maske mehr. Nun soll mit vermehrten Durchsagen, gezielten Ansprachen und Hinweisen auf der Plattform „Berliner Fenster“ auf das Einhalten der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr hingewiesen werden. Darauf verständigte sich der Senat am Dienstag. Bußgelder sollen aber weiterhin nicht verhängt werden. Nach den Erfahrungen der BVG tragen zwischen 80 und 85 Prozent der Fahrgäste einen Mund-Nasen-Schutz, im Berufsverkehr sei die Quote höher.

5.37 Uhr: Volkshochschulen starten ins Sommerprogramm

Die bezirklichen Volkshochschulen wollen wieder öffnen. Die Einrichtungen von Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf, Mitte, Pankow, Treptow-Köpenick, Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg haben bereits bekannt gegeben, dass sie am 1. Juli wieder mit dem Präsenzbetrieb starten. Marzahn-Hellersdorf bietet erst nach den Sommerferien zum Herbstsemester neue Kurse an, für die man sich ab 1. Juli anmelden kann.

Die Wiedereröffnung ist nur unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienebestimmungen möglich.Vor allem die Kursräume werden an die neue, verkleinerte Gruppengröße angepasst, Tische und Stühle entsprechend auseinandergerückt. Das Betreten der Volkshochschulen ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich. Gruppen sind zu vermeiden. Über alle Schutzmaßnahmen wird in den Lehrstätten und auf den Internetseiten der Volkshochschulen informiert.

4.31 Uhr: Kitas und Schulen bald wieder im Normalbetrieb - Kritik von der GEW

Berlins Kitas und nach den Sommerferien auch die Schulen kehren zum Normalbetrieb zurück. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft findet an der Entscheidung des Senats auf Vorschlag von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) vom Dienstag allerdings einiges auszusetzen. Das Infektionsgeschehen in Berlin sei so, dass es nicht zu rechtfertigen wäre, die Schulen nicht weiter zu öffnen, sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann der Deutschen Presse-Agentur. Es sei deshalb richtig, über Lockerungen nachzudenken. „Frau Scheeres reagiert aber nur auf den Druck der Elternschaft. Sie verliert völlig die Beschäftigten aus dem Blick.“

Außerdem rate das Robert Koch-Institut noch nicht dazu, die Abstandsregeln fallen zu lassen, wie die Senatsentscheidung es vorsieht. „Das heißt, sie setzt sich über dessen Empfehlungen hinweg. Das ist fragwürdig“, sagte Erdmann. Die Gefahr, Schulen in Berlin bei Infektionsfällen wieder schließen zu müssen, sei durchaus realistisch. Dafür habe die Senatorin keine ausreichenden Pläne vorgelegt.

4.13 Uhr: Dehoga - Wegfall der Sperrstunde "nur ein Tropfen auf den heißen Stein"

Die Entscheidung des Senats, die Sperrstunde für Restaurants und Kneipen aufzuheben, ändert nach Einschätzung des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) wenig an der schwierigen Situation der Betriebe. Nach der Entscheidung des Senats vom Dienstag dürfen Gaststätten schon ab Mittwoch wieder länger als bis 23 Uhr öffnen. „Das ist ein weiterer Schritt für die Gastronomie, mehr Umsatz zu machen, aber man muss ganz ehrlich sagen, nur mit den Berlinern“, sagte der Berliner Dehoga-Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder. Was noch vollständig fehle seien die Touristen. Viele Betriebe stünden nach wie vor mit dem Rücken zur Wand. Die Senatsentscheidung sei daher ein gutes Zeichen, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Inhaltlich stimmt Lengfelder dem Beschluss allerdings ausdrücklich zu: „Ich bin der Meinung, das ist vollkommen korrekt, wir sind mündige Bürger, wir brauchen uns nicht vom Senat erklären lassen, wann wir ins Bett gehen.“

3.12 Uhr: Autorin - Gärtnern in Corona-Zeiten besonders gefragt

Die Gartenmärkte sind beinahe überrannt worden, in den Kleingartenvereinen häuften sich die Anfragen: In der Corona-Zeit hat das Gärtnern auf Balkonen und Parzellen einen neuen Boom erlebt. „Alle wollen plötzlich gärtnern. Gärtnern ist das neue Kochen“, sagt etwa die Berliner Buchautorin Carolin Engwert, die den Blog „Hauptstadtgarten“ führt. „Wir Menschen sind einfach Naturwesen mit einem Drang nach draußen“, erklärt der Gartentherapeut Andreas Niepel aus Hattingen in Nordrhein-Westfalen, der in der neurologischen Rehabilitation arbeitet. Schon ein minimaler Naturentzug, wie etwa jetzt in der Corona-Zeit, sei für viele Menschen schwer auszuhalten. Die Gartenhistorikerin Anke Schmitz hält die jetzige besondere Bedeutung der Gärten in ihrem Blog „Gardens in the Times of Corona“ (Gärten in Zeiten von Corona) fest.

+++ Dienstag, 9. Juni 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Dienstag

▸ Senat kippt Abstandsregeln an Schulen

▸ Corona-Hilfen: Bund beklagt Berlins Schweigen

▸ Grüne fordern neues Konzept für Groß-Demos

21.44 Uhr: Schulleiterin - Normaler Unterricht nur ohne Abstand möglich

Regulärer Schulunterricht ist nach Ansicht von Schulleitern nur ohne coronabedingte Abstandsregel möglich. „Die Abstandsregel bei Hunderten von Schülern geht nicht“, sagte Astrid-Sabine Busse, Vorsitzende des Interessenverbands Berliner Schulleitungen (IBS), am Dienstag in der RBB-Abendschau. Zuvor hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) das Ziel formuliert, den Vollbetrieb nach den Sommerferien wieder für alle Schularten und Jahrgangsstufen zu starten. „Das ist nur möglich, wenn wir die 1,5-Meter-Regel fallen lassen“, sagte sie.

Damit müssten Klassen künftig nicht mehr in zwei oder drei Gruppen geteilt werden, um den bisher vorgeschriebenen Abstand einhalten zu können. Voraussetzung für die Vorhaben ist Scheeres zufolge, dass die Infektionen auf niedrigem Niveau bleiben.

Von übermäßiger Angst der Lehrer vor einer Infektion wisse sie nichts, sagte Busse. Im Gegenteil freuten sich die Kollegen bereits auf den Regelbetrieb. „Die Seele der Schule fehlt in diesen Corona-Zeiten.“

Doch auch, wenn es am 10. August in den Klassenräumen weitergeht: Nicht alles, was eigentlich auf dem Lehrplan stand, könne aufgeholt werden, sagte Busse. „Man wird sich bemühen und muss gucken, was lasse ich weg, wo muss ich nochmal vertiefen den Stoff.“ Die Klassenarbeiten aus dem laufenden Schuljahr, die sie bisher gesehen habe, seien „gar nicht so schlecht ausgefallen“, sagte die Leiterin einer Neuköllner Grundschule. Eltern und Schüler hätten sich sehr bemüht. „Aber man wird nie alle Lücken schließen können. Dieses Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr.“

18.44 Uhr: 344 aktuelle Infektionen in Berlin, Corona-Ampel auf Grün

In Berlin ist eine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 206. 40 neue Infektionen wurden bestätigt, 26 gab es am Tag zuvor. 344 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 341 waren es am Montag. 6531 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 42. Das sind zwei weniger als am Montag. Insgesamt liegen 132 Menschen in Krankenhäusern, drei weniger als am Vortag.

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 760 (+3) 723 Friedrichshain-Kreuzberg 558 (0) 518 Lichtenberg 351 (+2) 300 Marzahn-Hellersdorf 383 (+1) 359 Mitte 1.016 (+5) 966 Neukölln 792 (+9) 712 Pankow 721 (+1) 664 Reinickendorf 534 (+4) 482 Spandau 340 (0) 292 Steglitz-Zehlendorf 561 (0) 529 Tempelhof-Schöneberg 705 (+14) 644 Treptow-Köpenick 360 (+1) 342 Summe 7081 (+40) 6531

Das Frühwarnsystem des Berliner Senats, die Corona-Ampel, steht am Dienstagabend weiter auf Grün. Wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte, liegt die Reproduktionszahl bei 1,06 und damit weiterhin unterhalb des kritischen Werts von 1,1. Die Neuinfektionen liegen mit einem Wert von 4,9 pro 100.000 Einwohnern ebenfalls auf Grün, genau wie der Anteil der Corona-Patienten auf Intensivstationen, den die Senatsverwaltung mit 3,4 Prozent angibt.

18.27 Uhr: Terrassen für Lokale auf Parkplätzen kommen später

Die Nutzung von Parkplätzen als zusätzlicher Raum für Gastronomen, Unternehmen und soziale Projekte in Friedrichshain-Kreuzberg startet eine Woche später als zuletzt angekündigt. Die Genehmigungen gehen an diesem Mittwoch an die 300 Bewerber.

Der kurze Zeitraum reicht für die Betreiber von Geschäften, Restaurants und Cafés allerdings nicht, um rechtzeitig Verkehrsschilder aufzustellen. Denn das Angebot des Bezirks gilt für Freitag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 22 Uhr. Parkverbotsschilder müssen 72 Stunden vor Inkrafttreten aufgestellt sein, um Autofahrer, die es gewohnt sind, ihren Wagen auf den Parkflächen abzustellen, rechtzeitig zu warnen. Wer also an diesem Mittwoch seine Genehmigung in der Post findet, hätte nicht genug Zeit, um die Schilder zu positionieren. Ursprünglich wollte der Bezirk den Service schon am vergangenen Wochenende bieten. >> Zum ausführlichen Artikel

16.16 Uhr: Streit um Demos: Senat sieht Verantwortung bei Teilnehmern

In der Debatte um große Demonstrationen und den Schutz vor Corona-Infektionen sieht der Berliner Senat nicht Staat und Polizei in der Pflicht, sondern vor allem die Demonstranten. „Es ist nicht Aufgabe des Staates, den Demonstrierenden vorzuschreiben, wie sie zu demonstrieren haben“, teilte die Senatsinnenverwaltung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Nicht der Senat muss Konzepte vorlegen, sondern die Anmelder von Versammlungen. Sie müssen gewährleisten, dass die (...) Demonstrationen nicht aus dem Ruder laufen; sie müssen sich Gedanken machen über den Ort, Umfang und die Form ihrer Versammlung.“

Die Polizei werde zwar auf die Einhaltung der Regeln achten. Auch am vergangenen Wochenende habe sie Absperrungen eingerichtet, den Zustrom reguliert, den Versammlungsbereich erweitert und die Demonstranten mit Durchsagen immer wieder auf den Mindestabstand hingewiesen, hieß es weiter aus dem Haus von Innensenator Andreas Geisel (SPD). „Sie wird aber sicher nicht mit Wasserwerfern gegen Versammlungsteilnehmer vorgehen, die die Abstandsregeln nicht einhalten und damit eine Ordnungswidrigkeit begehen.“ Hier gehe es um Deeskalation und Verhältnismäßigkeit.

Kritikern, die dem Senat fehlende Konzepte vorwarfen, erwiderte die Senatsinnenverwaltung: „Wer vor 14 Tagen vehement die vollständige Wiederherstellung der Versammlungsfreiheit gefordert hat, kann jetzt nicht den Staat dafür verantwortlich machen, dass sich die Demonstrierenden nicht an die Regeln halten.“ Man appelliere daher an die Vernunft und Eigenverantwortung der Menschen. Die Corona-Pandemie sei noch nicht überstanden. Vorsichtsmaßnahmen würden weiter gelten. „Das gilt auch für Demonstrationen."

15.59 Uhr: Brandenburg will Schulen und Kitas nach Sommerferien wieder normal öffnen

Die Kitas in Brandenburg sollen ab kommendem Montag wieder für alle Kinder öffnen. Das kündigte Jugendministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam an. Die Öffnung solle am Freitag endgültig beschlossen werden. Die Öffnung sei „die gute Botschaft an alle Eltern“. Die Hälfte der Eltern habe derzeit keinen Betreuungsplatz für die Kinder. Sie verwies auch auf die Entwicklung der Corona-Infektionen, die Zunahme sei erfreulicherweise sehr gering.

„Das bedeutet, dass die Beschränkungen, die jetzt in der Eindämmungsverordnung stehen, völlig entfallen“, sagte die Ministerin. Die Richtgrößen für Gruppen würden dann so nicht mehr gebraucht. Viele Hygieneregeln sollten aber bleiben. Seit 25. Mai galt in Brandenburger Kitas ein eingeschränkter Regelbetrieb. Die Kinder werden seitdem zumindest an einem Tag in der Woche wieder mehrere Stunden lang betreut, davor gab es nur eine Notbetreuung.

Die Schulen sollen nach den Sommerferien - am 10. August - wieder für alle Schüler mit dem regulären Unterricht starten. Seit dem 25. Mai gehen alle Schüler wieder zumindest tageweise in den Unterricht. Der Mindestabstand werde dann keine Rolle mehr spielen. Die Schulen sollen aber vorbereitet sein, falls es doch zu einem Infektionsherd kommt. „Jede Schule braucht ein Notfallkonzept“, sagte Ernst. Die Lehrer, die ein besonderes Risiko für eine Infektion hätten, sollten nicht im Unterricht mitarbeiten, aber zum Beispiel Schüler unterstützen, die viel aufholen müssten.

Die Landesregierung plant Tests in Schulen und Kitas. „Wir sind mit Hochdruck dabei, eine Teststrategie zu entwickeln.“ Das gelte für diejenigen, die Symptome zeigen, auch Stichproben seien vorgesehen. Es gehe auch um Sicherheit für die Beschäftigten.

15.30 Uhr: Brandenburg prüft Demos ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl

Demonstrationen in Brandenburg könnten trotz der Corona-Pandemie bald wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl erlaubt sein - aber weiter mit Abstand. Die rot-schwarz-grüne Landesregierung prüft nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung - ein formeller Beschluss war bisher noch nicht gefallen. Die „Bild“-Zeitung und die „B.Z.“ berichteten zuvor über die Pläne aus einem Entwurf.

Seit 28. Mai waren in Brandenburg Demonstrationen im Freien mit bis zu 150 Teilnehmern im Einvernehmen mit dem jeweiligen Gesundheitsamt erlaubt, in Räumen mit bis zu 75 Teilnehmern. Das Verfassungsgericht Brandenburg entschied am 3. Juni nach einem Eilantrag der AfD-Landtagsfraktion vorläufig, dass Versammlungen mit mehr als 150 Teilnehmern wieder zulässig sind - sie müssen aber ebenso wie Versammlungen mit bis zu 75 Menschen in geschlossenen Räumen genehmigt werden. Die Maskenpflicht hob das Gericht nicht auf.

15.29 Uhr: Dehoga-Präsident zeichnet düsteres Bild von Hotels und Gastronomie

Berlins Dehoga-Präsident Christian Andresen hat ein düsteres Bild von Berlins Hotellerie und Gastronomie bezeichnet. "Wir haben keine Perspektive", sagte er am Dienstag im Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses. Er forderte einen Verzicht auf die Berliner Übernachtungssteuer City Tax. Viele Hotels würden inzwischen Entlassungen vorbereiten. Viele Betriebe könnten den Banken keine Perspektive aufzeigen, wie sie ihren Betrieb im kommenden Jahr fortführen könnten.

15.09 Uhr: Berlins Schulen kehren nach den Ferien zum Normalbetrieb zurück

Die Berliner Schulen sollen nach den Sommerferien zum Normalbetrieb zurückkehren. Das gilt für alle Schularten und Jahrgangsstufen, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Senats mitteilte. „Wir wollen nach den Sommerferien in den Vollbetrieb gehen“, sagte Scheeres. Dann werde es wieder ein Ganztagsangebot geben. „Das ist nur möglich, wenn wir die 1,5 Meter-Regel fallen lassen“, betonte die Senatorin. Auch Schulmittagessen soll es wieder geben.

Die Kultusminister der Länder hatten Anfang Juni erklärt, ihr Ziel sei, so bald wie möglich zu einem normalen Schulbetrieb zurückzukehren. Die Zeiten, in denen Schülerinnen und Schüler nur für einen Teil des Unterrichts in die Schule mussten und ansonsten digital unterrichtet wurden, sind damit bald vorbei. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass in den kommenden Wochen die Entwicklung der Corona-Infizierten nicht deutlich zunimmt.

In Berlin beginnen die Sommerferien in diesem Jahr am 25. Juni und enden am 7. August. Schon seit 27. April sind die Schulen nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Pandemie grundsätzlich wieder geöffnet. Allerdings sind die Klassen oder Kurse in der Regel geteilt worden. Die Gruppen werden derzeit zeitlich versetzt oder in verschiedenen Räumen unterrichtet. Nur ein Teil des Unterrichts ist in der Schule möglich, weil wegen der Abstandsregeln mehr Räume beziehungsweise mehr Personal nötig sind.

14.57 Uhr: Charité - Pandemie schlägt mit 30 Millionen Euro zu Buche

Die Corona-Pandemie verursacht an der Berliner Charité hohe Kosten. Das Universitätsklinikum beziffert den zusätzlichen Mittelbedarf auf 29,6 Millionen Euro, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort des Wissenschaftsbereichs der Senatskanzlei auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Adrian Grasse hervorgeht. Dies entspreche dem Wert der getätigten Bestellungen bis zum 14. Mai für Sachmittel und Investitionen.

Zu den größten Kostenpunkten zählte demnach die Umwidmung und Schaffung zusätzlicher Intensivbetten samt Ausstattung. Die Klinik bevorratete sich zudem mit Verbrauchsmaterialien für Intensivstationen und schaffte Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel und Testmaterial an. In welchem Umfang der Klinik wegen der Pandemie Einnahmen entgingen, kann laut der Senatsantwort bisher nicht beziffert werden.

14.54 Uhr: Alle Berliner Kinder dürfen zurück in die Kita

Die Berliner Kindertagesstätten sollen noch vor den Sommerferien wieder komplett öffnen. Darauf einigte sich der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag. So soll ab Mitte Juni die Rückkehr zum Regelbetrieb beginnen, bei dem wieder alle Kinder betreut werden können. Ab dem 22. Juni soll die Betreuung wieder in vollem Umfang möglich sein. Derzeit haben viele Eltern nur einen Anspruch auf eine Halbtagsbetreuung. Ab dann soll es auch Früh-und Spätdienste wieder geben.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), die den Fahrplan für die Kita-Öffnung im Senat vorgestellt hat, hatte bereits zuvor angekündigt, die Weichen für die komplette Öffnung der Kitas stellen zu wollen. Elternorganisationen wie Kitakrise Berlin sind allerdings skeptisch, ob genügend Personal für die Rückkehr zum Normalbetrieb zur Verfügung steht.

Erzieherinnen und Erzieher, die zur Risikogruppe gehören, fallen für die Betreuung der Kinder aus. Noch vor Beginn der Senatssitzung hatten Eltern vor dem Roten Rathaus für das „Recht auf Bildung und Betreuung“ demonstriert und ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht.

Schon seit Montag sind neben den älteren Kindern auch die Vierjährigen zurück in den Kitas. Nun sollen auch die Jüngeren bald folgen. In den Kindertagesstätten ist die zuvor wegen der Corona-Krise gültige Begrenzung der Gruppengrößen bereits aufgehoben worden. Allerdings soll auf möglichst stabile Gruppen geachtet werden, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu verringern.

14.28 Uhr: Weiter kein Bußgeld bei Verstößen gegen Maskenpflicht im ÖPNV

In Berlin droht auch künftig kein Bußgeld für ÖPNV-Nutzer, die in Bus oder Bahn keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Darauf hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei seiner Sitzung am Dienstag verständigt. Die Pflicht, eine solchen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt in Berlin bereits seit April. Der Senat hatte bei der Einführung aber bewusst darauf verzichtet, Verstöße mit Bußgeld zu ahnden.

In den vergangenen Tagen hat die Diskussion um das Thema an Fahrt gewonnen - wegen des Eindrucks, dass sich die Fahrgäste in den öffentlichen Verkehrsmitteln weniger diszipliniert als zuvor verhielten, was die Maskenpflicht betrifft. Dennoch will der Senat dem Vernehmen nach an der bestehenden Regelung nichts ändern. Allerdings soll es mehr Durchsagen auf S- und U-Bahnhöfen und in Bahnen und Bussen geben, die auf die Schutzregeln aufmerksam machen.

14.18 Uhr: Senat kippt Abstandsregelungen in Schulen

Der Senat hat am Dienstag die 1,5-Meter-Abstandsregelung für Schulen gekippt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost verständigte sich die Landesregierung auf eine entsprechende Änderung der Eindämmungsverordnung, weil sie sich in der Praxis nicht durchhalten lässt. Der Senat verhandelte am Dienstag auch über die weitere Öffnung von Schulen und Kitas. Entscheidungen dazu werden am Nachmittag erwartet.

14.03 Uhr: Neue CSD-Demonstration geplant

Aktivisten aus der Community von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Trans- und Inter-Personen sowie queeren Menschen (LGBTIQ) kündigten eine Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) für den 27. Juni an. Der Plan ist wohl eine Reaktion darauf, dass die große offizielle CSD-Parade, die eigentlich am 25. Juli stattfinden sollte, nun wegen Corona größtenteils nur online laufen soll.

Die Veranstalter der neu angekündigten Demonstration schreiben, Diskriminierung gegen LGBTIQ müsse dort bekämpft werden, wo sie geschieht, „und das ist in der Öffentlichkeit, im Besonderen der öffentliche Raum der Straße“.

Die Demonstration hat das Motto: „Pride Berlin: Save our Community, Save our Pride“. Eine Strecke wurde noch nicht veröffentlicht. Im Internet gibt es bisher einige hundert Zusagen. Die Veranstalter versicherten, man wolle sich selbstverständlich an die Vorgaben des Senats halten und sich mit allen Behörden absprechen.

13.55 Uhr: Fluggastzahlen auf 1,6 Prozent des Vorjahresniveaus

Die Berliner Flughäfen haben trotz leicht anziehenden Passagieraufkommens im Mai weiterhin einen massiven Einbruch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verbuchen. Wie die Flughafengesellschaft mitteilte, seien im Mai 2020 51.979 Passagiere gestartet oder gelandet. Damit hätten sich die Fluggastzahlen im Vergleich zum April 2020 zwar verdoppelt, dennoch seien das nur 1,6 Prozent des Passagieraufkommens im Mai 2019. Damals landeten und starteten 3.200.803 Passagiere. Am Flughafen Tegel wurden 40.808 Passagiere abgefertigt (-98,1 Prozent), in Schönefeld 11.171 Passagiere (-98,9 Prozent).

Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup teilte dazu mit: „Auch der Mai war für die Flughafengesellschaft ein verlorener Monat. Zwar zieht der Flugverkehr nach Wochen des Stillstands ganz langsam wieder an, erreicht aber erst gegen Monatsende 2 bis 4 Prozent des Vorjahreswertes. Für die kommenden Wochen erwarten wir, dass der Flugverkehr schrittweise weiter anzieht. Wir sind an beiden Flughäfen gut darauf vorbereitet, die steigende Anzahl der Flüge unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln sicher durchzuführen.“

13.21 Uhr: IHK: Auch Arbeitgeber durch Einschränkungen an Kitas und Schulen belastet

Die wochenlange Schließung und nur schrittweise Wiederöffnung von Schulen und Kitas hat auch viele Arbeitgeber in Berlin belastet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin unter knapp 500 Mitgliedsunternehmen. Danach gaben 43 Prozent an, dadurch sehr stark, 47 Prozent stark belastet zu sein, wie die IHK am Dienstag in Berlin mitteilte.

Als Herausforderung sehen der Umfrage zufolge 76 Prozent die verminderte Arbeitsleistung, 67 Prozent Schwierigkeiten bei der verlässlichen Planung von Arbeitszeiten und 63 Prozent, dass Mitarbeiter wegen der Mehrbelastung gesundheitlich ihre Grenzen erreichten. Entsprechend wünschen sich 76 Prozent der befragten Betriebe verlässliche Betreuungszeiten, 41 Prozent halten die Einführung von Corona-Elternzeit und Corona-Elterngeld für sinnvoll, um die Belastung der Familien zu reduzieren und die Planbarkeit von Arbeitsabläufen in den Unternehmen zu erhöhen.

„Jeder, der Kinder hat, weiß: Homeschooling und Homeoffice schließen sich eigentlich aus. Hinzu kommt, dass nicht jede Tätigkeit im Homeoffice erledigt werden kann“, erklärte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. Umso wichtiger sei, dass die Politik jetzt nicht nur die Rückkehr zur Normalität einleite, sondern auch die Weichen stelle, um für künftige Krisen besser gewappnet zu sein. „Dazu gehören landesweit einheitliche Betreuungspläne, aber auch ein Digitalisierungsschub in den Schulen“, sagte Kramm.

12.51 Uhr: Zahlreiche Besucher zur Wiedereröffnung von Schloss Sanssouci

Mit dem Schloss Sanssouci hat am Dienstag das Aushängeschild der Preußischen Schlösser in Brandenburg wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Der Besucherandrang sei am ersten Tag durchaus groß gewesen, sagte der Sprecher der Stiftung preußische Schlösser und Gärten, Frank Kallensee, am Dienstag. „Wir haben unser Besucherkontingent von 258 Gästen voll ausgeschöpft“, ergänzte er. Die Hygieneregeln - wie das Tragen einer Maske - seien von den Besuchern diszipliniert angenommen worden.

Geöffnet wurden am Dienstag außerdem die Schlösser Paretz und Königs Wusterhausen sowie in Berlin das Alte Schloss des Schlosses Charlottenburg und der Neue Pavillon dort im Schlossgarten. Am Mittwoch soll nach Angaben der Stiftung das Neue Palais in Potsdam folgen. Nach der kompletten Schließung der preußischen Schlösser in Brandenburg und Berlin wegen der Corona-Pandemie waren seit Anfang Mai einzelne Bauten und Gärten nach und nach geöffnet worden. Für die Besucher gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht.

11.24 Uhr: Zwei neue Infektionen in Brandenburg

Nach zwei Tagen ohne neue offiziell bestätigte Corona-Infektionen sind in Brandenburg wieder zwei neue Fälle registriert worden. Seit Anfang März seien damit insgesamt 3301 Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus erfasst worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Potsdam mit. In der Prignitz und im Kreis Elbe-Elster kamen zwei Infektionen hinzu. Bisher starben 170 Corona-Patienten, diese Zahl blieb im Vergleich zum Vortag gleich. Aktuell werden laut Ministerium 20 Menschen im Krankenhaus behandelt. Etwa 3060 Menschen gelten als genesen, die Zahl stieg um 10 zum Vortag. Damit gelten rund 70 Menschen derzeit als erkrankt.

10.30 Uhr: Verbraucherzentrale warnt vor "Corona-Wundermitteln"

Die Verbraucherzentrale Berlin geht gegen Anbieter vor, die ihre Produkte mit einem möglichen Schutz vor dem Coronavirus bewerben. Immer mehr Hersteller würden ihre Nahrungsergänzungsmittel oder Pflanzenextrakte mit angeblichem Schutz vor einer Infektion bewerben, was in der Regel nicht erlaubt sei, teilt die Verbraucherzentrale mit. Der Verein mahnt zweifelhafte Angebote ab. So habe ein Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln mit der Stärkung des Immunsystems "im Kampf gegen das Coronavirus" geworben. Ein anderer habe ein "Immunity Set" beworben, der begleitende Text habe keinen Zweifel daran gelassen, dass die Verwendung der Produkte eine Stärkung der Abwehrkräfte bewirke und so einen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus leisten könne. In mehreren Fällen gaben die Anbieter eine Unterlassungserklärung ab.

Die Verbraucherzentrale warnt vor dem Kauf solcher Produkte. Sie könnten nicht vor einer Infektion schützen und im schlimmsten Fall sogar schaden. Verbraucher sollten unseriöse Werbemaßnahmen an die Verbraucherzentrale melden.

8.46 Uhr: Auch SPD-Innenexperte fordert klare Regeln für Demonstrationen

Nach der großen Anti-Rassismus-Demonstration auf dem Alexanderplatz hat der Berliner SPD-Innenexperte Tom Schreiber klare Vorgaben für Kundgebungen während der Corona-Pandemie gefordert. Die Abstandsregel sei bei Demonstrationen kaum durchzuhalten. Er sprach sich dafür aus, nur noch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorzuschreiben, sagte Schreiber im Inforadio des RBB. Die Alternative sei eine Teilnehmerbegrenzung für Demonstrationen. „Man muss sich entscheiden, was man will“, so Schreiber. „Wenn man zulässt, dass man demonstrieren darf und kann, was richtig ist, dann muss man auch klar sagen, wie soll es praktikabel gemacht werden auch für die Berliner Polizei.“

Der Berliner Abgeordnete mahnte, dass die Politik sich in Gänze im Klaren sein müsse, dass ihre Entscheidungen von jemanden durchgesetzt werden müssten. Im Fall der Demonstration am vergangenen Samstag sei das die Berliner Polizei gewesen. Dieser dürfe man keine Vorwürfe machen, dass sie bei 15 000 Teilnehmern die Abstandsregel nicht durchsetzen konnte, „weil sie schlichtweg per Masse gar keine Chance hatte“.

8.20 Uhr: Corona-Krise trifft Berliner Saunen hart

Die Betreiber von 15 Saunen sehen sich in ihrer Existenz bedroht fordern in einem Brandbrief an den Senat Lockerungen. Die Senatsgesundheitsverwaltung hingegen beharrt auch beim Abflauen der Corona-Krise auf ihrem Nein. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.40 Uhr: Grüne verlangen neues Konzept für große Demonstrationen

Der Senat muss sich nach Überzeugung von Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek schleunigst Gedanken über große Demonstrationen in der Hauptstadt machen. „Es gibt in Berlin kein ausreichendes Konzept für pandemiekonforme Demonstrationen“, sagte Kapek der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Bootsdemo am Pfingstwochenende und der großen Anti-Rassismus-Demonstration am Sonnabend auf dem Alexanderplatz müsse sie zu dieser Einschätzung kommen.

Es sei wichtig, sich rechtzeitig Gedanken zu machen - schließlich stehe am Sonntag (14. Juni) die nächste größere Demonstration in Berlin an. Dann will das Bündnis „Unteilbar“ gegen soziale Ungerechtigkeiten und Rassismus demonstrieren. Kapek schlägt vor, dann gezielt eine Menschenkette zu organisieren. „Das wäre auch ein starkes Symbol.“

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Montag

▸ Senat will Sperrstunde aufheben

▸ Corona-Fälle an Schulen in drei Bezirken

▸ Berlin startet mit breiter Teststrategie

20.45 Uhr: Berliner Polizei veröffentlicht Corona-Song

„Seit Wochen zuhause, virale Zwangspause: Der Staats-Lockdown, hat echt reingehaun. Jetzt zählt nach vorne schauen.“ Die Berliner Polizei hat einen eigenen Corona-Song auf YouTube veröffentlicht. Auf Twitter schreibt die Polizei dazu: „Viel Spaß mit dem Coronasong von Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters.“ Der singende Beamte hat auch schon bei der Pro7-Sendung „The Voice of Germany“ teilgenommen und stand beim Udo Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“ auf der Bühne.

"Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht."🎶

Viel Spaß mit dem #coronasong von Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters der @PolizeiBB.https://t.co/DlULBajVn6

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 8, 2020

In dem Video läuft der LKA-Beamte durch Berlin, kommt etwa am Brandenburger Tor und an der Weltzeituhr vorbei. Im Song heißt es auch: „Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht. - Was auch immer kommen mag. Wir bleiben für Euch immer wach. Jede Stunde Tag und Nacht. Wir lassen keinen hier allein.“

18.45 Uhr: 341 aktuelle Corona-Fälle in Berlin - 205 Tote

in Berlin sind keine weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 205. 26 neue Infektionen wurden bestätigt, 19 gab es am Tag zuvor. 341 aktuelle Corona-Fälle gibt es insgesamt in Berlin. 340 waren es am Sonntag. 6495 Menschen sind inzwischen genesen. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 7041.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 44. Das sind zwei mehr als gestern. Insgesamt liegen 135 Menschen in Krankenhäusern, sechs mehr als gestern.

Die Corona-Ampeln stehen weiter auf Grün. Der R-Faktor beläuft sich auf 1,02 (1,1 dreimal hintereinander: Gelb, 1,2: Rot). Am Sonntag stand er noch bei 0,85. Der aktuelle 7-Tages-R-Wert für Berlin liegt bei 0,98. Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner beläuft sich auf 4,9 (20: Gelb, 30: Rot). Und der Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Intensivbetten beläuft sich auf 3,5 Prozent (15 Prozent: Gelb, 25 Prozent: Rot).

18.25 Uhr: Berlin startet mit breiter Corona-Teststrategie

Seit Montag setzt das Land mit der Charité die „Berliner Teststrategie“ um. Dafür soll in verschiedenen Bereichen des großstädtischen Lebens geschaut werden, wie es um Corona steht. Wichtig sei, betont man in der Senatskanzlei, die ja auch für Wissenschaft zuständig ist, dass eben nicht Menschen mit Symptomen getestet werden. Sondern systematisch in bestimmten Milieus Corona-Tests durchgeführt werden, um zu schauen, wie viele Coronafälle unerkannt blieben. Zur Zielgruppe gehören BVG-Busfahrer genauso wie Gefängnis-Insassen oder JVA-Beamte, Menschen in Pflegeeinrichtungen oder Schulen und Kitas. Alle Details zur Berliner Teststrategie lesen Sie hier.

18.09 Uhr: Mehrere Corona-Fälle in Berliner Schulen

In mehreren Schulen Berlins gibt es inzwischen wieder Coronafälle – offenbar auch in Mitte. Das bestätigte Ephraim Gothe (SPD), der dortige Gesundheitsstadtrat. Bestätigt sind zudem Coronafälle von Schülern in Spandau und Neukölln. Alle Details zu den Corona-Fällen in Berliner Schulen lesen Sie hier.

17.42 Uhr: Senat diskutiert am Dienstag über die Öffnung von Kitas und Schulen

Der Berliner Senat berät in seiner Sitzung am Dienstag (10 Uhr) über die Rückkehr von Kitas und Schulen zum Normalbetrieb. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat bereits angekündigt, die Weichen für die komplette Öffnung der Kitas stellen zu wollen. Danach soll noch im Juni jedes Kind wieder ein Betreuungsangebot erhalten.

Seit Montag sind neben den älteren Kindern auch die Vierjährigen bereits zurück in den Kitas. Nun fehlen die Jüngeren noch. In den Kitas soll auf möglichst stabile Gruppen geachtet werden, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu verringern. Dafür ist die bisher geltende Begrenzung der Gruppengrößen aufgehoben worden. Auch Kitareisen sind wieder erlaubt. Nun geht es um das Konzept, wie künftig sämtliche Kinder wieder betreut werden können. Scheeres will ihre Vorstellungen am Dienstag im Senat präsentieren.

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Frage, wie es mit den Schulen weitergeht. Die Bildungssenatorin möchte nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehren. Die Ferien starten in Berlin in diesem Jahr am 25. Juni und enden am 7. August. Die Schulen sind bereits seit 27. April wieder geöffnet, allerdings sind die Klassen in der Regel geteilt worden. Die Gruppen werden derzeit zeitlich versetzt oder in verschiedenen Räumen unterrichtet. Nur ein Teil des Unterrichts ist in der Schule möglich, daneben gibt es weiterhin Homeschooling.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hat angekündigt, dass sich der Senat mit der Frage beschäftigen muss, wie Berlin möglichst weitgehend vom Konjunkturpaket des Bundes profitieren kann. Gesprächsbedarf hat der Senat außerdem beim Thema Maskenpflicht im ÖPNV und bei Details der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus wie der möglichen Aufhebung der Sperrstunde für Gastronomiebetriebe.

17.41 Uhr: Schloss Sanssouci und das Neue Palais wieder geöffnet

Nach der kompletten Schließung der preußischen Schlösser in Brandenburg und Berlin wegen der Corona-Pandemie werden die Herrscherhäuser im Welterbepark Sanssouci wieder geöffnet. Von Dienstag (10 Uhr) an kann das Schloss Sanssouci wieder zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden, am Mittwoch folgt das Neue Palais, wie die Stiftung preußische Schlösser und Gärten mitteilte. Mitte März waren die Sehenswürdigkeiten coronabedingt geschlossen worden. Geöffnet werden am Dienstag noch weitere Häuser wie die Schlösser Paretz und Königs Wusterhausen sowie in Berlin das Alte Schloss des Schlosses Charlottenburg und der Neue Pavillon dort im Schlossgarten.

17.35 Uhr: Sommerbad Pankow öffnet am Dienstag

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) öffnen am morgigen Dienstag, 9. Juni, das Sommerbad Pankow. Das teilten die Bäder-Betriebe am Montag mit. Die Betriebsgenehmigung sei am Montagnachmittag erteilt worden. Das Bad stehe den Gästen täglich von 8 bis 10 Uhr sowie von 11 bis 15 Uhr und 16 bis 20 Uhr zur Verfügung. Mit der Öffnung in Pankow hätten die Bäder-Betriebe innerhalb von 16 Tagen 20 Freibäder an den Start gebracht. „Das ist eine außerordentliche Leistung, für die ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanke“, erklärte Bäder-Betriebe-Chef Johannes Kleinsorg. Der Besuch der Bäder unterliegt neuen Regeln, über die sich die Bade-Gäste auf den Internetseiten der BBB informieren können. Der Online-Shop für die Eintrittskarten im Sommerbad Pankow ist bereits geöffnet.

17.17 Uhr: Brandenburg plant Öffnung der Kitas für nächste Woche

Die Kindertagesstätten in Brandenburg sollen noch vor den Sommerferien wieder öffnen. Das Kabinett berate am Dienstag über eine komplette Öffnung der Kitas zur Monatsmitte und wolle dies am Freitag verabschieden, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Montag mit. „Das haben wir bereits mit den Landräten besprochen.“ Seit kurzem werden die Kinder in Brandenburg zumindest an einem Tag in der Woche wieder in den Kitas betreut, davor gab es nur eine Notbetreuung.

14.13 Uhr: "Schlendrian des Berliner Senats gefährdet Erfolge bei Eindämmung massiv"

"Durch den Schlendrian des Berliner Senats werden die Erfolge in ganz Deutschland bei der Eindämmung der Corona-Pandemie massiv gefährdet", kritisiert Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU e.V. "Mit Auflagen genehmigte Demonstrationen werden zu Partys, bei denen die Polizei hilflos auf nicht eingehaltene Abstände schaut. Es gibt kaum Kontrollen bei mangelndem Atemschutz im ÖPNV. Und selbst in den Wochen des Shutdowns florierte in den Berliner Parks der offene Drogenhandel weiter ungehindert.“





"Diese Landesregierung handelt unverantwortlich gegenüber den gefährdeten Menschen und gegenüber dem Rest Deutschlands", so Wolfgang Steiger. "Wenn das so weitergeht, droht eine Millionenstadt zu einem neuen Hotspot zu werden. Hier hat man offensichtlich nichts aus den Erfahrungen aus dem Fußballspiel in Mailand oder den Partys in Ischgl gelernt, denn sonst wären Bilder wie die vom Alexanderplatz oder Landwehrkanal nicht möglich.“



12.49 Uhr: Berlin mit neuem Tourismus-Konzept in der Krise

Berlin buhlt in der Corona-Krise um Urlauber nun mit seinen Parks, Wäldern und Seen. „Berlin. Auch das“, ist der Titel der neuen Werbekampagne, wie die Berliner Tourismus- und Kongressgesellschaft am Montag mitteilte. Berlin habe international renommierte Museen und historisch bedeutsame Bauwerke. Aber wie in keiner anderen Stadt lasse sich das mit Entspannung im Grünen verbinden, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Zu sehen ist in den Videos etwa Strand-Flair an der Havel.

Erst in den Sommerferien sollen in einem zweiten Teil der Kampagne Kultur, Gastronomie und Sightseeing zum Tragen kommen. Berlin heiße seine Gäste wieder willkommen, sagte Tourismuschef Burkhard Kieker angesichts europaweit fallender Reisebeschränkungen. Das Unternehmen sprach von einer „Wiedereröffnung“ Berlins.

12.05 Uhr: Sperrstunde um 23 Uhr soll am Mittwoch fallen

Berlins Gastronomen dürfen ihre Gäste am Abend wieder länger bewirten. In einem Eilverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte ein Berliner Gastwirt sich gegen die Vorgabe gewandt, sein Lokal um 23 Uhr schließen zu müssen. In der unteren Instanz hatte das Verwaltungsgericht die seinerzeit noch geltende 22-Uhr-Sperrstunde noch für rechtens erklärt, um in der Corona-Pandemie „Gelage“ zu vermeiden.

In dem Verfahren vor der oberen Instanz hätten die Vertreter des Landes jedoch erklärt, die Begrenzung der Öffnungszeiten für Gastronomie werde ohnehin zum 10. Juni, also ab Mittwoch, aufgehoben. Dass erklärte die Anwaltskanzlei SammlerUsinger, die den Wirt vertritt. Vor diesem Hintergrund haben die Richter die Beschwerde des Klägers zurückgewiesen, denn die Öffnung komme ohnehin.

Eine Sprecherin des OVG bestätigte diesen Sachverhalt. Aus Senatskreisen hieß es, Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bereite eine entsprechende Vorlage für die Senatssitzung am Dienstag vor.

11.50 Uhr: BER-Probebetrieb muss neu organisiert werden

Der Probebetrieb am BER muss wegen der Corona-Pandemie neu organisiert werden. Statt des bislang geplanten Einsatzes werde ein Verfahren mit deutlich weniger freiwilligen Testern durchgeführt, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Montag mit. Statt 20.000 könnten dann nur noch 9.000 Komparsenplätze angeboten werden. Alle bisherigen Buchungen der Helfer würden dadurch ungültig. Mehr dazu lesen Sie hier.

8.08 Uhr: Berlin will mit Corona-Tests mehr Theater möglich machen

Berlins Kultursenator Klaus Lederer möchte Theatern und Spielstätten mit Corona-Tests mehr Möglichkeiten in der Krise verschaffen. „Wenn wir unsere Einrichtungen wieder öffnen, dann möchte ich, dass zumindest so viel künstlerische Freiheit existiert, dass man keine Maskenspiel-Pläne machen muss. Jedenfalls dann nicht, wenn die Stücke keine Masken vorsehen“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Als Beispiel verwies er auf entsprechende Konzepte etwa im Fußball.

Lederer will damit ermöglichen, dass auf den Bühnen auch Stücke gespielt werden können, deren Aktionen weniger Abstand erfordern als die coronabedingten Hygieneregeln vorschreiben. „Wir arbeiten mit unseren Einrichtungen an einer tauglichen Teststrategie, damit auf den Bühnen wieder Dinge mit Nähe passieren können“, sagte Lederer. Die öffentlich subventionierten Theater in Berlin haben die Spielzeit in ihren Häusern offiziell beendet und bereiten sich nun auf eine Spielzeit 2020/21 unter den Vorzeichen des Coronavirus vor. „Solange die Pandemie existiert, solange die Ansteckung möglich ist, solange die Gefahren so sind, wie sie sind, und kein Impfstoff und kein Medikament existiert, sehe ich dazu keine ernsthafte Alternative“, sagte Lederer.

7.50 Uhr: Viele Studenten haben Jobs wegen Corona-Krise verloren

Bundesweit haben rund 40 Prozent der Studenten im Zuge der Corona-Krise ihren Nebenjob verloren, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Personaldienstleisters Zenjob unter 1837 Studierenden aus ganz Deutschland hervorgeht. Auch viele Studenten in Berlin sind betroffen - und haben Jobs wie etwa das Kellern aufgeben müssen. Entsprechend fehlt ihnen Geld für ihren Lebensunterhalt. >> Zum ausführlichen Artikel

7.30 Uhr: An Berlins Grundschulen könnte es im Regelbetrieb eng werden

Sollte im neuen Schuljahr trotz Corona der Regelbetrieb an den Berliner Schulen wieder beginnen, wird es eng an den Grundschulen. Die Frage ist also, ob wirklich alle Erstklässler an ihrer Einzugsgrundschule einen Platz bekommen, und wenn ja, wie voll es dort wird. Wie es in den Bezirken aussieht, lesen Sie hier.

6 Uhr: Corona bremst Ausbau des Solidarischen Grundeinkommens

Die Corona-Pandemie bremst auch den Ausbau des neuesten arbeitsmarktpolitischen Projektes des rot-rot-grünen Senats. Im Solidarischen Grundeinkommen, welches die Koalition auf persönlichen Wunsch des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) vor elf Monaten beschlossen hatte, sind erst deutlich weniger Stellen mit bisher arbeitslosen Menschen besetzt als geplant. Am 30. April waren nach Angaben von Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) 253 Arbeitsplätze vergeben. Insgesamt hatten freie Träger der Wohlfahrtspflege, kommunale Unternehmen sowie Behörden des Senats und der Bezirke fast 1900 Stellen angeboten, von denen 1671 von der Arbeitsverwaltung als förderfähig bewertet wurden. >> Zum ausführlichen Artikel.

+++ Sonntag, 7. Juni 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages aus Berlin

▸Corona-Soforthilfe: Nußbaum fordert Aufklärung von Pop

19.30 Uhr: Alle Corona-Ampeln stehen auf Grün

In Berlin stehen die Corona-Ampeln weiter auf Grün. Der R-Wert, die sogenannte Reproduktionszahl, lag am Sonntag bei 0,85. Damit steckt jeder Infizierte statistisch weniger als einen Menschen an. Die Corona-Ampel würde auf Gelb springen, falls dieser Wert dreimal hintereinander bei 1,1 stehen würde, bei 1,2 würde sie auf Rot springen.

Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner beträgt 5,1 - Gelb wäre die Ampel bei 20, Rot bei 30. Die Fallzahl liegt allerdings etwas über der Zahl der Vorwoche. Der insgesamt rückläufige Trend der Neuinfektionen setze sich in der 22. Meldewoche nicht fort, so die Senatsverwaltung für Gesundheit.

Auch der dritte Corona-Ampelwert ist "Grün". Er beziffert die für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen. Der Wert liegt aktuell bei 3,4 Prozent. Ab 15 Prozent würde die Ampel auf Gelb springen, ab 25 Prozent auf Rot. Die Hospitalisierungszahlen seien weiter rückgängig, beziehungsweise würden auf niedrigem Niveau stagnieren. Gleiches gelte für die Zahl der Patienten auf Intensivstationen, dieser sei ebenfalls stabil auf niedrigem Niveau.

18.49 Uhr: 340 aktuelle Infektionen in Berlin, 205 Tote

In Berlin gibt es aktuell 340 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das geht aus den Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung von Sonntagabend hervor. Demnach gibt es seit Ausbruch der Pandemie 7015 Infektionen, das sind 19 mehr als am Vortag. 205 Menschen sind bislang an den Folgen der Erkrankung gestorben, 6470 gelten als genesen. In Krankenhäusern werden 129 Menschen gehandelt, davon 42 intensivmedizinisch.

Den höchsten Zuwachs verzeichnen Neukölln (+5) und Spandau (ebenfalls +5). In Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Reinickendorf, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick wurden keine Neuinfektionen gemeldet.

18.06 Uhr: Berlins Bars klagen über fehlende Besucher

Berlins Bars haben wieder geöffnet, doch viele klagen über fehlende Besucher. Auch in der einstigen Partymeile Simon-Dach-Straße oder in Charlottenburg ist deutlich weniger los als sonst, gerade unter der Woche herrsche oft "Grabesstille", so eine Wirtin. Problematisch ist vor allem der frühe Schluss um 23 Uhr.

17.56 Uhr: Union-Spieler lassen sich von 30 Fans feiern

Nach der Bundesliga-Partie des 1. FC Union gegen Schalke 04 (1:1) am Sonntag haben sich mehrere Berliner Spieler von etwa 30 vor dem Stadion singenden Fans feiern lassen. Während der gesamten Partie hatten die Anhänger des Aufsteigers in unmittelbarer Nähe des Stadions An der Alten Försterei Gesänge angestimmt. Die Rufe aus dem Wald waren im leeren Stadion deutlich zu hören.

Nach dem Schlusspfiff skandierten die Fans: „Wir wollen die Mannschaft sehen“. Torwart Rafal Gikiewicz sowie mehrere seiner Kollegen gingen daraufhin vom Rasen zu einem Zaun, der die Arena begrenzt, kletterten auf Holztische und ließen sich kurz von den begeisterten Fans hinter dem mit Union-Plakaten zugehängten Zaun feiern. „Wir haben uns auf die Bänke gestellt und hatten Sichtkontakt. Das ist natürlich überragend und in der Zeit mal richtig schön“, sagte Unions Torschütze Robert Andrich. Schon bei seinem Führungstreffer (11. Minute) war Jubel aufgebrandet.

Die Berliner Polizei war mit zwei Mannschaftswagen vor Ort, sah aber keinen Grund zum Eingreifen. Die Fußballfans standen in Kleingruppen beieinander und hielten Abstand.

17.45 Uhr: Neue Stellen für Berlins Gesundheitsämter

Berlins Gesundheitsämter sollen mehr Personal bekommen: Insgesamt 60 neue Stellen, also fünf pro Bezirk, sind vorgesehen; die Mittel dafür sind im zweiten Nachtragshaushalt des Landes Berlin eingeplant. Diese sollen zur Umsetzung des Mustergesundheitsamts dienen, heißt es aus der Pressestelle der Senatsgesundheitsverwaltung. Das Mustergesundheitsamt bezeichnet ein Idealmodell für die Struktur und erforderliche Personalausstattung der Ämter.

„Die Gesundheitsverwaltung hat sich in den Beratungen zum zweiten Nachtragshaushalt für diese zusätzlichen Stellen eingesetzt“, teilt die Pressestelle weiter mit. „Die Bezirke müssen die Besetzung der Stellen jetzt angehen.“ Allerdings: Bereits aktuell gibt es nach Angaben der Senatsverwaltung in den Gesundheitsämtern mehr als 200 unbesetzte Vollzeitstellen. Der Bedarf an Fachkräften ist also groß.

14.28 Uhr: Keine Neuinfektionen mit Coronavirus in Brandenburg gemeldet

In Brandenburg sind am Sonntag bereits zum zweiten Mal keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit liege die Zahl der seit Anfang März registrierten Fälle unverändert wie am Vortag bei 3299, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit (Stand 10.00 Uhr). Am vergangenen Dienstag war erstmals keine Neuinfektion registriert worden. Unverändert gelten etwa 90 Menschen als akut erkrankt und etwa 3240 als genesen. Auch die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 170.

13.50 Uhr: Geisel appelliert - bei Demos Abstandsgebot einhalten

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Entscheidung verteidigt, die Teilnehmerzahl bei Demonstrationen unter freiem Himmel in der Hauptstadt nicht mehr zu begrenzen. „Ich halte das nach wie vor für richtig“, teilte Geisel am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zugleich appellierte er, das Abstandsgebot einzuhalten. „Die Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind elementar. Trotzdem müssen sich die Menschen – zum Schutz für sich selbst und anderer - bewusst sein, dass auch immer das Abstandsgebot einzuhalten ist“, so Geisel. Das sei am Samstag leider deutschlandweit nicht gelungen, auch am Alexanderplatz nicht. Wie bereits in der vergangenen Woche sei die durch den Anmelder erwartete Zahl der Teilnehmenden um ein Vielfaches übertroffen worden. „Das macht es für die Polizei in solchen Situationen zusätzlich schwer.“

Das politische Anliegen der Demonstration gegen Rassismus am Alexanderplatz teile er aber voll und ganz. Die eigentliche Demonstration auf dem Alexanderplatz sei sehr friedvoll verlaufen. Er bedauerte, dass Polizeibeamte im Anschluss in unmittelbarer Nähe angegriffen und zum Teil verletzt wurden.

12.55 Uhr: Senatorin - Mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung demonstrieren

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat zu mehr Verantwortung aller bei Demonstrationen in der Corona-Krise aufgefordert. Nach der Versammlung gegen Rassismus mit rund 15.000 Teilnehmern am Alexanderplatz sagte Kalayci der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag: „In der Pandemie haben sowohl die Veranstalter als auch die Teilnehmenden eine hohe Verantwortung. Man kann auch mit Abstand demonstrieren und dabei Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Wir haben mit Erfolg die Neuinfektionen auf ein niedriges Niveau senken können. Das bedeutet aber nicht, dass die Pandemie vorbei ist.“

Dass gegen Rassismus demonstriert wird, ist in dieser Zeit wichtig. In der Pandemie haben Veranstalter&Teilnehmenden hohe Verantwortung. Man kann auch mit Abstand demonstrieren und dabei Mund-Nasen-Bedeckung tragen. #Corona #Covid_19 @SenGPG — Dilek Kalayci (@dil_kal) June 7, 2020

Das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut in unserer Demokratie und dass gegen Rassismus demonstriert werde, sei gerade in dieser Zeit wichtig, betonte Kalayci. „Auch die Gesundheit der Menschen ist ein hohes Gut.“

6.31 Uhr: 93 Festnahmen und 28 verletzte Beamte nach Demos

Bei dem Polizeieinsatz anlässlich der anti-rassistischen Demonstrationen am Samstag in Berlin sind 93 Menschen festgenommen und 28 Polizeibeamte leicht verletzt worden. Auch ein freier Pressefotograf sei verletzt worden. Drei von Ihnen hätten nach ambulanter Behandlung vom Dienst abtreten müssen, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Demnach erfolgten die Festnahmen wegen Landfriedensbruchs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sowie Hausfriedensbruchs. Es befanden sich laut Polizei rund 800 Polizisten zur Begleitung der Versammlungen im Innenstadtbereich im Einsatz.

Teilnehmer einer Kundgebung protestieren auf dem Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: Britta Pedersen / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung protestieren auf dem Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: Britta Pedersen / dpa

Ein junger Mann malt bei einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz ein Bild des getöteten George Floyd, bei einer Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: Britta Pedersen / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt und halten Schilder mit der Aufschrift "No matter the colour of a pussy it feels always good" und "Wenn die Polizei zum Mörder wird wen anrufen?" Foto: Britta Pedersen / dpa

Foto: AFP/Tobias Schwarz



Teilnehmer einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt und halten Schilder mit der Aufschrift "Their lives mattered, no justice no peace und we demand equality". Foto: Britta Pedersen / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung protestieren auf dem Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Anlass der landesweiten Proteste ist der gewaltsame Tod von George Floyd am 25. Mai in der US-Stadt Minneapolis durch einen weißen Polizisten. Foto: Britta Pedersen / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung protestieren auf dem Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Anlass der landesweiten Proteste ist der gewaltsame Tod von George Floyd am 25. Mai in der US-Stadt Minneapolis durch einen weißen Polizisten. Foto: Britta Pedersen / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung protestieren auf dem Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: Britta Pedersen / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung protestieren auf dem Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Anlass der landesweiten Proteste ist der gewaltsame Tod von George Floyd am 25. Mai in der US-Stadt Minneapolis durch einen weißen Polizisten. Foto: Britta Pedersen / dpa



Teilnehmer einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Anlass ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA. Foto: Carsten Koall / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Anlass ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA. Foto: Carsten Koall / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Anlass ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA. Foto: Carsten Koall / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Anlass ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA. Foto: Carsten Koall / dpa

Teilnehmer einer Kundgebung protestieren auf dem Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt. Anlass der landesweiten Proteste ist der gewaltsame Tod von George Floyd am 25. Mai in der US-Stadt Minneapolis durch einen weißen Polizisten. Foto: Britta Pedersen / dpa



6 Uhr: Corona-Soforthilfe - Nußbaum fordert Aufklärung von Pop

Berlin droht eine erhebliche Rückforderung des Bundes wegen der ausgezahlten Soforthilfen an Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer in der Frühphase der Corona-Krise. Ulrich Nußbaum, Staatssekretär von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und als Ex-Finanzsenator der SPD in Berlin gut bekannt, hat darum einen Brief, der der Berliner Morgenpost vorliegt, an Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) geschrieben. Darin spricht Nußbaum von „signifikanten Rückforderungsansprüchen“, die sich nach einer „ersten Schätzung“ ergeben hätten.

5.37 Uhr: Berliner Schausteller bangen um ihre Existenz

Wegen der Pandemie sind seit März alle Volksfeste abgesagt worden. Die Berliner Schausteller bangen um ihre Existenz. Der Deutsche Schaustellerbund schätzt, dass allein bis Ende August bundesweit 7000 Feste dieser Art ausgefallen sein werden. Aber bereits bis in den Herbst hinein sind Volksfeste abgesagt worden, sagt Verbandsgeschäftsführer Frank Hakelberg. Vor allem das frühzeitig beschlossene Aus des Oktoberfests in München habe eine Art Domino-Effekt ausgelöst, kritisiert er.

„Ihr letztes Geld haben Schausteller-Betriebe im Dezember auf den Weihnachtsmärkten verdient. Seitdem unterliegen sie gewissermaßen einem Berufsverbot“, sagt Hakelberg. Das sei vor allem deshalb kritisch, weil entgangene Umsätze nicht nachgeholt werden könnten. Gleichzeitig hätten Betriebe vor Corona stets in die Attraktivität ihrer Fahrgeschäfte und Buden investiert. Die bisherige Unterstützung durch die Politik hält der Verband für noch nicht ausreichend. „Tatsächlich muss man sagen, dass die 1200 Jahre alte Tradition und damit das Kulturgut Volksfest gerade auf dem Spiel stehen“, warnt Hakelberg.

+++ Sonnabend, 6. Juni 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages aus Berlin

▸Umfrage zeigt: Mietrückstände bei Handel, Hotel und Gastronomie

▸BVG bittet Fahrgäste um Einhaltung der Maskenpflicht

▸ 15.000 Menschen am Alexanderplatz - und kaum Abstand

19.39 Uhr: Flaschenwürfe auf Polizisten und Passanten

Nach der friedlich verlaufenen Demonstration gegen Rassismus am Alexanderplatz ist es am Samstag laut Polizei zu einem Gewaltausbruch gekommen. Aus einer größeren Gruppe heraus wurden vor dem Berolinahaus Steine und Flaschen auf Polizisten und Passanten geworfen, wie eine Sprecherin vor Ort sagte. Dabei wurde auch ein Pressefotograf von einer Flasche getroffen. Er erlitt eine Kopfplatzwunde. Es sei kein gezielter Angriff gewesen, sagte eine Polizei-Sprecherin. Polizisten leisteten Erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen.

Es gab laut Polizei auch vereinzelt verletzte Polizisten und Festnahmen, wie die Polizei per Twitter mitteilte. Zu genauen Zahlen gab es zunächst keine Angaben.

19.31 Uhr: Corona-Ampel - alle Indikatoren auf Grün

Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat am Samstagabend mitgeteilt, dass die Corona-Ampel bei den drei Indikatoren aktuell auf Grün steht.

Reproduktionszahl „R“: 4-Tages R-Wert 0,72 → auf Grün

Inzidenz Neuinfektionen pro Woche: Wert 5,1 → auf Grün

Anteil der für COVID-19-Patient*innen benötigten Plätze auf Intensivstationen:

Wert 3,8 % → auf Grün

19.20 Uhr: 33 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle in Berlin

In Berlin sind vier weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 205. 33 neue Infektionen wurden bestätigt, 18 gab es am Tag zuvor. 336 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 319 waren es gestern. 6455 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 47. Das sind zwei mehr als gestern. Insgesamt liegen 132 Menschen in Krankenhäusern, sieben weniger als gestern.

An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle nach Bezirk (Datenstand: 6.06.2020, 12:00 Uhr):

Charlottenburg-Wilmersdorf 757 / 719 genesen

Friedrichshain-Kreuzberg 555 / 512 genesen

Lichtenberg 348 / 288 genesen

Marzahn-Hellersdorf 382 / 348 genesen

Mitte 1.005 / 949 genesen

Neukölln 773 / 704 genesen

Pankow 715 / 663 genesen

Reinickendorf 527 / 478 genesen

Spandau 333 / 288 genesen

Steglitz-Zehlendorf 557 / 528 genesen

Tempelhof-Schöneberg 691 / 638 genesen

Treptow-Köpenick 353 / 340 genesen

16.50 Uhr: 15.000 Demonstranten am Alexanderplatz

Die "Silent Demo" am Alexanderplatz ist mittlerweile beendet. Die Polizei sprach von 15.000 Teilnehmern, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis in Berlin gegen Rassismus demonstriert haben.

16 Uhr: Unbefugte klettern während Demonstration auf Dächer

Unbefugte verschafften sich während der Demonstration auf dem Alexanderplatz Zugang zum Dach vom "Haus der Statistik", zum Dach eines nahegelegenen Hotels und zu einer Baustelle. Die Polizei fordert die Personen jeweils zum Verlassen auf.

15.39 Uhr: Alexanderplatz ist voll mit Demonstranten

Aktuell auf dem #Alexanderplatz: „Sind die Abstandsregeln heute ausgesetzt Herr Innensenator? Das bekommen sie mit schwachen Coronaregeln und ohne Unterstützung von Bund und Ländern dauerhaft nicht in den Griff!“ (Hauptsache wir tragen beim Friseur alle eine Maske) B.Pfalzgraf pic.twitter.com/qXZlBORrLp — DPolG Berlin (@DPolGBerlin) June 6, 2020

15.08 Uhr: Polizeihubschrauber über dem Alexanderplatz

Ein Polizeihubschrauber fliegt aktuell über den Alexanderplatz. Er überträgt ein Live-Bild an die Einsatzleitung, damit sie sich einen Überblick vom Versammlungsort und den Nebenstraßen machen kann.

15.05 Uhr: Demonstranten sollen nicht mehr auf den Alexanderplatz kommen

Sie kennen die aktuellen Bilder.

Wir bitten die Teilnehmer, den erweiterten Versammlungsraum zu nutzen & nicht mehr auf den #Alexanderplatz zu kommen.#b0606 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 6, 2020

14.46 Uhr: Polizei sperrt Straßen um Alexanderplatz

Zahlreiche Menschen versammelten sich nach dem Tod von George Floyd auf dem Alexanderplatz. "Der Alexanderplatz ist zur Zeit voll. Damit Sie bei der Versammlung auch weiter ausreichend Abstand zueinander halten können, haben wir die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt", teilte die Polizei mit.

Der #Alexanderplatz ist zur Zeit voll. Damit Sie bei der Versammlung auch weiter ausreichend Abstand zueinander halten können, haben wir die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt.#b0606 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 6, 2020

14.37 Uhr: Zahlreiche Teilnehmer bei der Demo auf dem Alexanderplatz

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd findet derzeit eine Demonstration auf dem Alexanderplatz statt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, sind zahlreiche Teilnehmer erschienen. "Es ist gut, dass von vielen auf ausreichend Abstand und das Tragen von Mundschutz geachtet wird", hieß es weiter.

Bei einer angemeldeten Versammlung auf dem #Alexanderplatz sind zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer erschienen. Es ist gut, dass von vielen auf ausreichend Abstand und das Tragen von Mundschutz geachtet wird.#B0606 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 6, 2020

13.17 Uhr: Drei neue Covid-19-Fälle in Brandenburg

In Brandenburg werden weiterhin nur noch wenige Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen sei am Samstag gegenüber dem Vortag um 3 auf 3299 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium mit (Stand 10.00 Uhr). Am Freitag hatte es 6 und am Donnerstag 7 neue Infektionen gegeben. Derzeit sind unverändert zum Vortag 90 Menschen akut erkrankt und etwa 3240 gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 1 auf 170.

12.25 Uhr: Mehrere Demonstrationen - Hunderte Polizisten im Einsatz

Mit rund 800 Einsatzkräften will die Berliner Polizei an diesem Samstag zahlreiche Demonstrationen im Zentrum der Stadt begleiten. Die Polizisten werden sich vor allem auf eine Demonstration am Alexanderplatz, die des Todes des Afroamerikaners George Floyd gedenkt, konzentrieren, und auf eine Kundgebung auf der Straße des 17. Juni mit dem Motto „Frieden, Freiheit und Wahrheit“, wie eine Polizeisprecherin am Mittag sagte.

Hallo zusammen!

An diesem sonnigen Sonnabend werden wir mit ca. 800 Kolleginnen und Kollegen das Versammlungsrecht bei insgesamt 14 angemeldeten Versammlungen in #Berlin​ schützen.#b0606 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 6, 2020

Insgesamt seien an diesem Samstag stadtweit 32 Versammlungen geplant, 14 davon innerstädtisch, sagte die Polizeisprecherin. Darunter sind Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, ein rechtsextremer Aufmarsch durch das Regierungsviertel sowie eine Gegendemonstration gegen Rechts in Form eines Fahrradkorsos. Zusätzlich wollte der für seine veganen Rezepte bekannte Koch Attila Hildmann, der in jüngster Zeit vor allem mit Verschwörungstheorien aufgefallen war, mit einem Autokorso vom Olympiastadion zur Museumsinsel fahren. Eine Kundgebung der rechtsextremen NPD am Potsdamer Platz trägt das Motto „White Lives Matter“ und richtet sich damit direkt gegen die Anti-Rassismus-Demonstration am Alexanderplatz.

6 Uhr: BVG bittet Fahrgäste um Einhaltung der Maskenpflicht

Im Umgang mit der Corona-Pandemie scheinen manche Berliner nachlässiger zu werden. Das jedenfalls beobachten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bei der Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. „Es schwankt zwischen 80 und 90 Prozent“, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. Zu Beginn der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes lag die Quote noch deutlich höher.

Dabei ergäben sich im Tagesverlauf Unterschiede, so Nelken. „Morgens, wenn die Menschen zur Arbeit fahren, ist es nicht so das Problem.“ Im Laufe des Tages lasse die Einhaltung der Regel dann jedoch nach. Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wird nicht von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert. Die BVG bittet jedoch ihre Fahrgäste, auch weiterhin den Schutz zu tragen. „Das ist eine Geste der Rücksicht gegenüber den anderen Menschen“, sagte die Sprecherin.

5.37 Uhr: Mietrückstände bei Handel, Hotel und Gastronomie

Infolge der Corona-Krise ist es im gewerblichen Mietenbereich zu Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Hier hat zweieinhalb Monate nach Einführung der behördlichen Corona-Auflagen jeder fünfte Mieter Probleme, seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Vermieter nachzukommen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Immobilienverbandes BFW Berlin/Brandenburg unter seinen Mitgliedsunternehmen. Der BFW Landesverband hatte im Zeitraum vom 15. bis 26. Mai rund 250 seiner mittelständischen Mitgliedsunternehmen in der Region befragt. Der große Rücklauf aus mehr als 57.000 Mietverhältnissen zeigt demnach ein differenziertes Bild. So waren aufgrund des Coronavirus nur bei rund 841 von mehr als 57.000 untersuchten Wohn-Mietverhältnissen eine Reduzierung oder Stundung der Miete erforderlich. Das entspricht einem Anteil von lediglich 1,47 Prozent.

5 Uhr: Dreistellige Millionenbeträge zwischen Land und Bund strittig

Die Bundesländer beklagen, dass die vom Bund bewilligten Milliarden für Soforthilfe an kleine und mittelständische Unternehmen bisher zu großen Teilen liegen geblieben sind. Auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) warnte jetzt davor, die Förderbanken oder andere auszahlende Stellen mit der Überprüfung der Hilfsanträge zu überfordern. Aber offenbar hat Berlin auch Fehler gemacht: So verteilte das Land in der Frühzeit der Corona-Krise auch Geld des Bundes nach den eigenen, weniger strengen Kriterien. Als Folge davon sind jetzt dreistellige Millionenbeträge zwischen Land und Bund strittig – womöglich muss Berlin das Geld zurückzahlen.

4.31 Uhr: Märkische Feuerwehren setzen auf digitale Ausbildung

Für die Feuerwehren in Brandenburg war die Corona-Krise mit vielen Einschränkungen verbunden. Das betraf nicht nur die Einsätze, sondern auch die Ausbildung, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. „Präsenzveranstaltungen waren absolut nicht möglich“, sagt Frank Kliem, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands. Die Kreativität der Feuerwehrleute sei aber groß gewesen. So hätten sich etwa interaktive Schulungen etabliert.

Jetzt, wo Übungen und Ausbildung im Präsenzbetrieb langsam wieder hochgefahren werden, sollen elektronischen Medien künftig noch intensiver Einzug in die Ausbildungsebene halten, wie der Vizepräsident ankündigt. „Ein gesunder Mix aus E-Learning und Präsenzveranstaltungen wird der Weg der Zukunft sein“, sagt er.

4.13 Uhr: Betreiber nach Wiedereröffnung der Freibäder in Brandenburg zufrieden

Nach der Wiedereröffnung vieler Brandenburger Freibäder äußern sich die meisten Betreiber zufrieden. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Christian Ochsenbauer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Die Aufenthaltsqualität sei zwar durch die coronabedingten Maßnahmen etwas eingeschränkt, doch die Badegäste hielten sich größtenteils diszipliniert an die Vorgaben. Seit dem 28. Mai dürfen die Freibäder in Brandenburg wieder öffnen.

Wie viele Besucher seit dem Pfingstwochenende kamen, schwankte je nach Wetter, so der Sprecher der Stadtwerke Potsdam, Stefan Klotz. Die Öffnungszeiten wurden in eine Besucherzeit am Vormittag (9-14 Uhr) und eine Nachmittagsschicht (15-20 Uhr) eingeteilt. Dazwischen werde geputzt, erklärt Klotz. Das funktioniere bisher gut.

+++ Freitag, 5. Juni 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages aus Berlin

▸ Giffey: Nach den Ferien wieder Schule für alle Kinder

▸ Pop-up-Flächen für Gastronomie verzögern sich

▸ BVG-Busse bekommen Glaskabinen

19.17 Uhr: 319 aktuelle Corona-Fälle in Berlin

In Berlin sind aktuell 319 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. 18 neue Infektionen wurden bestätigt, 45 gab es am Tag zuvor. 319 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 333 waren es gestern. 6443 Menschen sind inzwischen genesen.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 45. Das ist einer weniger als gestern. Insgesamt liegen 139 Menschen in Krankenhäusern, 16 mehr als gestern. 201 Menschen sind mit oder an Corona gestorben. Seit gestern kam ein Todesfall hinzu.

18.52 Uhr: Alle Corona-Ampeln in Berlin stehen auf Grün

In Berlin stehen am Freitag alle Corona-Ampeln auf Grün. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend mit.

Demnach beläuft sich der R-Faktor für die Reproduktionszahl auf 0,62. Das heißt, das jeder Infizierte im Durchschnitt weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Bei einem Wert von dreimal hintereinander über 1,1 würde die Ampel auf Gelb springen, bei 1,2 auf Rot.

Der Wert der Neuinfektionen pro Woche beträgt 5,1 auf 100.000 Einwohner, damit steht auch diese Ampel auf Grün. Die Senatsverwaltung weist allerdings draufhin hin, dass sich der insgesamt rückläufige Trend in der entsprechenden Woche nicht fortgesetzt habe. Die Fallzahl liege etwas über der Zahl der Vorwoch. Bei einem Wert von 20 würde die Ampel auf Gelb springen, bei 30 auf Rot.

Auch die dritte Corona-Ampel steht auf Grün. Sie steht für den Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen. Dieser Wert steht bei 3,6 Prozent. Ab 15 Prozent würde er auf Gelb springen, ab 25 Prozent auf Rot.

18:09 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog zum Coronavirus in Berlin. Alle bisherigen Entwicklungen finden Sie in unserem bisherigen Blog.